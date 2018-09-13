Организаторы фестиваля, компания «Автоконтакт», предоставили в распоряжение художников 18 секций ограждения, которое расположено по пути к автомойке (4807-й проезд, строение 8) от Сосновой аллеи: 3 на 2,4 метра каждая секция. Необходимые материалы тоже обещали выдать.

В результате получилось восемь законченных работ и несколько незаконченных, авторы собираются их постепенно завершить. Среди художников были зеленоградцы и те, кто приехал из других городов. Одна из участниц, по словам организаторов, присоединилась к фестивалю спонтанно — просто пришла посмотреть на процесс вместе с семьёй и другими зрителями, а потом попросила попробовать порисовать. В результате вся семья рисовала вместе целый день, получилась одна из лучших конкурсных работ. Другие участники тоже трудились с 11 утра и до вечера.

Проголосовать за любую из работ могут все желающие, приехав на автомойку. По итогам голосования авторы трех лучших рисунков получат денежные призы в 10, 6 и 4 тысячи рублей.