Ипотечную ставку 5,45% годовых предлагает Промсвязьбанк. Банки «ДОМ.РФ» и ВТБ — под 5,9% соответственно. Новая льготная ипотека (или ипотека с господдержкой) под 5-6% была запущена прошлой весной. Взять такой кредит может любой гражданин РФ, а разницу между рыночной и субсидированной ставкой кредиторам возместит государство. Программа действует до 1 июля 2021 года. Формально ограничений (возраст, принадлежность к какой-либо льготной категории или наличие официального источника дохода) для заемщика нет. Но банки вправе самостоятельно определять условия выдачи кредита (например, устанавливать возрастные рамки) и решать, кому одобрять льготную ипотеку.

Девелопер проекта — Ikon Development — позиционирует «Новый Зеленоград» как современный жилой комплекс комфорт-класса. Он расположен в экологически чистом районе: через дорогу находится лес, а внутри комплекса организованы парковые пространства, площадки для спорта и отдыха. Здесь планируют построить более 650 тысяч квадратных метров жилья на 92 гектарах. «Это своего рода „город в городе“ с расчетным числом жителей порядка 40 тысяч человек, — рассказал на пресс-конференции „Апрельские тезисы. Жилая недвижимость“ генеральный директор Ikon Development Антон Детушев. — Мы сами себе бросили вызов и приняли решение о комплексном подходе градостроительного масштаба с формированием общественных пространств и развитием социальной и коммерческой инфраструктуры. В таких проектах важно и снять нагрузку с города, связанную с миграцией жителей и их перемещением от дома до работы. В рамках комплекса запланировано создание более 6 тысяч рабочих мест — это одна из основополагающих составляющих в полицентричном развитии города».

Детушев отметил, что сейчас очень мало проектировщиков, которые могут осознать численность жителей более 30-40 тысяч человек, и отсутствует культура создания коммерческих площадей. Ikon Development выбрал совместную работу с консультантами — они занимаются «наполнением полезностей и дают сбалансированное предложение по коммерции», а застройщик, в свою очередь, поддерживает территорией. «Там, где организовывается зона кафе, мы предусматриваем площадку для летней веранды, если это продуктовые магазины, то здесь важно наличие достаточного количества парковочных мест», привел пример гендиректор компании.



Сейчас в жилом комплексе работают супермаркет, аптека, семейное кафе, частный детский сад, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов и другие социально-бытовые объекты.