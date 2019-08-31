Девятилетний Лев Лазарев представит Зеленоград 1 сентября (в 13:50) в гала-концерте «Ледниковый период. Дети», в котором выступят участники проекта с новыми показательными программами в одиночном и парном фигурном катании. Летом Лев стал финалистом детского «Ледникового периода», а прошлой весной — призёром Чемпионата Москвы и Чемпионата России по фигурному катанию.
Формально юный фигурист уже не зеленоградец — семья переехала в Москву, чтобы дать сыну возможность тренироваться в Школе ЦСКА, но начиналось всё в зеленоградском Ледовом дворце «Орбита» у тренера Алексея Соловьёва. И сейчас зеленоградские друзья продолжают болеть за Льва, который выступает «в телевизоре» и учится делать тройной аксель.
О том, как мальчик стал звездой на льду, Zelenograd.ru рассказал его папа, Дмитрий Лазарев.
— Всё началось с Зимней олимпиады в Сочи в 2014 году, именно тогда Лев увидел по телевизору выступления наших фигуристов — он был еще маленький, года три-четыре. И сказал — «Хочу!» Мы его отвели на каток, на обычный сеанс массового катания, и он начал кататься на каких-то самых дешёвых коньках из «Декатлона». Вообще-то он был неусидчивым мальчиком, а тут прямо загорелся: падал, ревел, вставал и продолжал. Мы ему говорим, «Лёв, иди посиди, отдохни», — «Нет, буду кататься!» Это было первое дело, которое он совершил волевым усилием, потому что ему очень понравилось.
В следующем году мы отдали сына в зеленоградскую спортшколу. Сначала он там был самым слабым, потом обогнал одного, второго, и оказался очень перспективным учеником. Конечно, эти годы не были простыми, в первую очередь для него самого. С утра до вечера шесть дней в неделю — тренировки на катке, ОФП, растяжки, хореография, скольжение, индивидуальные занятия, репетиции программ.
Надо сказать, именно у Алексея Евгеньевича Соловьёва в Зеленограде Лев получил серьёзную базовую подготовку. Наш тренер работает с душой, он сам — мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион мира среди юниоров (1980, 1981) в спортивных танцах на льду. И тоже зеленоградец, вернувшийся сюда преподавать как тренер и хореограф после успешной собственной карьеры, учёбы у знаменитых тренеров и гастролей с ледовыми шоу.
Когда Лев достиг определённых результатов, мы поняли, что потенциал у него есть, и перешли в московскую школу ЦСКА. Знаете, как помолодело сейчас фигурное катание! Дети такого возраста на тренировках осваивают прыжки, с которыми в 70-е годы спортсмены выходили на олимпийские игры. Планка повышается. Это требует упорства и постоянного труда: сын уезжает в семь утра и возвращается домой в десять вечера. С тренировок бежит в школу, оттуда снова на тренировки. Школа у него обычная, общеобразовательная, и Лев, кстати, в своём классе по оценкам лучший. Очень любит русский язык, хотя «пятёрки» у него по всем предметам. В сентябре пойдёт в четвёртый класс.
Для нас, как родителей, тоже всё непросто — мы почти не видим сына, сложно даже съездить вместе отдохнуть, у него весь год расписан по графику, нужно ездить с ним на соревнования. Этим занимается в основном мама, разрываясь между поездками и работой. Мы оба — педагоги по образованию. А еще у Льва есть младшая сестра, ей пять лет, и она тоже начинала в «Орбите», а теперь ходит в школу ЦСКА на фигурное катание.
В прошлом сезоне Лев занял третье место в Чемпионате Москвы по фигурному катанию, прошёл в Чемпионат России и там тоже занял третье место. А когда мы вернулись в Москву, — это было в конце марта, — сыну предложили поучаствовать в проекте «Ледниковый период». И через неделю-две начались съёмки.
Сначала были отборочные этапы, потом, когда Лев попал в группу к Татьяне Навка, они ставили программы, с которыми он выступал в турах конкурса. Дошёл до финала проекта, который состоялся в июне, и занял там третье место. Проиграл сотые части балла одному из своих соперников. Для него всегда один из самых сложных моментов — на финале справиться с нервами. Бывает, что ревёт в раздевалке, когда проигрывает. Это так кажется, что он спокойный и весёлый, отвечает ведущим, улыбается и фотографируется. Ведёт себя, как настоящий профессионал.
Что дальше? Прыгнуть тройной аксель, который пока для Льва самый сложный из прыжков. А в новом сезоне — победить на Чемпионате России, для этого надо выиграть в ноябре Чемпионат Москвы.
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