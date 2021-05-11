Что такое алкоголизм?

— Алкоголизм — ­ это тяжелое хроническое психическое заболевание, в основе которого патологическое влечение к спиртному, когда человек не может сознательно контролировать его употребление. Как всякая болезнь, алко­голизм ­это процесс, имеющий своё начало, свои этапы и свой финал, и протекающий с той или иной скоростью.

Алкоголизм в социальном смысле — неумеренное употребление спиртных напитков, приводящее к нарушениям нравственных и юридических норм поведения в быту, обществе, в сфере трудовой деятельности. А в масштабах страны — к значительному ущербу для здоровья и благосостояния населения и огромным экономическим потерям.

Знакомые и друзья, зная, что я работаю наркологом, постоянно спрашивали: «Скажи ну вот мы периодически выпиваем, мы алкоголики или нет?» Как-то раз, в ответ на мучительный для многих вопрос я предложил отказаться от приема спиртного на время Великого Поста. Все посмеялись. Никто не отказался. С этим вопросом больше не подходят.

Конечно, я не могу сказать, что все они алкоголики. Но вот что все они на пути формирования алкогольной зависимости — это точно. Запойные алкоголики могут достаточно долго воздерживаться от спиртного (год и более), и на этом основании не считают себя алкоголиками.

Есть бытовое пьянство — условно говоря, употребление в рамках традиций, по выходным и праздникам. А есть алкоголизм — человек пьет постоянно, бесконтрольно и в больших количествах.

Где граница между этими состояниями? Она несколько размыта, но существует. Прежде всего, это социальная дезадаптация. Когда начинаются конфликты в семье, увольнения с работы, регулярные больничные листы — и всё это завязано на выпивке. Если употребление спиртного становится явной проблемой и мешает учиться, работать, общаться с родными, друзьями и с социумом в принципе — значит, это уже болезнь. Либо человек стоит на её грани. Дальше в перспективе — полная деградация и жизнь только ради заветной бутылки.

Да и клинически алкоголизм можно подтвердить. Есть конкретные признаки, симптомы и стадии болезни. В частности, запойные состояния, абстинентный синдром, проблемы со здоровьем, осложнения — те же алкогольный гепатит, панкреатит, алкогольная кардиомиопатия.