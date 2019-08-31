— Всё началось с Зимней олимпиады в Сочи в 2014 году, именно тогда Лев увидел по телевизору выступления наших фигуристов — он был еще маленький, года три-четыре. И сказал — «Хочу!» Мы его отвели на каток, на обычный сеанс массового катания, и он начал кататься на каких-то самых дешёвых коньках из «Декатлона». Вообще-то он был неусидчивым мальчиком, а тут прямо загорелся: падал, ревел, вставал и продолжал. Мы ему говорим, «Лёв, иди посиди, отдохни», — «Нет, буду кататься!» Это было первое дело, которое он совершил волевым усилием, потому что ему очень понравилось.

В следующем году мы отдали сына в зеленоградскую спортшколу. Сначала он там был самым слабым, потом обогнал одного, второго, и оказался очень перспективным учеником. Конечно, эти годы не были простыми, в первую очередь для него самого. С утра до вечера шесть дней в неделю — тренировки на катке, ОФП, растяжки, хореография, скольжение, индивидуальные занятия, репетиции программ.

Надо сказать, именно у Алексея Евгеньевича Соловьёва в Зеленограде Лев получил серьёзную базовую подготовку. Наш тренер работает с душой, он сам — мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион мира среди юниоров (1980, 1981) в спортивных танцах на льду. И тоже зеленоградец, вернувшийся сюда преподавать как тренер и хореограф после успешной собственной карьеры, учёбы у знаменитых тренеров и гастролей с ледовыми шоу.