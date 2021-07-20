— Буквально с третьего курса бакалавриата я устроился в фирму «АНКАД» инженером-конструктором. Об этом позаботилась моя кафедра, за что ей большое спасибо. Все наши студенты с 4-го курса устраиваются на оплачиваемую практику в IT-фирмы.

Проработав там 3 года, попутно получая степень магистра, я пришел к выводу, что офисная работа — это не мое. Тогда я нашел свою тематику на кафедре и после поступления в аспирантуру начал преподавать «Сетевое программирование» и «Методы маршрутизации», что и стало впоследствии смежной темой для моей диссертации. Помню, как я был поражен доверием кафедры — буквально с первых месяцев работы мне доверили прочитать несколько лекций по искусственному интеллекту на английском языке для зарубежных студентов из Китая, но ТКС тем и славится, что не боится давать молодежи «бразды правления».

Надо также отметить, что после получения диплома я отправился на сборы для получения офицерского звания, благодаря наличию у ТКС военной кафедры. Это неоспоримый плюс обучения у нас, так как у студентов есть возможность получить звание офицера и не навредить своему дальнейшему обучению (никто вас не заберет в армию на год и не будет препятствовать поступлению в магистратуру).

Еще важно, что у всех студентов кафедры «Телекоммуникационные системы» уже со второго курса есть возможность поучаствовать в научно-исследовательских разработках по таким актуальным темам, как «Искусственный интеллект», «Системы сотовой связи 5G» и «Самоорганизующиеся мобильные сети». У многих наших студентов есть возможность участвовать в различных денежных проектах, таких как УМНИК, в рамках которого выделяется студенту 500 тыс. рублей на исследование. Данные гранты являются достаточно значимой мотивацией, ввиду чего студент может полностью посвятить себя исследованию и своему профессиональному росту, не думая о работе. Сейчас моя главная цель — защита кандидатской, и я ни на секунду не сомневаюсь, что на нашей кафедре я всегда найду поддержку и помощь для реализации своих стремлений.