Выпускные вечера и торжественные вручения аттестатов пройдут сегодня у всех зеленоградских выпускников — их в этом году 1590 человек. Большинство из них отправится на всю ночь на общий столичный праздник для выпускников в Парке Горького, три школы останутся отмечать событие «дома».
С каким настроением пришли к выпускному сами школьники, в какие вузы будут поступать и как сдавали ЕГЭ, какие предметы самые популярные и тяжело ли дались экзамены — Zelenograd.ru расспросил ребят. И, кажется, наступил на больное место.
школа 718, будет поступать в педагогический вуз
— Очень много ребят сдают физику и обществознание — а поступают все в разные вузы. На ЕГЭ волнение, конечно же, присутствует. Мне больше было страшно не из-за предмета, а из-за наблюдателей и камер. После экзамена, с момента выхода из аудитории и до получения результатов, ходишь и трясешься.
Что касается чувств учащихся, все твердят, что от ЕГЭ жизнь не изменится и надо просто готовиться, но эти слова ужасно давят. Любой из нас прекрасно понимает, что от экзаменов зависит дальнейшая судьба. Поэтому весь год ты находишься под ужасным давлением со стороны родителей, учителей, под влиянием самонакрутки. Мне кажется, что форму экзаменации нужно менять. Детей приучают просто ставить галочки в нужную клеточку, отвечать по шаблону. Все учат только один нужный предмет, совершенно забывая про остальные.
лицей 1557, для поступления выбрала РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и ВШЭ
— Выбор будущей профессии — ответственная и труднейшая задача выпускника. Мой выбор пал на престижные и ведущие университеты Москвы, так как дальнейшее трудоустройство на высокооплачиваемую работу будет более вероятно.
Страх и волнение — основные эмоции, которые сопровождают меня и по сей день. Также одна из самых ужасных эмоций, которую испытывает, вероятно, каждый сдающий ЕГЭ, — боязнь не оправдать ожидание родителей. Тебе и самому стыдно за то, что сдал не совсем так, как хотел, а родительское давление окончательно добивает. Вся процедура проведения экзаменов и ожидания их результатов сильно влияет на психику. Положительных сторон ЕГЭ я назвать не могу.
Думаю, что такая форма сдачи экзаменов не самая подходящая для дальнейшего поступления. Например, мне пришлось отказаться от одной специальности только потому, что для поступления была необходима история, с которой у меня проблемы, и сдать её на приличный балл я бы не смогла. Самое интересное, что дальше в институте история не изучается.
школа 852, планирует поступать в МГ МВД РФ им. Кикотя на факультет «Судебная экспертиза»
— Школьники не знают, куда поступать, потому что не знают, кем они хотят стать и чего добиться в жизни. Из моего окружения ребята сдают физику и информатику, поступают в МИЭТ, МАИ и в МИИТ. Девочки сдают биологию, химию, обществознание, литературу, историю, но большинство не думают о дальнейшем поступлении в вуз. Те, кто решил продолжить образование, рассматривают РГГУ, РУДН, Мос.Политех, ВГИК, МГИК, Сеченовку.
«ЕГЭ — это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти» — слышат все выпускники на экзамене. Ты не знаешь, чего можно ожидать от этого экзамена, какие попадутся варианты, поэтому судорожно решаешь все подряд. До ЕГЭ испытываешь огромный страх, вдруг завалишь экзамен, а после ЕГЭ уже облегчение и небольшое напряжение в ожидании результатов.
Всё ненавидят ЕГЭ просто за его существование, чувства и эмоции у всех школьников исключительно негативные. В этот период ты переживаешь огромное давление со стороны учителей, друзей, родителей, поэтому часто срываешься на всех, и тебя всё начинает бесить. На мой взгляд ЕГЭ это не проверка знаний учеников, а всего лишь тест, который помогает вузам отобрать нужных им ребят. А как быть тем, кто, к примеру, не тянет какой-либо предмет, потому что он ему не даётся? Об этом, к сожалению, правительство не подумало. Я надеюсь, в будущем такую итоговую аттестацию отменят, так как она совершенно не проверяет знания учеников.
Никогда не думала, что наш класс может стать дружным — мальчики всегда задирали девочек, устраивали беспорядок в школе и поднимали всех на уши. Но за последние два года мы все очень сильно повзрослели и сдружились. Теперь мы юноши и девушки, готовые начать новую взрослую жизнь. Последний день мы видимся все вместе, веселимся и шутим. Больше такого не будет. Да, кто-то продолжит общение, но как класс мы уже никогда не соберёмся. Одолевают одновременно счастье и радость, но есть и нотки грусти и печали.
Сколько было прожито моментов, которые нельзя вспомнить без улыбки. Каждый прикрывал другого от директора или завуча, стараясь не подвести класс и классного руководителя. Все вместе мы прогуливали уроки, уходили рано, приходили когда хотели, и нам от этого ничего не было. Мы просто умело все проворачивали. За последний год я поняла, что не хочу расставаться со своим классом, какими бы дураками они не были, любимыми дураками. И всегда буду скучать по учителям и своему классному руководителю.
школа 1912, собирается поступать в гуманитарные вузы
— В моей школе предметы для сдачи ЕГЭ ребята выбирали разные. Я сдавала литературу и обществознание. Из моих одноклассников очень многие сдавали обществознание, так как оно нужно для поступления чуть ли не в каждый вуз. Поступать собираются, конечно, в разные вузы — от педагогических до технических.
Тот, кто сдавал ЕГЭ, поймёт, какой испытываешь стресс. Сначала волнуешься, достаточно ли подготовлен, какие тебе попадутся задания и справишься ли ты с ними, а уже после самого ЕГЭ ждешь того самого страшного дня, когда объявят долгожданные результаты. Что на ЕГЭ, что после него, ты находишься в постоянном напряжении. Честно говоря, я испытываю очень смешанные эмоции по отношению к экзаменам. Наверное при сдаче мне приходилось много нервничать, зато после того, как узнала результаты, я пребывала в диком восторге.
Я считаю, что ЕГЭ — это не проверка знаний. Чтобы ученики сдали экзамены, учителя просто натаскивают их по нужным вопросам. Остальные темы, которые не вошли в ЕГЭ, просто не изучаются.
школа 1194, поступает на режиссёра во ВГИК
— Я сдавала обществознание и литературу. На ЕГЭ чувствовала себя отвратительно. Я была как будто в тюрьме: везде камеры, ощущение, что шаг вправо шаг влево — расстрел. Обстановка вообще не способствовала сдаче экзаменов. Я забыла самые элементарные вещи… Это просто жесть. Абсолютно не могла расслабиться. До сих пор помню, как я подымаю взгляд, а на меня эти учителя так смотрят, что сдохнуть хочется. Одноклассница ушла из аудитории, не написав сочинение по литературе, потому что сильно разволновалась из-за этой обстановки. Я после каждого ЕГЭ выходила подавленной — начинаешь вспоминать кучу всего, что ты не доделал, и судорожно ждешь результаты. В общем, все сделано так, чтобы ты по максимуму чувствовал себя неуверенно.
Если бы я организовывала экзамены, сделала бы так, чтобы они проходили в твоей школе, чтобы там были родные учителя, ведь обстановка играет очень большую роль. Сами вопросы были не сложные. Но вот что касается сочинения, то это провал со стороны государства. Нас учили целых два года, какой у него должна быть форма, учили, что нужно соглашаться с автором и не высказывать свою настоящую позицию. Но это же сочинение! Это мои мысли. Я сама должна решать, как оно выглядит и с кем мне соглашаться.
школа 853, планирует поступать на режиссуру во МГИК
— У нас в школе в основном сдавали литературу, обществознание, английский, информатику и физику. Мальчики — технари, девушки — гуманитарии, как обычно.
ЕГЭ — это просто ужасно. Нервы, постоянные нервы, даже в туалет нормально не сходишь, тебя будут за ручку вести. После ЕГЭ ощущение, будто ты с зоны вышел, отсидев там лет десять. Стресс сильнейший. И радость, когда приходят хорошие результаты — счастье и свобода.
С выпускниками беседовала корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева
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