Двадцать пять лет назад мы все переместились из XX века в XXI. Историческое новогодье выдалось бурным. Повсюду порхало новенькое словечко «миллениум», и народ с энтузиазмом обсуждал, что же все-таки наступает: новый век или третье тысячелетие, или и то и другое разом. По телевизору, добавляя волнений в праздничную суматоху, вещали о компьютерной «проблеме — 2000», предрекая всё: от краха банков и отключения электросетей до падения самолётов и самопроизвольных пусков ракет. В довершение новогоднего хаоса россияне под бой курантов лишились президента. «Зеленоград.ру» расспросил горожан о том, как они встречали 2000-й — ловите новогодние истории в стиле ретро!
В городе, естественно, наряжали ёлки. Главную, как обычно, поставили на площади Юности, а остальные — по традиционным тогдашним адресам, в том числе и на Центральной площади у ДК «Зеленоград», у Дворца творчества, на Крюковской площади, в МЖК, и на улице Юности у кинотеатра «Эра».
Кроме того, в городе стартовал смотр-конкурс на лучшее художественно-световое оформление витрин. Магазины, кафе, рестораны старались привлечь покупателей: украшали снаружи фасады, ставили у входа сверкающие огоньками ёлки, наряжали торговые залы, предлагали посетителям сувениры с «миллениальной» символикой: календари, открытки, значки.
Но одних традиционных гуляний в новогоднюю ночь казалось мало — хотелось встретить новое тысячелетие необычно, чтоб было о чем внукам рассказывать — ведь такие даты не на каждую человеческую жизнь выпадают! Конечно, в новогоднюю ночь устроили народные гуляния на площади Юности, на площади у ДК «Зеленоград», и на площадках в 9, 14, 12 микрорайонах. Чтоб гулялось веселее, на площадях развернули буфеты со сластями, выпечкой, напитками. И наконец «гвоздь программы» — на площади Юности горожанам показали красочное лазерное шоу, картинки которого проецировались на торец вновь построенного корпуса 235. Зрители увидели получасовое представление: путешествие главного Деда Мороза из Великого Устюга в Зеленоград. А затем настало время высотного фейерверка, огненных фонтанов, «римских свечей» и прочей пиротехники.
Куда же без новогоднего волшебства на рубеже тысячелетий! Непременно должно было что-нибудь эдакое случиться, чтоб всю жизнь потом вспоминать! И кое у кого действительно случилось.
Незадолго до Нового года под ёлкой на площади Юности появился красочный почтовый ящик с надписью «Почта Деда Мороза». Письма из него (не забудьте указать свой обратный адрес — предупреждала горожан газета «41») отправлялись в Московский Дом деда Мороза, а оттуда — лично в руки главному зимнему волшебнику, во что маленькие зеленоградцы, безусловно, верили.
«Мне шел в ту зиму седьмой год, и я уже умел писать, правда, только печатными буквами, — рассказывает Руслан Ц. — И я решил попросить Деда Мороза, чтоб он вернул моего папу, по которому я очень скучал. Отец был военным и находился в командировке в Чечне, где шла в те дни война, и штурмовали Грозный. Мама убеждала меня, что это не по ведомству Деда Мороза, и чтоб я лучше попросил себе подарок под ёлку, но я не послушался. На большом альбомном листе нарисовал Деда Мороза, а рядом папу в голубом десантном берете, и, как сумел, написал свою просьбу. Мы с мамой сходили на площадь Юности, я лично просунул сложенный лист в прорезь ящика и стал ждать.
Как узнал, спустя годы, папа накануне праздника позвонил маме и сообщил, что ему внезапно дали отпуск, и что он едет домой. Но мне ничего не сказали. Так что когда утром 1-го января 2000-го года меня разбудил папин звонок в дверь — это был лучший новогодний сюрприз в моей жизни!"
Но не одни малыши в тот год доверили почте Деда Мороза свои заветные желания. «Мне было двенадцать, да почти уже тринадцать лет, — признается Никита Г., — в Деда Мороза я, конечно, давно не верил, но другого способа получить желаемое не видел. А что, хуже-то все равно не будет! Я тогда мечтал о новых картриджах для игровой приставки Dendy — помните такую? Приставку мне подарили на день рождения, и с тех пор мать не раз грозилась выкинуть ее потому, что я съехал по успеваемости в школе и целыми днями рубился в Megaman, Battleloads, Contra, Dr. Mario, Galaxian, Top Gun, Castlevania… Перед Новым годом в „Детский мир“ на Центральном завезли целую коллекцию картриджей. Я подолгу торчал у прилавка, мечтал собрать все части Contra, Robocop, всю серию Nekketsu, но родители наотрез отказались пополнять мою коллекцию из-за „трояков“ в четверти по русскому, математике, физике. Что было делать? Вот я и написал Деду Морозу — по приколу, конечно, ни на что особо не надеясь. Не знаю, как уж там вышло, но в итоге мать сдалась, и я получил, что хотел — между прочим, крутейший набор был. Я потом сдавал картриджи в аренду пацанам, и с этого пошел мой первый „бизнес“».
31 декабря 1999 года пришлось на пятницу — хоть и праздник, но все-таки рабочий день, который никто не отменял. Понятно конечно, какие уж тут работнички, и что у них на уме, но отработать положенное обязаны. А впереди новогодняя ночь 2000 — быть может, самая незабываемая и волшебная в жизни, и надо ее отметить «как положено». Так решила теплая компания работников крупного Зеленоградского предприятия, которое мы называть не будем. Молодые, холостые, еще не успевшие обзавестись семьями или парами, ребята договорились встретиться за несколько часов до полуночи на станции Крюково, и отправиться на дачу к одному из них: просторный сельский дом с печкой, и никакой назойливой родни. Распределили между собой кто что привезет для праздничного стола. Роль основного «добытчика» взял на себя хозяин дачи — Василий, имевший какой-то блат в «Анюте».
«И вот седьмой час вечера, — рассказывает участник той компании Кирилл С., — мы все подтянулись на Крюково, за исключением хозяина дома. Ждали-ждали, нет его, а без хозяина куда же ехать — ключ-то у него! Расстроились, конечно, хотели разойтись по домам, и тут кто-то предложил обойти на всякий случай всю платформу. Тут-то мы и услышали — сначала перемежаемое матюками гнусавое пение „Что же ты ищешь, мальчик-бродяга“, а потом и увидели Василия, возлежащего в сугробе, над которым стояли два патрульных сержанта. Один гадливо пинал нашего Васю, пытаясь привести его в чувство, другой тянул у него из рук большую сумку, откуда торчали золотые горлышки шампанского, палка сервелата и большой рыбий хвост. Хватка у Васи была как у бультерьера, и отнять добычу никак не получалось. Тут как раз и мы подоспели. Стали убеждать ментов отдать нам Васю, но те уперлись и уже звали подкрепление, чтобы отправить его „куда следует“, но мы предложили им обмен: они нам Васю, а мы им — сумку с шампанским „на экспертизу“, словом, договорились. Теперь уже деликатесы у Васи отбирали всем миром. А потом под руки тащили его до дачи, куда и добрались за несколько минут до полуночи. Дорогой Вася малость протрезвел, и мы даже успели под бой курантов поднять рюмки, правда, не с шампанским, а с деревенским самогоном».
31 декабря 1999 года по российскому телевидению показали традиционное новогоднее обращение Президента России Бориса Ельцина с сообщением об отставке. «Дорогим россиянам» оно запомнилось одной фразой: «Я устал, я ухожу», которой Ельцин на самом деле не произносил. По одной из версий, мем «я устал, я ухожу» придумали КВН-щики за год до судьбоносной отставки. В тот день обращение показали по телевидению дважды — в полдень и незадолго до полуночи, перед новогодним приветствием Владимира Путина.
«Хорошо помню шок от выступления Ельцина, и еще своё ощущение „офигееееть, 2000 год!“ — говорит Анастасия К. — Помнится, мы еще в школе высчитывали, сколько лет нам будет в 2000-м, а в девчоночьих анкетах, которые ходили тогда по рукам, был даже пункт: „Как ты хочешь встретить 2000-й год?“ Я написала: „Любимой женой любимого мужа“ и это, представьте себе, сбылось! Мы как раз в 1999 поженились, и это был наш первый семейный новый год. Мы тогда снимали квартиру в 14-м районе, и в комнате почти ничего не было из мебели, только полированный стол, на котором стоял неподъемный полированный же телевизор. И вот мы сидели перед ним на табуретках посреди пустой комнаты и офигевали от новости. Помню, все очень ждали этот миллениум, ожидали от него чего-то загадочного и даже мистического, и тут на тебе!»
«2000-й год я встречал дома, — делится воспоминаниями Валерий И. — 31-го после обеда жена хватилась чего-то в хозяйстве (уж не помню чего) — нету! Пришлось мне срочно ехать на площадь Юности в «Магеллан» — он тогда всего полгода как открылся и еще не успел испортиться. Автобуса долго не было — поймал такси, еду. Водитель говорит: «А ты знаешь, сегодня Ельцин в отставку ушёл?» Я думал, он шутит.
Потом мы в новогоднюю ночь смотрели телеканал «ТВ 6», потому что там шёл специальный выпуск программы «О.С.П.-студия». И там я как раз увидел обращение Ельцина — оно было встроено в передачу. Вообще, тот Новый год был необычным по накалу ожиданий, верилось, вот-вот наступит светлое будущее. Казалось, и «алкаш» очень кстати ушёл — в последнее время стыдно было за него, как за президента. А Путин тогда успел только отметиться борьбой с террористами. По телику, помню, были те же лица, что и сейчас, только моложе. Еще по первому каналу какой-то псевдоинтерактив устроили с элементами выборов: зрителям предлагали голосовать за песню, которую будет исполнять артист. А, еще на каком-то канале, по-моему, на том же «ТВ-6? в одной программе устроили народный стриптиз, самые смелые девчонки под музыку раздевались».
Перед наступлением 2000-го года мир переживал за компьютерные системы, которые, по мнению многих экспертов, не смогут корректно обработать дату, поскольку машины ведут отчет времени не в «человеческом» формате 1999 — 2000, а в своем 99 — 00. Существовали серьезные опасения, что мир погрузится в хаос: отключатся платёжные системы, биржи встанут, рынки обвалятся, откажет любая электроника и т. д. Опасность компьютерных сбоев по всему миру 1 января 2000 года в самом деле существовала и требовала вмешательства разработчиков программного обеспечения. Однако градус общественной паники был значительно выше, чем заслуживала ситуация. Самые нервные владельцы мобил, опасаясь 1 января остаться без связи, даже брали в аренду спутниковые телефоны.
Пока зеленоградцы готовились весело встретить новый век, специалисты-телекомовцы готовились во всеоружии встретить «проблему-2000»: обновляли софт, заменяли устаревшее оборудование, отрабатывали порядок действий в кризисной ситуации. Наконец «удвак» — Y2K (Year 2000) настал.
«Я работал инженером в одной из городских телекоммуникационных компаний, — вспоминает Денис Т., — и мне выпало дежурить в новогоднюю ночь. Утешало только то, что вместе со мной Новый год на рабочих местах встречали наш генеральный и технический директор, и то же самое, насколько я знаю, было у наших конкурентов. Да что там, даже министр связи России в ту ночь слушал бой курантов в своем кабинете на Тверской. В целом, мы чувствовали себя достаточно уверенно, но… незадолго до полуночи ко мне заглянул гендир и распорядился на всякий случай того… „самое дорогое“ запихнуть на дискетки 3.5 дюймов, чем я и занимался в спешке, поглядывая на часы. Завораживающая смена числа с 1999 на 2000 прошла у нас гладко, и единственная особенность ночи с 31 декабря на 1 января, которую отметила наша компания, был повышенный объем трафика — абоненты поздравляли друг друга с Новым годом. Однако все сети перед напором поздравлений „устояли“».
Миллениума ждали с воодушевлением и конечно хотели отпраздновать начало нового века/тысячелетия «как надо». Как надо, никто не знал, но все чувствовали, что нужно отметить по-особенному. Многие, встретив новый год в кругу семьи, отправились затем к городским ёлкам, где царило всеобщее веселье, шли развлекательные программы, грохотала канонада салютов.
Около двух часов ночи на главную ёлку Зеленограда отправилась и компания студентов — трое парней и две девушки, одна из которых и рассказала Зеленоград.ру эту историю, заверив, что фамилии подлинные, а сами фигуранты давно живут за пределами отечества.
Молодые люди хотели увидеть лазерное шоу, которое по программе должно было начаться в половине третьего. Однако досмотреть представление им не дали — в толпе к студентам привязалась компания подгулявших задир, завязалась словесная перепалка, скоро перешедшая в потасовку. Разнимать драку подоспела милиция, и всех, кто не успел убежать — и правых, и виноватых, отвезли в ближайшее отделение. Дежурный, не слушая привычного «они первые начали» стал составлять протокол.
— Фамилия? — строго спрашивает он у одного из пострадавших и слышит в ответ обреченное: «Бог»
— Ка-а-ак?! Ты что, пьян?
— Бо-х-х.
— Следующий!
— Тарабутка.
— Я не прозвище, а фамилию спрашиваю!
Второй пострадавший со вздохом вынимает водительские права и показывает дежурному, тот — делать нечего — срисовывает фамилию.
— Следующий!
— Зайнбеайн.
— Да вы что, сговорились все?!! — Буква за буквой старательно переписывает: З-а-й-н-бе-айн.
— Ну, а твоя фамилия? — с надеждой, почти ласково обращается дежурный к одной из девушек. Та молча достает из сумочки паспорт, раскрывает и протягивает милиционеру.
— Королева Елизавета, — потрясенно читает тот вслух, вскакивает, в сердцах плюёт в пол, с треском рвет бланк протокола и, не находя слов от возмущения, машет задержанным рукой, мол, уходите, ну вас!
Точки над ё паспортистки уже тогда ленились ставить.
Спустя 25 лет приключения того особенного новогодья вспоминаются со смехом, как забавные анекдоты, хотя для некоторых горожан веселье тогда закончилось драматически.
«1 января 2000 года я умудрилась сломать руку, — рассказывает Альфия З. — Случилось это на крутой ледяной горке возле префектуры.
Самое обидное, что мы и кататься-то не собирались — я, по случаю праздника, была в дорогой норковой шубке, мы с мужем в гости шли, да знакомые уговорили съехать разочек. Этого «разочка» мне, увы, и хватило. Пришлось спешно ехать в травмпункт, откуда я вышла с загипсованной рукой. Надеть шубу — нечего было и думать. Муж поймал бомбилу, тот довез нас, и я сразу ушла домой, а муж, с моей шубой в руках остался рассчитываться с водителем. Тот запросил порядочно. Мелкими у мужа не нашлось, а с крупной купюры не было сдачи, и бомбила предложил поехать куда-нибудь разменять. Поехали. Пока нашли размен — магазины-то почти все закрыты, оказались довольно далеко от нашего дома — мы жили тогда в 7-м районе. За то, чтобы довезти мужа назад жмот-таксист запросил еще столько же, но муж отказался и с моей шубой в руках пошел домой пешком. На Сосновой аллее его остановил патруль. Объяснения, откуда шуба, милицию не убедили, и беднягу с шубой в обнимку отвезли чёрт знает куда в отделение. Оттуда позвонили нам домой — все выяснилось, и мужа отпустили. А время уже позднее — ни автобусов, ни машин — все по домам сидят, телевизор смотрят. Муж опять пошел пешком — один по пустым улицам, и вообразите, нарвался на новый патруль с вопросами о шубе. Он устал, был зол и стал ругаться с милиционерами. Те, недолго думая, опять его загребли и доставили в то же отделение. Там его встретили уже как родного. Посмеялись конечно, но во избежание новых «приводов» довезли на этот раз вместе с шубой прямо до дверей подъезда".