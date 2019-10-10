Один из читателей прислал нам копию листовки, которую назвал внутриведомственной полицейской ориентировкой, то есть для служебного пользования. В ней было сказано, что мужчина ушел из дома с пятью охотничьими ружьями и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В листовке перечислены номера пропавших ружей. Она также содержит два изображения разыскиваемого: с бородой и без — и предупреждение: «При задержании принять все меры личной безопасности».

В пресс-службе зеленоградского УВД информацию о потенциальной опасности разыскиваемого не подтвердили и не опровергли, добавив, что угроза может исходить от любого человека.

Затем информацию о ружьях опубликовало одно местное издание, полицейская ориентировка появилась в соцсетях — по городу пошли слухи, обрастая домыслами: «В 3-4-м районах бегает преступник с оружием и кружит вертолет. Преступника не видели, нам о нем рассказали, но есть видео вертолета. Что происходит?» У одного ютюб-блогера и вовсе разыгралась фантазия, она выпустила такое аудиопредупреждение: «Все, кто живет в Зеленограде, будьте осторожны, в городе появился маньяк. Он уже убил некоторых людей…»

Вскоре полиция удалила со своего сайта ориентировку о розыске Ильи М. Из-за своей ошибки или из-за того, что «пропавший» нашелся, неизвестно. Однако обычно публикации о пропавших не удаляют. Как прежде рассказывал «Зеленоград.ру» источник в правоохранительных органах, ориентировки о розыске на сайте сохраняют, даже если человек нашелся, хотя и не уведомляют о завершении розыска.

9 октября в пресс-службе УВД нам сообщили, что мужчину нашли. Но просто нашли или задержали, не уточнили.

Источник, знакомый с его семьей, рассказал «Зеленоград.ру», что Илья, «ко всему прочему, любитель активно потреблять запрещенные и не только вещества и жидкости» и что в последнее время носил более длинную бороду, чем на смоделированной фотографии из листовки. Также источник рассказал об обстоятельствах, при которых мужчина ушел из дома.

С его слов, Илью никто не поздравил с 30-летием [день рождения был в августе], так как все друзья и знакомые перестали с ним общаться, поэтому «он собрал ружья и ушёл в неизвестном направлении». А заявление написал его отчим — хозяин ружей, когда обнаружил пропажу, говорит источник.

«Зеленоград.ру» отправил официальный запрос в главное управление МВД по Москве, чтобы выяснить, как так вышло, что полиция подвергает граждан угрозе, привлекая их к подобным розыскам без предупреждения о необходимости принять меры личной безопасности. И как вообще полиция должна распространять информацию о розыске, если разыскиваемый потенциально опасен.