Официальный адрес этого дома в разных базах данных отличается: улица Радио, 23, строение 1 или Овражная улица, 23, строение 1. Указан год его постройки — 1957-й, за год до основания Зеленограда (решение строительстве нового города-спутника в районе станции Крюково было принято в марте 1958-го). Это одно из немногочисленных старых зданий в Зеленограде, оставшихся от посёлка Крюково послевоенных лет.

Как утверждают в Викимапии, в доме был колбасный цех. На портале исторических фотографий pastvu.com сохранилось фото этого цеха, сделанное в 1986 году, с подписью: колбасный цех Крюковского промкомбината Солнечногорского союза потребительских обществ на улице Радио (источник — «На земле подмосковной: усадебное строительство, организация подсобного хозяйства» сост. И.И.Степанова, Москва, «Московский рабочий», 1987).