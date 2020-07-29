Перезвон коклюшек звучит как музыка и успокаивает

Я родилась и выросла в новгородской области. Все женщины в нашей семье вышивали и вязали кружева крючком. В те времена, наверное, большинство таким образом украшали свои дома. У меня до сих пор хранятся вышитые полотенца и наволочки как воспоминание о них. Сама я никогда не стремилась научиться вышивать и вязать.

Перед окончанием школы я приехала к своей второй бабушке в вологодскую область и узнала о народном художественном промысле «вологодское кружево». Когда я впервые увидела, как плетется это кружево, была поражена! Звон коклюшек звучал как музыка, а пальцы кружевниц с такой скоростью перебирали коклюшки, что я решила — я никогда не смогу этому научиться. Но все-таки решилась и поступила в кружевное училище (сейчас это губернаторский колледж народных художественных промыслов). Училась я три года, потом работала в кружевном объединении «Снежинка».