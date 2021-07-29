Военные профессии всегда считались престижными и благородными. Сегодня эта сфера не утратила своей значимости, но, безусловно, больших успехов в этом деле можно достичь, имея высшее образование в смежных отраслях, например, в тех, которые предлагает изучить МИЭТ. О том, как, обучаясь в университете, получить сразу две специальности — гражданскую и военную, мы узнали у выпускницы Военного учебного центра при МИЭТ Анастасии Тренихиной, которая сегодня является молодым преподавателем центра.
— Анастасия, вам, наверное, часто говорили, что военная специальность — не женское дело?
— Конечно, встречается недоумение в глазах, когда я говорю, что я военнообязанная. Наверное, люди сразу представляют меня в танке или в окопе, но на самом деле армия — это не только боевые действия. Есть множество военных организаций, связанных, например, с наукой, где девушки справляются с поставленными задачами ничуть не хуже юношей.
— Почему вы решили пойти по этому пути? У вас родители были военными?
— Нет, я не из семьи военных, но как-то сразу поняла, что быть офицером ВС РФ — это очень престижно. У военнослужащих есть достаточное количество льгот и преимуществ. К плюсам военной службы можно отнести стабильность, решение жилищных проблем, возможность раннего выхода на пенсию. Военнослужащие женского пола могут выходить на пенсию в 45 лет. Ну и кроме всего прочего это еще и очень интересно.
— А почему вы выбрали именно военный учебный центр МИЭТ?
— МИЭТ — это практически единственный вуз, при котором осуществляется набор девушек по программе офицеров кадра. Кроме того, здесь широкий выбор направлений подготовки. В 2021 году это: Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Информатика и вычислительная техника (ИВТ), Конструирование и технология электронных средств, Радиотехника и Электроника и наноэлектроника (ЭиН). Также для меня очень важен был срок обучения: я училась четыре года по программе бакалавриата.
— А на какую кафедру вы поступали?
— Изначально я поступала в Военный учебный центр. У меня выбор направлений был между ИВТ, радиотехникой и ЭиН. Я выбрала последнее. На тот момент распределение по кафедрам происходило после первого года обучения, за это время я поняла, что деятельность кафедры интегральной электроники и микросистем (ИЭМС) мне интереснее других.
— Как проходит обучение в ВУЦ?
— На протяжении всего обучения студенты пять дней изучают дисциплины общеобразовательной программы высшего образования, а один день в неделю посвящен военной подготовке. Начинается обучение военному делу с ознакомления с основными понятиями: структуры воинских подразделений, строевой подготовки и элементов радиационной, химической и биологической защиты. Позже курсанты изучают технику в теории и на практике.
После третьего курса они убывают на две недели в войска для прохождения учебных сборов. После четвертого курса они опять отправятся в воинские части, но уже для прохождения стажировки на офицерских должностях. Перед завершением обучения курсанты подписывают контракт с Министерством обороны РФ либо ведомством, где законом предусматривается военная служба по контракту. Приказом Министра обороны РФ — им присваивается первое офицерское звание «лейтенант». Распределение происходит на основании результатов общей успеваемости. Первый обязательный контракт заключается сроком на три года, по его истечении они могут уже выбирать: завершить военную карьеру или подписать последующий контракт.
— А вы после окончания обучения где служили?
— После окончания обучения я по распределению отправилась служить в Смоленск, где была командиром взвода ремонтно-технической роты. Знания, полученные в военном учебном центре, создали необходимую базу для начала военной службы. А вообще выпускники нашего военного учебного центра распределяются в разные места: части постоянной боевой готовности, научно-исследовательские институты, научно-испытательные центры. Многие мои сокурсники еще во время первого обязательного контракта удостоились повышения в должности, тем самым сделав первый шаг по карьерной лестнице. Территориально наши выпускники служат по всей России. Большее количество ребят проходят воинскую службу в Московской области и Краснодарском крае.
— Как вы стали преподавателем Военного учебного центра при МИЭТ?
— За время обучения и службы я зарекомендовала себя с положительной стороны, и мне поступило предложение от руководства ВУЦ преподавать студентам на кафедре радиолокационных систем и автоматизированных систем управления. Теперь я преподаю дисциплины, связанные с военной техникой. В декабре 2020 года я прошла курс по профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников вузов МО и военных учебных центров при гражданских вузах в военной академии войсковой ПВО ВС РФ в городе Смоленске, по окончанию получила удостоверение о повышении квалификации.
— Что нужно, чтобы попасть к вам на обучение?
— Для поступления в ВУЦ при МИЭТе, надо набрать по трем предметам проходной балл, пройти предварительный отбор в военном комиссариате и получить личное дело кандидата. Все эти документы нужно представить в ВУЦ и заключить договор о целевом обучении, пройдя конкурсный отбор по отдельному конкурсу в рамках целевого приема.
— Какую военную специальность можно получить?
— Мы обучаем по специальностям противовоздушной обороны сухопутных войск. Выпускники проходят военную службу на командно-инженерных должностях в РВСН, ВКС, ВДВ, ВМФ.
— Какие преимущества обучающимся дает государство?
— Основное, это, конечно, бесплатное высшее образование по выбранному направлению и то, что студент одновременно получает сразу две специальности: военную и гражданскую. Также обучающимся в ВУЦ выплачиваются дополнительная стипендия и единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды. Иногородним студентам предоставляют место в общежитии. После обучения всем ребятам гарантировано трудоустройство, а также льготы и социальные гарантии согласно ФЗ «О статусе военнослужащих».
— Остается ли у ребят время на личную студенческую жизнь при шестидневной учебной неделе?
— Да, но, возможно, чуть меньше, чем у других. Впрочем, это легко компенсируется тем, что курсанты ВУЦ, как правило, преуспевают и в спорте, и в научно-исследовательской деятельности, которая не входит в основной образовательный процесс. Такие стремления у нас всячески поощряются. Например, мы принимаем участие в курсантском марш-броске. Наша студентка Анастасия Цысова (ЭН-24) чемпион мира по карате KWF, а Анастасия Фролова (РТ-42) — мастер спорта по рукопашному бою и всестилевому карате. Также мы гордимся тем, что наши офицеры были участниками форума «Армия — 2020» в парке Патриот, а еще мы хорошо выступили на международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования (по информатике). В этом году в командном зачете наши ребята заняли третье место, а в личном — первое.
Ну а про личную жизнь — практически каждый выпуск на службу совместно отправляются семейные пары: выпускник и выпускница, или жена едет к мужу, который выпустился из ВУЦ годом ранее.
Беседовала Ирина Доронина