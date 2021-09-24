Современные реалии диктуют нам, что сегодня недостаточно быть просто первоклассным специалистом — IT-шником, программистом, графическим дизайнером и т. д. О том, как уметь правильно доносить свои идеи, показывать, чем будущий проект будет полезен для общества, в какой именно сфере он может эффективно использоваться, нам рассказала руководитель ЦКО МИЭТ Надежда Викторовна Боркова.

В свете этих веяний, основной концепцией Центра Компьютерного Обучения МИЭТ является научить ребят не бояться придумывать и правильно формулировать идеи, реализовывать при помощи практических программ и презентовать. А в качестве последней ступени — уметь проект монетизировать. Как пример, уже будучи студентом, доработав проект, подать заявку на конкурс молодых исследователей «Умник» и получить грант в размере 500000 рублей. Сегодня очень популярна тема грантов для молодых специалистов и ученых, а фундамент для этого можно заложить ещё в школьном возрасте, обучаясь в ЦКО МИЭТ.

Такой подход применим ко всем направлениям центра, а именно: