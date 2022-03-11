Что говорят ведомства и бюджетные организации

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке. В последние дни эти соцсети стали площадками для информационной войны» , — сообщил департамент природопользования, объявляя и о своем аналогичном решении.

«В свете происходящих событий» прекратил вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке департамент здравоохранения. Без комментариев объявил об этом департамент образования.

«Инстаграм был окошком, через которое многие из вас заглянули в библиотеки вновь, — написали в прощальном посте зеленоградские библиотеки. — Эта социальная сеть для нас больше, чем просто аккаунт. Мы любим его всем сердцем, ведь это ещё одна библиотека. Библиотека наших планов и воспоминаний, успехов и радостей, место нашего, пусть виртуального, но такого тёплого общения с вами. Конечно, мы надеемся, что однажды всё закончится. Но сегодня очень грустно сообщать, что с этого дня постов в этом аккаунте вы больше не увидите».