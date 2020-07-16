Выпускной вечер МИЭТа прошел онлайн в игре «Майнкрафт». Мы туда сходили 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

15 июля выпускники МИЭТа праздновали окончание учебы, не изменяя традициям вуза. Правда, пришлось это делать в виртуальной реальности игры «Майнкрафт», где студенты полностью воссоздали здание университета.

«Майнкрафт» — многопользовательская онлайн-игра, виртуальный мир, в котором можно создать почти всё (кроме идеально круглых предметов) с помощью ровных кубов любого цвета и агрегатного состояния.

Виртуальный кампус сделали еще в марте. Идея возникла от других вузов, которые также строили свои альма-матер в «Майнкрафте», рассказали «Зеленоград.ру» организаторы выпускного. МИЭТ тоже решил максимально приблизить выпускной вечер к реальности. Принять участие по сети могли как студенты и преподаватели, так и гости.

Мы сходили на мероприятие. Рассказываем и показываем, как все прошло.

Сбор студентов и гостей происходил у остановки МИЭТ, несколько минут дальше никого не пускали. Ждали задержавшихся.

Следующим пунктом осмотра и виртуальной прогулки стала площадь Шокина, на которой стояла сцена. В университет тоже начали пускать не сразу.

Распахнув двери для гостей, онлайн-МИЭТ предстал очень аутентично. Создатели модели почти в точности реализовали все нюансы устройства здания. Можно было заглянуть в любые корпусы и переходы между ними.

Насладиться библиотекой и ее стеклянными потолками.

Посидеть в маленьких и больших аудиториях.

И, конечно, мы не могли не зайти в любимое всеми студентами место — главную столовую, которая, если не брать в расчет диваны вместо привычных стульев, также была очень похожа на оригинал.

Непосредственно «торжественная» часть проходила в это время в трансляции ВКонтакте. Она шла по определенному сценарию, включающему конкурсы, беседы и зрелища. После чего студентам можно было подключиться в видеочат Discord и пообщаться с преподавателями, которые были на тот момент онлайн.

В МИЭТе планируют развивать и дорабатывать подобный формат проведения мероприятий, ведь неизвестно, в каких условиях придётся работать в следующем году.

Но дипломы будут вручать лично, в индивидуальном порядке и по предварительной записи.

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