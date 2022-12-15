Тяжело груженая фура не смогла въехать на эстакаду на пересечении Московского проспекта и Ленинградского шоссе в среду утром, после сильного снегопада. Как справились с ситуацией рассказал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин
«Сначала попробовали одним патрулем вытащить — не тащит. Задействовали второй патруль — не тащит. Слишком тяжелая, не сдвигается. И тут остановились два проезжающих мимо УАЗа, водители которых не остались равнодушными и предложили свою помощь. УАЗы впряглись и таким образом четырьмя машинами мы все-таки смогли затащить фуру в подъем».
«Ситуация в принципе не уникальная, — говорит Евсин, — только за утро среди ЦОДД вытащил сотни фур, но в этом случае фура была загружена полностью и застряла особенно капитально».
Чтобы для вытаскивания застрявшей фуры не хватило двух машин — на практике Евсина впервые. Он поблагодарил водителей УАЗов за взаимовыручку на дороге.