Для кого предназначена косметика Skincode и в чем ее особенности

Skincode — швейцарский бренд косметики, который существует уже двадцать лет. В Швейцарии находится не только главный офис компании, но также производство и исследовательские лаборатории.

Основатель марки — принц Никлас Массальски, потомок князей из династии Рюриковичей, который родился в Швеции. Его отец также занимался косметическим бизнесом и создал бренд Swiss Line. Никлас сначала работал в семейной компании, но затем решил основать собственную марку. По его словам, он стремился создать более доступную альтернативу существовавшим на тот момент антивозрастным средствам.

Skincode означает код для здоровой, красивой кожи. Цель Skincode — создавать продукцию, которая подойдёт даже для самой чувствительной кожи. Поэтому косметика бренда не содержит отдушек, красителей, консерванты, а также потенциальные аллергены: ингредиенты животного происхождения, производные яиц, лактозы, орехов и т. д.

Skincode использует только те ингредиенты, которые биохимически адаптированы даже для самой требовательной кожи любого типа, и разрабатывает косметику совместно с дерматологами и аллергологами. Средства Skincode содержат только активные вещества с доказанной в клинических исследованиях эффективностью, которые также используются в медицинских препаратах.

Марка разработана с учетом удовлетворения ежедневных потребностей ухода за кожей как женщин, так и мужчин.