Пиком эволюции радиоэлектронных и компьютерных специальностей уже несколько десятилетий являются телекоммуникации. Специалисты в этой области востребованы и получают хорошую зарплату: по данным «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» потребность в этих кадрах оценивается в 222 тысяч человек в год. В НИУ МИЭТ направлениями подготовки, связанными с инфокоммуникационными технологиями, системами связи и радиотехникой занимается кафедра телекоммуникационных систем (ТКС) под руководством к.т.н. Александра Бахтина. В этом году кафедра получила 80 бюджетных мест и право набора на платное отделение — без ограничений.
Зеленоград.ру пообщался с ребятами, которые сегодня учатся на ТКС или уже окончили обучение, и попросил их рассказать, какие же преимущества дают знания процессов телекоммуникационных систем и чем кафедра ТКС в МИЭТе отличается от других.
Выпускница программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Окончила МИЭТ в 2018 году. Сегодня она работает в компании МТС и занимает должность scrum-мастера, о которой узнала в магистратуре ТКС на дисциплине «Управление проектами».
— Решение обучаться в университете по направлению «Телекоммуникации» я приняла для себя еще в средней школе (8-9 класс). Тогда у меня было только интуитивное понимание, что это актуальная и перспективная сфера (компьютерные сети, Интернет, телефония, которыми мы пользуемся каждый день), и желание себя в ней найти, так как эти технологии будут с нами еще очень долго. С тех пор я ни разу не пожалела о своем выборе. На мой взгляд, кафедра ТКС дает базовые, необходимые каждому инженеру технические знания и навыки, с применением которых дальше можно легко развиваться в IT-сфере в любых направлениях.
Мы узнали, как работают компьютерные сети и телекоммуникационное оборудование, как устроен процесс передачи информации. Это сложно, но интересно и не оторвано от реального мира. В итоге кто-то принимает решение стать инженером, кто-то — научным сотрудником, системным администратором, техническим писателем, программистом или менеджером IT-проектов. В каждой из этих ролей можно попробовать себя еще во время учебных проектов, а уже дальше осознанно выбрать свой путь.
Помимо академической среды, есть возможность обучаться и получать опыт у партнеров кафедры, например, в компании КРОК. Я начала свой карьерный путь там, в Департаменте телекоммуникаций, и этого не произошло бы без хорошей технической базы знаний, благодаря чему наших выпускников в компании знают и любят. Сейчас я scrum-мастер в компании MTС. Об этой роли я узнала в магистратуре ТКС на дисциплине «Управление проектами». Это новая профессия, пока не каждому знакомая, но наш преподаватель был практикующим управленцем и рассказал нам о разных методологиях и подходах к управлению проектами по разработке, что для меня оказалось очень ценно. На протяжении всего обучения от преподавателей чувствовалась большая поддержка, всегда были возможности сделать что-то сверх простого прохождения учебной программы, проявить себя и получить больше взамен, за что я от всей души благодарна кафедре.
Сейчас учится в бакалавриате, но уже активно занимается научной работой — он член коллектива лаборатории «Информационно-телекоммуникационные системы». Также Антон победитель международных и всероссийских студенческих олимпиад и международных конференций.
— Учеба на ТКС — это перспективно: здесь учат учиться и делают так, чтобы каждый студент нашел то, что сделает его профессионалом и хорошим ученым. За три года обучения на кафедре я ни разу не пожалел о своем выборе. Большое количество специалистов на нашем направлении стараются донести до нас самые последние новшества и технологии, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Особое чувство благодарности я испытываю к коллегам по лаборатории «Информационно-телекоммуникационные системы» под руководством доцента, кандидата технических наук Алексея Станиславовича Волкова. Благодаря его гениальным идеям мы выдвигаем нашу науку на новый уровень, решая разного рода телекоммуникационные, математические, сетевые и разработческие задачи. В частности, я в нашей лаборатории занимаюсь исследованиями в перспективной технологии повышения пропускной способности — MIMO.
Я окончил третий курс бакалавриата, но у меня уже есть звания победителя и призера двух крупных олимпиад: одной международной — Huawei Honor Cup, и второй всероссийской — Олимпиада среди студентов вузов нашей страны. В публикациях и участии в конференциях международного уровня мне всегда помогают наши уважаемые ученые: профессор и доктор технических наук Виталий Степанович Кузнецов, преподаватели Алексей Викторович Солодков, Александр Евгеньевич Баскаков и Султансиид Султанханович Муратчаев.
На кафедре ТКС постоянно обновляется и дается в пользование студентам мощное оборудование для исследований и разработки новых перспективных проектов. В этом несомненная заслуга заведующего нашей кафедры Александра Александровича Бахтина — он постоянно следит за обновлениями и чаще всего МИЭТ получает новейшее оборудование для обучения быстрее, чем другие вузы. Например, недавно с выпускницей нашей кафедры Ксенией Олеговной Сусловой мы начали работать с уникальным программно-определяемым радиоустройством NI USRP 2974, которого в других вузах еще нет. Очень хочется, чтобы в будущем к нам приходило как можно больше заинтересованных и мотивированных ребят.
Ведущий специалист по направлению инфокоммуникационных технологий и систем связи в области иерархической кластеризации и применения машинного обучения на языке программирования Python в телекоммуникациях. В этом году он окончил аспирантуру и совсем скоро будет защищать кандидатскую диссертацию. Саид финалист конкурса «Молодой преподаватель вуза — 2019», обладатель гранта РФФИ для молодых ученых, автор вебинара для популяризации языка Python среди абитуриентов, трансляцию которого на платформе VK просмотрело более 45 тысяч пользователей.
— Буквально с третьего курса бакалавриата я устроился в фирму «АНКАД» инженером-конструктором. Об этом позаботилась моя кафедра, за что ей большое спасибо. Все наши студенты с 4-го курса устраиваются на оплачиваемую практику в IT-фирмы.
Проработав там 3 года, попутно получая степень магистра, я пришел к выводу, что офисная работа — это не мое. Тогда я нашел свою тематику на кафедре и после поступления в аспирантуру начал преподавать «Сетевое программирование» и «Методы маршрутизации», что и стало впоследствии смежной темой для моей диссертации. Помню, как я был поражен доверием кафедры — буквально с первых месяцев работы мне доверили прочитать несколько лекций по искусственному интеллекту на английском языке для зарубежных студентов из Китая, но ТКС тем и славится, что не боится давать молодежи «бразды правления».
Надо также отметить, что после получения диплома я отправился на сборы для получения офицерского звания, благодаря наличию у ТКС военной кафедры. Это неоспоримый плюс обучения у нас, так как у студентов есть возможность получить звание офицера и не навредить своему дальнейшему обучению (никто вас не заберет в армию на год и не будет препятствовать поступлению в магистратуру).
Еще важно, что у всех студентов кафедры «Телекоммуникационные системы» уже со второго курса есть возможность поучаствовать в научно-исследовательских разработках по таким актуальным темам, как «Искусственный интеллект», «Системы сотовой связи 5G» и «Самоорганизующиеся мобильные сети». У многих наших студентов есть возможность участвовать в различных денежных проектах, таких как УМНИК, в рамках которого выделяется студенту 500 тыс. рублей на исследование. Данные гранты являются достаточно значимой мотивацией, ввиду чего студент может полностью посвятить себя исследованию и своему профессиональному росту, не думая о работе. Сейчас моя главная цель — защита кандидатской, и я ни на секунду не сомневаюсь, что на нашей кафедре я всегда найду поддержку и помощь для реализации своих стремлений.
Окончил МИЭТ в 2016 году, когда кафедра телекоммуникационных систем еще входила в состав факультета Микроприборов и технической кибернетики. После обучения Яна пригласили работать в Китайское представительство компании HUAWEI, а сейчас он трудится инженером-консультантом в этой же компании, но уже в Бразилии.
First of all, before I came to Russia, I worked at Nokia Communications, so the purpose of my further studies was very clear, to improve myself; so I chose MIET because there is the strongest communications major in Russia, and it turned out that my choice was correct. The learning and life experience here is unforgettable for me. Very good teachers and curriculum. The teachers and classmates help me as much as possible in my study and life, and I feel very warm. Two years of postgraduate study was fleeting. After graduation, I joined Huawei and worked on mobile communication solutions all over the world. Everything now is the result of MIET. I love MIET. If I have the opportunity, I seem to study in MIET!
На кафедре ТКС впервые в России был создан прототип базовой станции 5G, а разработанные ее коллективом технические образцы и пакеты программных продуктов уже нашли применение в промышленности. Конкурентное преимущество кафедры «Телекоммуникационные системы» МИЭТ кроется и в ее лабораториях, оснащенных по последнему слову техники: в частности, новейший программно-аппаратный комплекс быстрого прототипирования перспективных систем связи на базе USRP-2974, о котором упоминал Антон Стрельников, появился в лаборатории Научно-образовательного центра «Распределенные цифровые сенсорные системы» Центра компетенций НТИ «Сенсорика», который находится в ведомстве ТКС. Несколько микросхем, разработанных студентами и аспирантами в стенах дизайн-центров кафедры, сегодня имеют серийное производство за рубежом.
«Телекоммуникационные системы помогают людям поддерживать связь, в какой бы точке мира мы ни находились, — констатирует завкафедрой Александр Бахтин. — С этим принципом вот уже более 20 лет живет наш коллектив. И сегодня мы снова готовы к встрече своих студентов-первокурсников, которые продолжат накапливать и удваивать знания для того, чтобы наш мир всегда оставался на связи».