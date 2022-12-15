«Ситуация в принципе не уникальная, — говорит Евсин, — только за утро среди ЦОДД вытащил сотни фур, но в этом случае фура была загружена полностью и застряла особенно капитально».

Чтобы для вытаскивания застрявшей фуры не хватило двух машин — на практике Евсина впервые. Он поблагодарил водителей УАЗов за взаимовыручку на дороге.