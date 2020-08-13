— А почему в 1998-м вы всё-таки решили получить второе высшее образование по специальности «Менеджмент»?

— Это был период жёстких реформ, под которые надо было адаптироваться. После окончания аспирантуры я работал в НИИ Физических проблем им Ф. В. Лукина. После очередной отправки сотрудников НИИ в неоплачиваемый отпуск стало понятно, что нужно как-то встраиваться в новые реалии. Друзья подсказали мне вариант работы в одной компании в сфере внешнеэкономической деятельности. Устроился. Новые для меня экономические процессы, новые отношения, новые ценности — всё пришлось осваивать непосредственно на практике. Ощущал нехватку базовых знаний в области функционирования рыночных механизмов. Тогда и принял решение получить второе высшее экономическое образование. И тут МИЭТ пришёл на помощь, предоставив такую возможность. Когда диплом о втором высшем образовании был на руках, заведующая кафедрой маркетинга и управления проектами МИЭТа доктор экономических наук, профессор Нина Константиновна Моисеева, зная мои практические навыки в области внешней торговли, предложила мне вести курс «Организация внешнеэкономической деятельности». Вот так началась и продолжается по сей день моя преподавательская деятельность, которая мне очень нравится.

— «Менеджмент» — достаточно популярное направление среди абитуриентов. Как вы думаете, почему?

— Менеджмент, как деятельность в области управления разными видами ресурсов, органически вписан в жизнь каждого человека, коллектива, хозяйствующих субъектов. Если приглядеться, то можно увидеть, что в структуре рабочего времени любого специалиста — физика, химика, инженера, юриста, врача и др. — по мере его продвижения по карьерной лестнице всё большую долю занимают вопросы организации, планирования, мотивации, контроля и т. п., которые представляют собой функции процесса управления. От домохозяйства до Президента — все так или иначе занимаются менеджментом. Обратите внимание, что одно из оснований присвоения звания академика — «за организацию науки», т. е. за выполнение функций менеджера. Поэтому менеджмент — это неотъемлемая часть нашего бытия, он повсеместен и каждомоментен. Без преувеличения — наша жизнь такова, каков у нас уровень менеджмента. Уникальное обилие всевозможных ресурсов, которыми обладает наша страна, нуждается в высококлассном управлении процессами их освоения и использования. И люди, в том числе, молодые люди — абитуриенты — это подспудно чувствуют. Наша задача — задача преподавателей МИЭТ — дать этому чувству развиться, окрепнуть, помочь студентам осознать его как мировоззрение, способствовать формированию профессиональных компетенций и содействовать их материализации в реальных свершениях.