На своих мастер-классах я часто привожу интересный пример из истории Древней Руси: святой Агапит Печерский учил иконописцев, что самое важное в момент написания иконы — это внутреннее состояние всеобъемлющей, глобальной любви. Это же важно и в наши дни, и в момент съемки картины. В 21 веке цифровые форматы, будь то видео или фото, передают внутреннее состояние автора еще ярче, чем раньше это делали кисти и краски. Именно поэтому идеальные с точки зрения композиции работы часто лишены внимания зрителя, ведь захватывает именно присутствие души автора, а не техническая часть.