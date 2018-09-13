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Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл 13.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Полтора десятка уличных художников приняли участие в фестивале стрит-арта Graffitti Battle, который состоялся в Зеленограде в День города, 8 сентября. Райтеры расписали бетонный забор автомойки «4 Звезды» в Восточной коммунальной зоне — в течение недели её клиенты будут выбирать победителя, который получит главный приз в 10 тысяч рублей.

фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio
фото: @fourstars_carstudio

Организаторы фестиваля, компания «Автоконтакт», предоставили в распоряжение художников 18 секций ограждения, которое расположено по пути к автомойке (4807-й проезд, строение 8) от Сосновой аллеи: 3 на 2,4 метра каждая секция. Необходимые материалы тоже обещали выдать.

В результате получилось восемь законченных работ и несколько незаконченных, авторы собираются их постепенно завершить. Среди художников были зеленоградцы и те, кто приехал из других городов. Одна из участниц, по словам организаторов, присоединилась к фестивалю спонтанно — просто пришла посмотреть на процесс вместе с семьёй и другими зрителями, а потом попросила попробовать порисовать. В результате вся семья рисовала вместе целый день, получилась одна из лучших конкурсных работ. Другие участники тоже трудились с 11 утра и до вечера.

Проголосовать за любую из работ могут все желающие, приехав на автомойку. По итогам голосования авторы трех лучших рисунков получат денежные призы в 10, 6 и 4 тысячи рублей.

Таким забор был до фестиваля
Фото: zelao.ru

«Нам захотелось как-то необычно украсить фасад, решили попробовать организовать такой конкурс — для нас это и взаимодействие с клиентами, и повышение активности. Думаем в следующем году его повторить, возможно, уже на большой стене за главным фасадом — художникам она очень понравилась» , — рассказали Zelenograd.ru в «Автоконтакте».

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