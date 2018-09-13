«Новое» старое здание появилось на въезде в Зеленоград по улице Радио (у въезда на старый мост). Владельцы выкрасили фасад в ярко-голубой цвет — и дом стал заметным после десятилетий блеклого обшарпанного вида. Когда он был построен и что в нём было раньше, попыталась разузнать редакция.
Официальный адрес этого дома в разных базах данных отличается: улица Радио, 23, строение 1 или Овражная улица, 23, строение 1. Указан год его постройки — 1957-й, за год до основания Зеленограда (решение строительстве нового города-спутника в районе станции Крюково было принято в марте 1958-го). Это одно из немногочисленных старых зданий в Зеленограде, оставшихся от посёлка Крюково послевоенных лет.
Как утверждают в Викимапии, в доме был колбасный цех. На портале исторических фотографий pastvu.com сохранилось фото этого цеха, сделанное в 1986 году, с подписью: колбасный цех Крюковского промкомбината Солнечногорского союза потребительских обществ на улице Радио (источник — «На земле подмосковной: усадебное строительство, организация подсобного хозяйства» сост. И.И.Степанова, Москва, «Московский рабочий», 1987).
В компании, которая сейчас является владельцем комплекса зданий по адресу улица Радио, дом 23, подтвердили, что это «дом с историей». В последние годы его сдавали в аренду, а сейчас решили отремонтировать, чтобы оно украшало въезд в Зеленоград. И продолжить искать арендаторов.
Какие вы знаете исторические дома в городе «дозеленоградского» периода? Расскажите их истории.
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