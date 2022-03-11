«Выхожу без сожаления, встретимся вконтакте и одноклассниках». Чиновники и бюджетники массово удаляют свои страницы в инстаграме и фейсбуке. Вот их прощальные посты 11.03.2022 ZELENOGRAD.RU

После требования заблокировать инстаграм государственные организации и ведомства, чиновники и работники бюджетные организаций начали публично заявлять об удалении или прекращении активности на своих страниц в инстаграме и фейсбуке. Собрали несколько прощальных постов.

Что случилось

В пятницу стало известно, что в фейсбуке и инстаграме в ряде стран разрешили публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных. «В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как „смерть русским оккупантам“. Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан», — говорится в заявлении представителя компании Meta, владеющей этими платформами. Также Meta не будет удалять пожелания смерти президентам Путину и Лукашенко.

После этого Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к инстаграму в России. А фейсбук был заблокирован раньше.

Что говорят ведомства и бюджетные организации

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке. В последние дни эти соцсети стали площадками для информационной войны» , — сообщил департамент природопользования, объявляя и о своем аналогичном решении.

«В свете происходящих событий» прекратил вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке департамент здравоохранения. Без комментариев объявил об этом департамент образования.

«Инстаграм был окошком, через которое многие из вас заглянули в библиотеки вновь, — написали в прощальном посте зеленоградские библиотеки. — Эта социальная сеть для нас больше, чем просто аккаунт. Мы любим его всем сердцем, ведь это ещё одна библиотека. Библиотека наших планов и воспоминаний, успехов и радостей, место нашего, пусть виртуального, но такого тёплого общения с вами. Конечно, мы надеемся, что однажды всё закончится. Но сегодня очень грустно сообщать, что с этого дня постов в этом аккаунте вы больше не увидите».

Что говорят чиновники

Неприемлемой и недопустимой считает позицию Meta глава Солнечногорского округа Владимир Родионов. «Это чистый экстремизм и ксенофобия. Продолжим наше общение там, где призывы к насилию не считаются нормой», написал он в прощальном посте на своей странице в инстаграме.

Что говорят бюджетники

«Американская компания Meta превратила свои соцсети в оружие пропаганды против нашего народа, — пишет директор одной из зеленоградских школ на своей странице в фейсбуке. — Компания демонстрирует верх цинизма, называя убийства по национальному признаку „политическим самовыражением“. В свое время я стал пользователем этих соцсетей, чтобы общаться со своими друзьями. А те социальные сети, в которые сейчас превратились фейсбук и инстаграм, мне не нужны».

Практически теми же словами (иногда буквально повторяя фразы) пишет глава муниципалитета Силино Анна Ясинова: «Как вы можете делать такое, господа?! Компания демонстрирует вверх цинизма, называя убийства по национальному признаку „политическим самовыражением“. Отвратительно! Я — патриот России, народа нашего! Я всегда пользовалась данными соцсетями для того, чтобы общаться и обмениваться информацией со своими друзьями, говорить о своих радостях, труде, семейных ценностях! Теперь эти социальные сети превратились во враждебные моему духу и сердцу! Фейсбук и инстаграм мне не нужны! Выхожу без сожаления! Встретимся вконтакте и одноклассниках!»

А что будет делать редакция «Зеленоград.ру»?

Это зависит от того, будет ли признана Meta экстремистской организацией. Если да, мы вынуждены будем прекратить вести свои аккаунты в инстаграме и фейсбуке. Если нет — продолжим их вести.

Чтобы всегда оставаться на связи, подписывайтесь на наш канал в телеграме zelenogradru или подписывайтесь на почтовую рассылку новостей в форме ниже.

Поддерживаете ли вы решение людей и организаций прекратить использовать инстаграм и фейсбук?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 46 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
санкции, сюжет: ***** с украиной 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Многофункциональная клиника «ИнтерМедикум» в 16-м микрорайоне: особый подход к пациентам, редкие специалисты, любые исследования Партнерский материал
«Выхожу без сожаления, встретимся вконтакте и одноклассниках». Чиновники и бюджетники массово удаляют свои страницы в инстаграме и фейсбуке. Вот их прощальные посты Истории
Поликлиники восстановили плановую медпомощь. Также заработали дневные стационары Новости
Зеленоградская микроэлектроника и санкции — 50 лет спустя
Магазин «5 Сезон» открылся в 9-м микрорайоне — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары Новости
В поликлинике начали работать администраторы из МФЦ. Чтобы создать дружелюбную атмосферу Новости
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Супермаркет сети «Верный» откроется в корпусе 445. Есть вакансии Новости
Шереметьево закрывает терминал D на неопределенный срок Новости
Когда начнут делать сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами? Выяснили, что мешает подрядчику Истории
Новая пекарня открылась в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Новости
Мэрия начала опрашивать предпринимателей о необходимой помощи во время экономического кризиса. Вот что предлагают бизнесу Новости
Как конфликт* на Украине разделил читателей «Зеленоград.ру» на два лагеря. История трех голосований Истории
Ресторан «Теремок» в «Зеленопарке» переехал из фуд-корта в отдельное помещение со своими посадочными местами Новости
Как объединить комнату с балконом и не нарушить закон Ответы
Как сберечь и приумножить свои накопления! Реклама
Жители «Зеленоград-сити» добились сноса части забора вокруг своего ЖК. А чтобы снести его целиком, подали в суд на префектуру Истории
Ректор МИЭТа подписал обращение в поддержку действий России на Украине Новости
Глава партии «Яблоко» в Зеленограде покинул Россию. Неизвестные люди и ОМОН три дня дежурили у его квартиры Новости
Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Massimo Dutti — ещё пять магазинов закрылись в «Зеленопарке» из-за санкций Новости
Как оплатить коммуналку за февраль 2022, если квитанция до сих пор не пришла. И что вообще произошло Ответы
Зеленоградское отделение фонда «Городские проекты» временно приостановило работу Новости
Перед 8 марта префектура объявила войну нелегальным продавцам цветов. Товар будут нещадно изымать, несмотря на возраст продавцов Истории
Письма в поддержку действий России на Украине массово подписали зеленоградские муниципальные депутаты. Они адресованы лично Путину Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру