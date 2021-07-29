— Анастасия, вам, наверное, часто говорили, что военная специальность — не женское дело?

— Конечно, встречается недоумение в глазах, когда я говорю, что я военнообязанная. Наверное, люди сразу представляют меня в танке или в окопе, но на самом деле армия — это не только боевые действия. Есть множество военных организаций, связанных, например, с наукой, где девушки справляются с поставленными задачами ничуть не хуже юношей.

— Почему вы решили пойти по этому пути? У вас родители были военными?

— Нет, я не из семьи военных, но как-то сразу поняла, что быть офицером ВС РФ — это очень престижно. У военнослужащих есть достаточное количество льгот и преимуществ. К плюсам военной службы можно отнести стабильность, решение жилищных проблем, возможность раннего выхода на пенсию. Военнослужащие женского пола могут выходить на пенсию в 45 лет. Ну и кроме всего прочего это еще и очень интересно.

— А почему вы выбрали именно военный учебный центр МИЭТ?

— МИЭТ — это практически единственный вуз, при котором осуществляется набор девушек по программе офицеров кадра. Кроме того, здесь широкий выбор направлений подготовки. В 2021 году это: Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Информатика и вычислительная техника (ИВТ), Конструирование и технология электронных средств, Радиотехника и Электроника и наноэлектроника (ЭиН). Также для меня очень важен был срок обучения: я училась четыре года по программе бакалавриата.

— А на какую кафедру вы поступали?

— Изначально я поступала в Военный учебный центр. У меня выбор направлений был между ИВТ, радиотехникой и ЭиН. Я выбрала последнее. На тот момент распределение по кафедрам происходило после первого года обучения, за это время я поняла, что деятельность кафедры интегральной электроники и микросистем (ИЭМС) мне интереснее других.

— Как проходит обучение в ВУЦ?

— На протяжении всего обучения студенты пять дней изучают дисциплины общеобразовательной программы высшего образования, а один день в неделю посвящен военной подготовке. Начинается обучение военному делу с ознакомления с основными понятиями: структуры воинских подразделений, строевой подготовки и элементов радиационной, химической и биологической защиты. Позже курсанты изучают технику в теории и на практике.

После третьего курса они убывают на две недели в войска для прохождения учебных сборов. После четвертого курса они опять отправятся в воинские части, но уже для прохождения стажировки на офицерских должностях. Перед завершением обучения курсанты подписывают контракт с Министерством обороны РФ либо ведомством, где законом предусматривается военная служба по контракту. Приказом Министра обороны РФ — им присваивается первое офицерское звание «лейтенант». Распределение происходит на основании результатов общей успеваемости. Первый обязательный контракт заключается сроком на три года, по его истечении они могут уже выбирать: завершить военную карьеру или подписать последующий контракт.