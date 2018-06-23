— Школьники не знают, куда поступать, потому что не знают, кем они хотят стать и чего добиться в жизни. Из моего окружения ребята сдают физику и информатику, поступают в МИЭТ, МАИ и в МИИТ. Девочки сдают биологию, химию, обществознание, литературу, историю, но большинство не думают о дальнейшем поступлении в вуз. Те, кто решил продолжить образование, рассматривают РГГУ, РУДН, Мос.Политех, ВГИК, МГИК, Сеченовку.

«ЕГЭ — это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти» — слышат все выпускники на экзамене. Ты не знаешь, чего можно ожидать от этого экзамена, какие попадутся варианты, поэтому судорожно решаешь все подряд. До ЕГЭ испытываешь огромный страх, вдруг завалишь экзамен, а после ЕГЭ уже облегчение и небольшое напряжение в ожидании результатов.

Всё ненавидят ЕГЭ просто за его существование, чувства и эмоции у всех школьников исключительно негативные. В этот период ты переживаешь огромное давление со стороны учителей, друзей, родителей, поэтому часто срываешься на всех, и тебя всё начинает бесить. На мой взгляд ЕГЭ это не проверка знаний учеников, а всего лишь тест, который помогает вузам отобрать нужных им ребят. А как быть тем, кто, к примеру, не тянет какой-либо предмет, потому что он ему не даётся? Об этом, к сожалению, правительство не подумало. Я надеюсь, в будущем такую итоговую аттестацию отменят, так как она совершенно не проверяет знания учеников.

Никогда не думала, что наш класс может стать дружным — мальчики всегда задирали девочек, устраивали беспорядок в школе и поднимали всех на уши. Но за последние два года мы все очень сильно повзрослели и сдружились. Теперь мы юноши и девушки, готовые начать новую взрослую жизнь. Последний день мы видимся все вместе, веселимся и шутим. Больше такого не будет. Да, кто-то продолжит общение, но как класс мы уже никогда не соберёмся. Одолевают одновременно счастье и радость, но есть и нотки грусти и печали.

Сколько было прожито моментов, которые нельзя вспомнить без улыбки. Каждый прикрывал другого от директора или завуча, стараясь не подвести класс и классного руководителя. Все вместе мы прогуливали уроки, уходили рано, приходили когда хотели, и нам от этого ничего не было. Мы просто умело все проворачивали. За последний год я поняла, что не хочу расставаться со своим классом, какими бы дураками они не были, любимыми дураками. И всегда буду скучать по учителям и своему классному руководителю.