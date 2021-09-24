«Учим детей не только программировать», — о принципах обучения от идеи до монетизации рассказала руководитель ЦКО МИЭТ 24.09.2021 Партнерский материал

Современные реалии диктуют нам, что сегодня недостаточно быть просто первоклассным специалистом — IT-шником, программистом, графическим дизайнером и т. д. О том, как уметь правильно доносить свои идеи, показывать, чем будущий проект будет полезен для общества, в какой именно сфере он может эффективно использоваться, нам рассказала руководитель ЦКО МИЭТ Надежда Викторовна Боркова.

В свете этих веяний, основной концепцией Центра Компьютерного Обучения МИЭТ является научить ребят не бояться придумывать и правильно формулировать идеи, реализовывать при помощи практических программ и презентовать. А в качестве последней ступени — уметь проект монетизировать. Как пример, уже будучи студентом, доработав проект, подать заявку на конкурс молодых исследователей «Умник» и получить грант в размере 500000 рублей. Сегодня очень популярна тема грантов для молодых специалистов и ученых, а фундамент для этого можно заложить ещё в школьном возрасте, обучаясь в ЦКО МИЭТ.

Такой подход применим ко всем направлениям центра, а именно:

  • Программирование;
  • 3D-моделирование;
  • Цифровой рисунок и живопись;
  • Видеомонтаж;
  • Разработка игр;
  • Создание сайтов;
  • Системное администрирование;
  • Курс юного инженера.

Ориентация на самовыражение

У нас нет задачи завалить детей двойками или пятерками, также как нет и «правильно» или «неправильно». Основной постулат, которым мы руководствуемся в работе — дети не должны бояться придумывать, делать и осознавать, для чего они это делают и какой конечный результат хотят увидеть.

В современной парадигме образования многие ребята зажаты — боятся говорить о своих идеях, боятся быть неправильно истолкованными, стесняются насмешек со стороны сверстников.

В ЦКО МИЭТ занятия проходят в форме постоянного диалога, мозгового штурма — все что-то придумывают, делятся идеями, и из общего массива мыслей приходят к наиболее лучшему. Речь о разработанных проектах, которые являются основным результатом годового обучения в центре.

Комфортная среда

Достигнуть комфортной обстановки нам позволяет небольшое количество человек в группах, от 5 до 14 обучающихся. В таком микроклимате преподаватель способен уделить каждому достаточное количество времени для качественного усвоения материала, а у ребят есть возможность полноценно высказаться и задать интересующие вопросы.

Ещё один важный фактор, что помимо классификации групп по возрастам — младшая группа (7-10 лет), средняя (11-13 лет) и старшая (14-17 лет), в каждой есть подгруппы с определенным уровнем подготовки — от «нулевого» до «развитого».

Соответственно, в каком бы возрасте к нам ни пришел ребенок, скажем, с нулевым уровнем подготовки, мы определим его в группу со сверстниками.

В таких условиях им проще найти товарищей по команде (если речь идет о командных проектах) и друзей не только в рамках обучения, ведь в одном возрасте интересы и взгляды на мир очень схожи. А чувствуя себя в классе комфортно и безопасно, дети максимально раскрывают свой потенциал.

Бонусы для старшеклассников

В середине учебного года каждый ребенок начинает готовить учебный проект по своему направлению обучения. Учащиеся старших классов могут принять с данными проектами участие в научно-практической конференции для школьников «Творчество юных».

В этом случае, проекты готовятся специально для конференции под кураторством преподавателей центра. Мы проходим с ребенком весь путь, от регистрации, до защиты проекта на конференции.

В случае, если ребенок занимает призовые места, то при поступлении в НИУ МИЭТ он может получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Как стать обучающимся ЦКО МИЭТ

Попробовать себя в различных IT-направлениях может любой ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет. Вы можете записаться на бесплатные открытые занятия, а также на годовое обучение (если уже определились с направлением изучения) в центре по телефону: +7(499)735-32-65, либо по ссылке.

Открытые занятия проходят по выходным дням. Ребята занимаются, знакомятся с различными программами, выполняют тестовые задания, а в это время для родителей проводится презентация, где затрагиваются основные вопросы, связанные с обучением.

Записаться на открытые занятия и курсы можно на сайте.

Центр компьютерного обучения — МИЭТ

Адрес: Зеленоград, улица Юности, дом 11 (06)
Телефон: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
Е-мейл: info@mietcenter.ru
Сайт: mietcenter.ru
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Метки:
дополнительное образование, школьники, миэт, улица юности, программирование, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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