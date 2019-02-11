В аптеках города появилась лечебная косметика Skincode, которая адаптирована для чувствительной кожи и не содержит компонентов, вызывающих аллергию и раздражение. Рассказываем, для кого предназначены средства Skincode, в чём их особенности и как они помогают ухаживать за разными типами кожи.
Skincode — швейцарский бренд косметики, который существует уже двадцать лет. В Швейцарии находится не только главный офис компании, но также производство и исследовательские лаборатории.
Основатель марки — принц Никлас Массальски, потомок князей из династии Рюриковичей, который родился в Швеции. Его отец также занимался косметическим бизнесом и создал бренд Swiss Line. Никлас сначала работал в семейной компании, но затем решил основать собственную марку. По его словам, он стремился создать более доступную альтернативу существовавшим на тот момент антивозрастным средствам.
Skincode означает код для здоровой, красивой кожи. Цель Skincode — создавать продукцию, которая подойдёт даже для самой чувствительной кожи. Поэтому косметика бренда не содержит отдушек, красителей, консерванты, а также потенциальные аллергены: ингредиенты животного происхождения, производные яиц, лактозы, орехов и т. д.
Skincode использует только те ингредиенты, которые биохимически адаптированы даже для самой требовательной кожи любого типа, и разрабатывает косметику совместно с дерматологами и аллергологами. Средства Skincode содержат только активные вещества с доказанной в клинических исследованиях эффективностью, которые также используются в медицинских препаратах.
Марка разработана с учетом удовлетворения ежедневных потребностей ухода за кожей как женщин, так и мужчин.
Серия продуктов Exclusive предназначена для антивозрастного ухода. В этих средствах содержится активный комплекс клеточного восстановления (ACR), в состав которого входит смесь биологически активных пептидов и фитоэстрогенов.
Пептиды помогают усилить синтез коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и подтянутость кожи. А фитоэстрогены — растительный аналог гормона эстрадиола, который сохраняет кожу гладкой и увлажненной. С возрастом в организме его вырабатывается меньше, и поэтому в косметике используется альтернативный компонент, который выполняет те же функции.
В линейке Exclusive вы сможете подобрать комплексную программу ухода за зрелой кожей. Серия включает как очищающие средства, так и специализированную косметику для решения конкретных проблем, например морщин вокруг глаз.
Средства линейки Exclusive гарантируют:
- сокращение мимических и глубоких морщин,
- повышение упругости кожи,
- повышение эластичности,
- интенсивную стимуляцию жизненно важных процессов восстановления клеток кожи.
Из средств Skincode Essentials можно составить комплексную программу ухода: от очищения и увлажнения до решения таких специфических проблем как угревая сыпь, гиперпигментация, неровный тон или тусклость кожи.
Ключевой ингредиент во всех продуктах линейки — CM-Glucan, иммунологически активный компонент. Исследования компании показали, что это вещество стимулирует восстановление клеток, делает кожу более упругой, защищает её от ультрафиолетового излучения и сокращает морщины. CM-Glucan применяют также в медицинских целях для лечения пострадавших от ожогов или пациентов с кожными заболеваниями, например экземой.
Все формулы линейки Essentials лишены ингредиентов, потенциально способных вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи.
S.O.S. Oil Control — отдельная линия средств в составе серии Essentials, предназначенная для ухода за жирной кожей и кожей с тенденцией к акне. В неё входит матирующая сыворотка, мягкое очищающее средство и матирующий лосьон.
В каждом продукте S.O.S. Oil Control помимо СМ-глюкана содержатся антибактериальные компоненты, а также ингредиенты, которые успокаивают кожу и лишают её жирного блеска.
Все средства действуют в глубоких слоях кожи, регулируют выработку себума, мягко очищают кожу от загрязнений. Согласно исследованиям Skincode, результат от применения данной серии проявляется через две недели. S.O.S. Oil Control помогает уменьшить размер пор, устраняет покраснения, воспаления кожи и чёрные точки, а также матирует лицо.
Как и предыдущая серия, Alpine White входит в линейку Essentials. Она включает в себя осветляющие средства, которые выравнивают тон лица, а также помогают бороться с возрастными и пигментными пятнами.
В состав средств гаммы Alpine White входят витамин B3, также известный как ниацинамид, и комплекс из экстрактов семи растений родом из швейцарских Альп — эти вещества способствуют синтезу коллагена, защищают кожу от вредного внешнего воздействия, уменьшают потерю влаги из эпидермиса, осветляют и успокаивают кожу.
Ещё одна серия продуктов из линии Essentials, в которой представлена омолаживающая косметика. В средствах используется технология под названием Time Rewinding Technology, которая, по заверениям производителя, активирует естественные восстановительные процессы в коже, возвращает ей свежий и молодой вид и противодействует негативному влиянию окружающей среды.
В линейку входят дневной и ночной кремы, омолаживающая сыворотка и крем для области вокруг глаз.
В Зеленограде и Сходне средства Skincode можно купить в следующих аптеках:
- Медиал, площадь Юности, дом 2
- Аптека ABC, Савёлкинский проезд, дом 4
- Космедэль, корпус 1106
- Аптека 24, Сходня, улица Кирова, дом 1
Косметику можно заказать в онлайн-магазине — доставка бесплатная.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
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- Магазин "Я сама"
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