После требования заблокировать инстаграм государственные организации и ведомства, чиновники и работники бюджетные организаций начали публично заявлять об удалении или прекращении активности на своих страниц в инстаграме и фейсбуке. Собрали несколько прощальных постов.
В пятницу стало известно, что в фейсбуке и инстаграме в ряде стран разрешили публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных. «В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как „смерть русским оккупантам“. Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан», — говорится в заявлении представителя компании Meta, владеющей этими платформами. Также Meta не будет удалять пожелания смерти президентам Путину и Лукашенко.
После этого Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к инстаграму в России. А фейсбук был заблокирован раньше.
«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке. В последние дни эти соцсети стали площадками для информационной войны» , — сообщил департамент природопользования, объявляя и о своем аналогичном решении.
«В свете происходящих событий» прекратил вести аккаунты в инстаграме и фейсбуке департамент здравоохранения. Без комментариев объявил об этом департамент образования.
«Инстаграм был окошком, через которое многие из вас заглянули в библиотеки вновь, — написали в прощальном посте зеленоградские библиотеки. — Эта социальная сеть для нас больше, чем просто аккаунт. Мы любим его всем сердцем, ведь это ещё одна библиотека. Библиотека наших планов и воспоминаний, успехов и радостей, место нашего, пусть виртуального, но такого тёплого общения с вами. Конечно, мы надеемся, что однажды всё закончится. Но сегодня очень грустно сообщать, что с этого дня постов в этом аккаунте вы больше не увидите».
Неприемлемой и недопустимой считает позицию Meta глава Солнечногорского округа Владимир Родионов. «Это чистый экстремизм и ксенофобия. Продолжим наше общение там, где призывы к насилию не считаются нормой», написал он в прощальном посте на своей странице в инстаграме.
«Американская компания Meta превратила свои соцсети в оружие пропаганды против нашего народа, — пишет директор одной из зеленоградских школ на своей странице в фейсбуке. — Компания демонстрирует верх цинизма, называя убийства по национальному признаку „политическим самовыражением“. В свое время я стал пользователем этих соцсетей, чтобы общаться со своими друзьями. А те социальные сети, в которые сейчас превратились фейсбук и инстаграм, мне не нужны».
Практически теми же словами (иногда буквально повторяя фразы) пишет глава муниципалитета Силино Анна Ясинова: «Как вы можете делать такое, господа?! Компания демонстрирует вверх цинизма, называя убийства по национальному признаку „политическим самовыражением“. Отвратительно! Я — патриот России, народа нашего! Я всегда пользовалась данными соцсетями для того, чтобы общаться и обмениваться информацией со своими друзьями, говорить о своих радостях, труде, семейных ценностях! Теперь эти социальные сети превратились во враждебные моему духу и сердцу! Фейсбук и инстаграм мне не нужны! Выхожу без сожаления! Встретимся вконтакте и одноклассниках!»
Это зависит от того, будет ли признана Meta экстремистской организацией. Если да, мы вынуждены будем прекратить вести свои аккаунты в инстаграме и фейсбуке. Если нет — продолжим их вести.
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