Развитие менеджмента как самостоятельного направления деятельности берёт свое начало в периоде индустриализации. Конкуренция, увеличение темпов экономического развития и порождаемые ими новые вызовы привели к пониманию того, что управление бизнес-процессами — это особая профессия и в чём-то даже искусство.
Сегодня изменения в мире происходят с такой скоростью, которая требует от каждого человека и коллективов людей высокого уровня организации и умения управлять своим временем так, что навыки в области менеджмента становятся общекультурной компетенцией. В конце 90-х этот вывод стал решающим для заведующего кафедрой маркетинга и управления проектами С.П. Олейника.
О том, почему, имея диплом о высшем техническом образовании и учёную степень кандидата физико-математических наук, Сергей Павлович получил второе высшее по специальности «Менеджмент», о вариантах обучения этой специальности в МИЭТ и о том, какие перспективы ожидают выпускников кафедры — в нашем сегодняшнем интервью.
— Сергей Павлович, вы родились на Дальнем Востоке и первое образование получили там. Как вы попали в Зеленоград?
— Действительно, первое образование я получил в Дальневосточном политехническом институте — крупнейшем на тот момент институте в регионе. Учился я на факультете радиоэлектроники и приборостроения. В первом семестре второго курса лекции по дисциплине «Физические основы микроэлектроники» нам читал приглашенный учёный из Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (сегодня — Дальневосточное отделение Российской Академии наук) — заведующий лабораторией «Управляемого роста микроэлектронных структур» Виктор Григорьевич Лифшиц, ставший впоследствии академиком Российской Академии наук. На его занятиях я понял, что это и есть та область знаний, которая мне наиболее интересна. В результате вместо поездки с однокурсниками в стройотряд я всё лето провёл у него в лаборатории, осваивая работу на просвечивающем электронном микроскопе. Указанная лаборатория входила в состав отдела в Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ АН СССР, а руководителем отдела был известный советский учёный Филипп Георгиевич Старос. Тем, кто знаком с историей становления российской электроники, известно, что именно Филипп Старос и Иосиф Берг были авторами идеи и плана создания советского центра электроники, который реализовался в Зеленограде. Понятно, что в таких условиях моё появление в Зеленограде было делом времени. Так и случилось. Я поступил в аспирантуру МИЭТа на кафедру «Физико-химические основы технологии микроэлектроники», которой руководил доктор технических наук, профессор Юрий Дмитриевич Чистяков.
— А почему в 1998-м вы всё-таки решили получить второе высшее образование по специальности «Менеджмент»?
— Это был период жёстких реформ, под которые надо было адаптироваться. После окончания аспирантуры я работал в НИИ Физических проблем им Ф. В. Лукина. После очередной отправки сотрудников НИИ в неоплачиваемый отпуск стало понятно, что нужно как-то встраиваться в новые реалии. Друзья подсказали мне вариант работы в одной компании в сфере внешнеэкономической деятельности. Устроился. Новые для меня экономические процессы, новые отношения, новые ценности — всё пришлось осваивать непосредственно на практике. Ощущал нехватку базовых знаний в области функционирования рыночных механизмов. Тогда и принял решение получить второе высшее экономическое образование. И тут МИЭТ пришёл на помощь, предоставив такую возможность. Когда диплом о втором высшем образовании был на руках, заведующая кафедрой маркетинга и управления проектами МИЭТа доктор экономических наук, профессор Нина Константиновна Моисеева, зная мои практические навыки в области внешней торговли, предложила мне вести курс «Организация внешнеэкономической деятельности». Вот так началась и продолжается по сей день моя преподавательская деятельность, которая мне очень нравится.
— «Менеджмент» — достаточно популярное направление среди абитуриентов. Как вы думаете, почему?
— Менеджмент, как деятельность в области управления разными видами ресурсов, органически вписан в жизнь каждого человека, коллектива, хозяйствующих субъектов. Если приглядеться, то можно увидеть, что в структуре рабочего времени любого специалиста — физика, химика, инженера, юриста, врача и др. — по мере его продвижения по карьерной лестнице всё большую долю занимают вопросы организации, планирования, мотивации, контроля и т. п., которые представляют собой функции процесса управления. От домохозяйства до Президента — все так или иначе занимаются менеджментом. Обратите внимание, что одно из оснований присвоения звания академика — «за организацию науки», т. е. за выполнение функций менеджера. Поэтому менеджмент — это неотъемлемая часть нашего бытия, он повсеместен и каждомоментен. Без преувеличения — наша жизнь такова, каков у нас уровень менеджмента. Уникальное обилие всевозможных ресурсов, которыми обладает наша страна, нуждается в высококлассном управлении процессами их освоения и использования. И люди, в том числе, молодые люди — абитуриенты — это подспудно чувствуют. Наша задача — задача преподавателей МИЭТ — дать этому чувству развиться, окрепнуть, помочь студентам осознать его как мировоззрение, способствовать формированию профессиональных компетенций и содействовать их материализации в реальных свершениях.
— Мы знаем, что изначально абитуриенты МИЭТ поступают на направление «Менеджмент», а в дальнейшем следует перераспределение их по образовательным профилям. Как происходит это перераспределение и почему оно необходимо?
— Профилизация образования направлена на повышение конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда. Сегодня в условиях усложнения подлежащих решению задач и глобального дефицита времени работодатели повышают требования к потенциальным работникам. Претендент на вакантное рабочее место должен превосходить иных соискателей в части профпригодности. Для этого на стадии подготовки специалистов необходимо уделять больше времени углубленному изучению и освоению отдельных функций менеджмента. В этой связи в МИЭТ в рамках образовательного направления «Менеджмент» (уровень бакалавриата) и были выделены два наиболее востребованных и взаимодополняющих друг друга профиля — «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и «Маркетинг и управление инновационными проектами».
Распределение студентов по указанным профилям носит исключительно добровольный характер и представляет собой многоуровневую систему действий. Мы исходим из того, что выбор направления специализации должен быть максимально осознанным. Для этого студенты должны иметь представление о содержании своей будущей деятельности. Первое знакомство с содержанием профилей происходит во время встреч будущих абитуриентов с преподавателями на регулярно проводимых в МИЭТ мероприятиях под названием «День отрытых дверей». Второе — более детальное знакомство — происходит в рамках преподаваемой в течение семестра дисциплины «Введение в специальность». Затем происходит распределение студентов в форме свободного волеизъявления. Но даже после распределения мы предоставляем возможность студенту изменить его выбор. Хотя практика показывает, что такие случаи единичны.
Немаловажным фактором, укрепляющим студентов в их выборе, выступают производственные практики, являющиеся неотъемлемой частью образовательного процесса. Мы не ограничиваем студентов в выборе мест практики, но стремимся устраивать их, в первую очередь, на высокотехнологичные предприятия Зеленоградского кластера. Попадая в «среду реальных дел» студенты имеют возможность не только наблюдать как воплощаются в жизнь полученные в аудиториях знания, но участвовать в процессах управления. Встречаясь на предприятиях со студентами других образовательных направлений МИЭТ, наши студенты в процессе взаимного общения получают возможность детально познакомиться с объектом управления — высокотехнологичными проектами и проектами научной сферы. Таким образом, мы готовим кадровый потенциал управленцев высокотехнологичного бизнеса.
— Вы занимаетесь подготовкой маркетологов и управленцев. Расскажите, где выпускники могут применить свои знания?
— Я уже говорил, что менеджмент пронизывает всю нашу жизнь, но несомненно, что основным ареалом его обитания является хозяйственная деятельность. Поэтому наши выпускники работают на предприятиях любой сферы. У нас создана база предприятий-партнеров, которые готовы принимать наших студентов на практику. За время практики студенты имеют возможность зарекомендовать себя с лучшей стороны и «превратить» место практики в место своей будущей работы. Мы предоставляем им такую возможность, а результат в определяющей степени зависит от усердия самих студентов. Сегодня выпускники нашего направления трудятся в крупнейших российских компаниях, например, таких как «KPMG», «ЛУКОЙЛ», «Банк ВТБ», «Микрон», «Сбербанк», «Аэрофлот» и др. Некоторые достигли заметного карьерного роста, например, выпускник кафедры маркетинга и управления проектами Михаил Рюмин ныне вице-президента компании «Росгосстрах».
Мы гордимся всеми нашими выпускниками. Каждый раз трудно с ними расставаться, особенно с выпускниками магистратуры, с которыми жили и трудились на протяжении шести лет.
— Участвуют ли ваши студенты в научной деятельности?
— Участие в исследовательских проектах — составляющая учебного процесса. Например, курсовые работы, которые наши студенты выполняют в рамках дисциплины «Маркетинговые исследования», содержательно представляют собой научные исследования рынка, связанные со сбором данных, опросом респондентов, обработкой результатов опроса и формулированием выводов. Результаты лучших исследований публикуются в виде научных статей и докладываются на конференциях. В этой связи могу отметить нашу студентку магистратуры Елизавету Казинскую (рук-ль доцент Игрунова О.М.), которая в прошлом году заняла первое место по направлению «Маркетинг» среди нескольких тысяч студентов — участников добровольного квалификационного экзамена, проводившегося Правительством Москвы.
— Как вы думаете, какими навыками нужно обладать, чтобы стать хорошим специалистом в области менеджмента и маркетинга?
— НИУ МИЭТ один из лучших вузов нашей страны. Здесь студентам предоставлены все возможности в плане организации питания, быта, занятий спортом, участия в развлекательных мероприятиях. Но, пользуясь перечисленными благами, важно не забывать изначальную цель - получить образование и стать первоклассным специалистом. В студенческие годы закладывается фундамент будущей жизни. Мысль не оригинальна, но своей очевидностью она, как мне представляется, подтверждает свою ценность.
Беседовала Анна Белобрагина