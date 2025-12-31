«Я устал, я ухожу»

31 декабря 1999 года по российскому телевидению показали традиционное новогоднее обращение Президента России Бориса Ельцина с сообщением об отставке. «Дорогим россиянам» оно запомнилось одной фразой: «Я устал, я ухожу», которой Ельцин на самом деле не произносил. По одной из версий, мем «я устал, я ухожу» придумали КВН-щики за год до судьбоносной отставки. В тот день обращение показали по телевидению дважды — в полдень и незадолго до полуночи, перед новогодним приветствием Владимира Путина.

«Хорошо помню шок от выступления Ельцина, и еще своё ощущение „офигееееть, 2000 год!“ — говорит Анастасия К. — Помнится, мы еще в школе высчитывали, сколько лет нам будет в 2000-м, а в девчоночьих анкетах, которые ходили тогда по рукам, был даже пункт: „Как ты хочешь встретить 2000-й год?“ Я написала: „Любимой женой любимого мужа“ и это, представьте себе, сбылось! Мы как раз в 1999 поженились, и это был наш первый семейный новый год. Мы тогда снимали квартиру в 14-м районе, и в комнате почти ничего не было из мебели, только полированный стол, на котором стоял неподъемный полированный же телевизор. И вот мы сидели перед ним на табуретках посреди пустой комнаты и офигевали от новости. Помню, все очень ждали этот миллениум, ожидали от него чего-то загадочного и даже мистического, и тут на тебе!»