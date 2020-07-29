Когда Лидия Илзенец впервые увидела, как её бабушка плетет кружево, то не верила, что сможет когда-нибудь сама этому научиться. Но теперь она — профессиональная кружевница — живет в Зеленограде, освоила инстаграм, поддерживает традицию кружевоплетения и не считает, что это старомодно. Корреспондент «Зеленоград.ру» Олеся Гаранина с ней поговорила.
Я родилась и выросла в новгородской области. Все женщины в нашей семье вышивали и вязали кружева крючком. В те времена, наверное, большинство таким образом украшали свои дома. У меня до сих пор хранятся вышитые полотенца и наволочки как воспоминание о них. Сама я никогда не стремилась научиться вышивать и вязать.
Перед окончанием школы я приехала к своей второй бабушке в вологодскую область и узнала о народном художественном промысле «вологодское кружево». Когда я впервые увидела, как плетется это кружево, была поражена! Звон коклюшек звучал как музыка, а пальцы кружевниц с такой скоростью перебирали коклюшки, что я решила — я никогда не смогу этому научиться. Но все-таки решилась и поступила в кружевное училище (сейчас это губернаторский колледж народных художественных промыслов). Училась я три года, потом работала в кружевном объединении «Снежинка».
Тогда в нашем объединении было более 300 кружевниц. Вологодское кружево и изделия из него были очень востребованы. Позже этот уникальный промысел стал, к сожалению, постепенно исчезать. Сейчас в «Снежинке» работает всего лишь 14 кружевниц. Конечно, ищут новые пути развития кружевного промысла, кружевницы продолжают традиции и сделали кружева еще более утонченными, изысканными и оригинальными. Из Вологды я уехала, но кружево осталось со мной навсегда, это стало судьбой. Плету практически постоянно. Перезвон коклюшек успокаивает и приносит радость.
В 2014 году в новгородской области у меня проходила персональная выставка работ. В 2017 и 2019 годах я принимала участие в шоу кружевниц во всероссийском музее декоративно прикладного искусства в Москве. Еще в 2019 году участвовала в фестивале декоративно-прикладного искусства «руками женщины».
Когда разговор заходит о кружеве, чаще всего подразумевают Вологодское, самое известное. Название «кружево» произошло от слова окружать, то есть украшать нарядной отделкой края одежды. Впервые русское кружево упоминается в Ипатьевской летописи в ХIII веке. Тогда же кружево экспортировали в Англию, Францию.
Меня радует, что сейчас идет тенденция к возрождению кружевоплетения: проводятся мероприятия, встречи, общения кружевниц. Появляются курсы по кружевоплетению. Здорово, что людей интересует этот промысел и молодые девушки осваивают его!
Но порой печалит качество работ. Для меня, как профессиональной кружевницы, очень важно качество изделия, и хочется пожелать всем, кто учится, обращать больше внимание на это. Ведь кружево это как произведение искусства, и оно должно быть высокого качества.
Часто люди воспринимают кружево как вязание и удивляются высоким ценам. Ведь вязать можно в десять быстрее, чем плести на коклюшках. Плетение — это очень длительный и кропотливый процесс. Чтобы сплести, например, небольшую брошь, нужно от 8 до 16 часов.
Кроме того, прежде чем кружевница начнет плести изделие, ей нужен специальный рисунок этого узора – сколок. Его делают художники по кружеву. Стоимость такого сколка зависит от размера будущего готового изделия и может варьироваться от трехсот до трех тысяч рублей. Конечно, я могу вносить в него какие-то изменения, но саму основу мне нужно купить.
У меня нет ощущения, что я занимаюсь чем-то старомодным, но иногда слышу такое мнение. Некоторые историки кружевной моды считают, что кружево должно измениться. Но я считаю, что само кружевоплетение не может быть модным или не модным. Но кружево да, действительно, должно меняться. И оно меняется — сейчас мы плетем то, что не плели раньше — колье, серьги, браслеты, чокеры.
В своих изделиях я как будто соединяю два времени: прошлое, когда такие кружева были чем-то совершено обычным, и настоящее — это изделия, которые плетутся. Я верю, что своими кружевами несу людям радость, делаю их счастливее и празднично-красивыми не только на праздниках, но и в повседневной жизни.
Каждое кружево должно найти своего покупателя, и я рада, когда такая встреча происходит и я имею к этому самое непосредственное отношения.
Сейчас у меня есть клиенты, узнают обо мне чаще всего с помощью сарафанного радио или через социальные сети. Еще учу кружевоплетению всех желающих.
Недавно я пришла в инстаграм — мой аккаунт @pletu_kruzheva. Основная цель — популяризация кружева. Страничку помогла сделать дочка и первые десять фото тоже ее. Сейчас делаю все сама. Очень нравится делать фото изделий из кружева. Даже не ожидала, что это так меня увлечет.