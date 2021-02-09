Владимир Алексеев несколько лет прожил в Зеленограде, а затем переехал в Солнечногорск. Победа в международном конкурсе Travel Photographer of the Year не давалась ему несколько лет и, наконец, он стал первым россиянином, получившим эту награду. «Яркие образы на его фотографиях — это восхитительная смесь пейзажей, дикой природы и людей», сказано на сайте конкурса. Корреспонденту «Зеленоград.ру» он рассказал без чего не бывает хорошей фотографии. И посмотрите фотографии, с которыми он победил.
— По образованию я психолог, но по специальности не работал ни дня. Полностью реализовал себя в области управления на должности топ-менеджера одного из крупнейших рекламных агентств в России. А затем погрузился в мир увлечения фотографией. Это хобби со мной с самого детства, помню как ходил еще с пленочным фотоаппаратом «Смена». По мере улучшения моих навыков, совершенствовалась и техника.
Параллельно с основной работой много путешествовал. Непременно, со мной всегда был фотоаппарат. В 2007 году я начал размещать фото в журналах. Сегодня мои публикации можно встретить на страницах National Geographic Russia, «Вокруг Света», «Континент» и во многих зарубежных изданиях, посвященных нашей живописной планете. Сотрудничество с ними стало одной из важных составляющих развития меня как фотографа.
Мой путь продолжается. Каждый день я нахожу новые знания, обучаюсь. В самом начале я брал информацию везде. Вдохновлялся работами известных художников-пейзажистов, проходил различные курсы, работал с коллегами бок-о-бок. Формат взаимодействия с другими фотографами я считаю самым продуктивным для обмена знаниями. У каждого фотографа есть умения, пропущенные через его личный опыт и переформатированные в уникальный набор профессиональных «фишек». Вот так, работая с людьми, которые с тобой на одной волне, берешь от каждого по чуть-чуть и сам становишься хранителем мастерства фотографа.
— Если для кого-то фотография — это ремесло, значит, что для него она не имеет души. А это самое главное в изобразительном и фотографическом искусстве — уметь передать свое внутреннее состояние в момент съемки. И еще важнее это состояние внутри себя поддерживать. Фотография помогает мне насыщать этот огонек внутри.
На своих мастер-классах я часто привожу интересный пример из истории Древней Руси: святой Агапит Печерский учил иконописцев, что самое важное в момент написания иконы — это внутреннее состояние всеобъемлющей, глобальной любви. Это же важно и в наши дни, и в момент съемки картины. В 21 веке цифровые форматы, будь то видео или фото, передают внутреннее состояние автора еще ярче, чем раньше это делали кисти и краски. Именно поэтому идеальные с точки зрения композиции работы часто лишены внимания зрителя, ведь захватывает именно присутствие души автора, а не техническая часть.
Сама по себе фотография не имеет смысла, если в ней не заложена цель. Я работаю над фотопроектами, в каждый из которых полностью вкладываю социально значимую повестку, показываю духовные ценности. Я посетил столько стран, что уже сбился со счету, но из каждого уголка я привез фотографию, которая что-то значит, приводит человека к раздумьям или развлекает.
Я люблю пейзажную съемку именно за то, что в процессе создания кадра я отчетливо слышу свой внутренний голос. Никто не мешает мне, происходит полное погружение в работу. А для меня это очень важно. Потому что, вот парадокс, я редко бываю доволен своими снимками. Но, думаю, это нормально. Творчество — процесс вечного стремления к идеалу.
Для меня лучшей иллюстрацией творческих поисков является история Ильи Репина. Художнику запретили посещать Третьяковскую галерею потому, что он мог прийти и начать исправлять свои работы в выставочном зале на глазах у всех.
Сейчас Владимир Алексеев возглавляет фонд «Родная земля». Он организует социально значимые проекты, направленные на сохранение духовных, культурных и природных богатств. Другие его работы смотрите на сайте alekseev-photo.ru.