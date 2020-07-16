15 июля выпускники МИЭТа праздновали окончание учебы, не изменяя традициям вуза. Правда, пришлось это делать в виртуальной реальности игры «Майнкрафт», где студенты полностью воссоздали здание университета.

«Майнкрафт» — многопользовательская онлайн-игра, виртуальный мир, в котором можно создать почти всё (кроме идеально круглых предметов) с помощью ровных кубов любого цвета и агрегатного состояния.

Виртуальный кампус сделали еще в марте. Идея возникла от других вузов, которые также строили свои альма-матер в «Майнкрафте», рассказали «Зеленоград.ру» организаторы выпускного. МИЭТ тоже решил максимально приблизить выпускной вечер к реальности. Принять участие по сети могли как студенты и преподаватели, так и гости.

Мы сходили на мероприятие. Рассказываем и показываем, как все прошло.

Сбор студентов и гостей происходил у остановки МИЭТ, несколько минут дальше никого не пускали. Ждали задержавшихся.