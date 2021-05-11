Медицинский центр «Аксон24» расположен в пяти минутах ходьбы пешком от станции Крюково, через дорогу от ТЦ «Иридиум», на втором этаже отдельно стоящего здания по адресу: Зеленоград, корпус 1006Б.
По отзывам пациентов и специалистов в области психиатрии, наркологии и клинической психологии, клиника «Аксон 24» одна из лучших в московском регионе. Здесь круглосуточно оказывают профессиональную медицинскую помощь пациентам с алкогольной зависимостью — как экстренную, так и в плановую, призванную избавить человека от тяжелого хронического заболевания — алкоголизма.
Клиника была основана тремя выпускниками Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Мы побывали в клинике и побеседовали с главным врачом, кандидатом медицинских наук, психиатром-наркологом высшей категории Владимиром Андреевичем Козиным — о работе медицинского центра, проблемах алкоголизма в нашем обществе, его отличии от бытового пьянства и возможных вариантах лечения алкогольной зависимости.
В клинике оборудованы отдельные двух и трехместные комфортабельные палаты с современным медицинским оборудованием. Чисто и тихо. С пациентами корреспонденты не пересекаются — во-первых, здесь строго соблюдаются принципы врачебной этики и врачебная тайна, пациентам гарантирована анонимность обращения. А во-вторых, нельзя вмешиваться в лечебный процесс.
Кто обращается за помощью? Многие, говорит главврач. Это люди разного возраста, пола и социального статуса — от простых рабочих до крупных чиновников. Контингент разный, а болезнь одна — алкоголизм.
— Алкоголизм — это тяжелое хроническое психическое заболевание, в основе которого патологическое влечение к спиртному, когда человек не может сознательно контролировать его употребление. Как всякая болезнь, алкоголизм это процесс, имеющий своё начало, свои этапы и свой финал, и протекающий с той или иной скоростью.
Алкоголизм в социальном смысле — неумеренное употребление спиртных напитков, приводящее к нарушениям нравственных и юридических норм поведения в быту, обществе, в сфере трудовой деятельности. А в масштабах страны — к значительному ущербу для здоровья и благосостояния населения и огромным экономическим потерям.
Знакомые и друзья, зная, что я работаю наркологом, постоянно спрашивали: «Скажи ну вот мы периодически выпиваем, мы алкоголики или нет?» Как-то раз, в ответ на мучительный для многих вопрос я предложил отказаться от приема спиртного на время Великого Поста. Все посмеялись. Никто не отказался. С этим вопросом больше не подходят.
Конечно, я не могу сказать, что все они алкоголики. Но вот что все они на пути формирования алкогольной зависимости — это точно. Запойные алкоголики могут достаточно долго воздерживаться от спиртного (год и более), и на этом основании не считают себя алкоголиками.
Есть бытовое пьянство — условно говоря, употребление в рамках традиций, по выходным и праздникам. А есть алкоголизм — человек пьет постоянно, бесконтрольно и в больших количествах.
Где граница между этими состояниями? Она несколько размыта, но существует. Прежде всего, это социальная дезадаптация. Когда начинаются конфликты в семье, увольнения с работы, регулярные больничные листы — и всё это завязано на выпивке. Если употребление спиртного становится явной проблемой и мешает учиться, работать, общаться с родными, друзьями и с социумом в принципе — значит, это уже болезнь. Либо человек стоит на её грани. Дальше в перспективе — полная деградация и жизнь только ради заветной бутылки.
Да и клинически алкоголизм можно подтвердить. Есть конкретные признаки, симптомы и стадии болезни. В частности, запойные состояния, абстинентный синдром, проблемы со здоровьем, осложнения — те же алкогольный гепатит, панкреатит, алкогольная кардиомиопатия.
— Установление диагноза «алкоголизм» — это исключительное право врача психиатра-нарколога. При выставлении диагноза врач психиатр-нарколог учитывает много факторов и проводит полное обследование:
- Анамнез жизни (с момента родов и до обращения к врачу-наркологу — описываются особенности развития и поведения человека)
- Анамнез заболевания — учитываются все, от первой пробы алкоголя, до течения заболевания в настоящее время.
- Сомато-неврологический статус на момент осмотра, наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, черепно-мозговых травм, инфекционных заболеваний. Данные лабораторной диагностики (CDT) -маркер злоупотребления алкоголем. ЭКГ, ЭЭГ.
- Психический статус, особенности поведения, обострение тяги к алкоголю и так далее.
- Патопсихологическое обследование и тестирование по специальным методикам.
В ситуации, когда человек явно злоупотребляет алкоголем, возникают многодневные тяжелые запои, нужна срочная помощь врача психиатра-нарколога. Требуется немедленное обращение в специализированный медицинский центр, лицензированный на оказание помощи по психиатрии-наркологии.
— Единственным эффективным методом выведения из запоя является проведение массивной инфузионной терапии (капельницы). В состав капельниц может входить до 10 различных препаратов, которые подбираются в зависимости от степени тяжести состояния пациента на момент осмотра.
Для полноценного выведения из запойного состояния, особенно если пациент длительно злоупотреблял спиртным, может потребоваться до 5-6 капельниц в течение суток с разными лекарственными препаратами. Причем иногда приходится повторять терапию 3-5 суток если пациент находится в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации.
В наркологии существует отработанная годами и в целом совершенно оправданная схема лечения алкогольной зависимости, состоящая из трех основных этапов:
1. Выведение больного из состояния запоя путем проведения активной детоксикационной терапии. На этом этапе важно стабилизировать состояние пациента и купировать симптомы алкогольной интоксикации. В принципе этот этап — подготовительный для последующего лечения.
2. После стабилизации состояния пациента, как правило обостряется патологическое влечение к алкоголю — «тяга» (именно поэтому многие пациенты выписываются из наркологических стационаров в связи с отказом от лечения на третий-пятый день). Вся дальнейшая терапия направлена на купирование тяги к алкоголю — как фармакологическими так и психотерапевтическим методами.
3. Этап стабилизации ремиссии (воздержание от алкоголя), профилактика возможных рецидивов заболевания — реабилитация и социальная адаптация.
Прохождение всех этапов — это только первый шаг на пути к выздоровлению. Затем следует длительное наблюдение нарколога — 3-5 лет, — поддерживающая фармакотерапия и психотерапия.
В итоге всё упирается в мотивацию самого пациента. Допустим, приходит человек — ему плохо после очередного запоя, а через два дня надо выйти на работу. Мы ему, конечно, поможем, но с таким запросом он проблему не решит, а ситуация будет повторяться. Если только он через какое-то время не задумается, что надо что-то срочно делать, потому что жизнь рушится. Если человек готов работать вместе с врачом — не просто пить таблетки и делать уколы, а активно включаться в процесс лечения и прежде всего, в психотерапию, — мы сможем его вылечить.
В клинике работают высококлассные специалисты, трое из них — кандидаты медицинских наук с научными публикациями. В их числе психиатр в четвертом поколении Олег Евгеньевич Крылов и клинический психолог Юлия Викторовна Курбаткина. Эффективна и востребована телесно-ориентированная психотерапия, призванная работать с психосоматикой, психическими травмами, негативными психическими состояниями и хроническими болями неясного происхождения. В клинике этим направлением занимается Татьяна Борисовна Гасова, специалист с 10-летним стажем.
— Представьте: человек пьет две недели. Он в хронической тяжелой интоксикации. Привести его в порядок за пару часов невозможно, время для снятия такой интоксикации измеряется не часами, а сутками.
Дома врач может помочь только в двух случаях. Первый — когда интоксикация еще легкая. В пятницу выпил лишнего, в субботу нехорошо и тянет опохмелиться. Чтобы не опохмеляться, лучше пригласить доктора и поставить несколько капельниц. Второй — когда пациент наотрез отказывается ехать в клинику. Плохо, что отказывается, но это тот случай, когда лучше на дому, чем оставить пациента без медицинской помощи вообще.
Пациент во время лечения в стационаре находится под постоянным наблюдением врача психиатра-нарколога.
Состояние больного может меняться очень быстро, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Соответственно, в стационаре у врача есть возможность скорректировать назначенную терапию.
На дом врач приезжает на 1,5-2 часа и такой возможности у него нет. Учитывая, что пациенты чаще всего находятся в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации, этого времени явно не достаточно для полноценного выведения из запойного состояния.
Цена на услугу выведения из запоя в стационаре всегда ниже, чем на дому, потому что вы платите только за лечение.
— Это, увы, частая история. Человек отрицает свои проблемы с алкоголем, хотя они давно заметны всем вокруг и изрядно портят жизнь родным и близким. Отсутствие критического отношения к употреблению спиртного — один из самых тяжелых симптомов алкоголизма. Таких больных сложнее всего лечить. И они как раз чаще всего переходят грань между бытовым пьянством и синдромом зависимости.
— По закону, нельзя — лечение у нас только добровольное, с согласия пациента. Знаю, как тяжело людям, у которых в семье запойный и часто буйный человек. Но выход в отдельных тяжелых случаях есть. Бывает, что больной то категорически отказывается обратиться к врачу, то вроде бы согласен. Если к нам обращаются родственники такого пациента, можно решить это при помощи мотивационной бригады: психиатр-нарколог и консультант — как правило, это психолог. И в 99% случаях им удается убедить пациента в необходимости лечения.
— В интернете огромное количество ресурсов по наркологии, которые как минимум вводят человека в заблуждение. Причем тексты подписаны докторами — уж не знаю, существующими или нет.
Есть книга Владимира Борисовича Альтшулера «Патологическое влечение к алкоголю». Это настольная книга любого психиатра-нарколога. Считаю, что это лучший труд всех времен и народов по клинике алкогольной зависимости. Владимир Борисович был выдающимся и авторитетнейшим психиатром-наркологом, моим учителем. Кстати, руководил единственным в стране отделением женского алкоголизма Всесоюзного научно-исследовательского центра по медико-биологическим проблемам пьянства и алкоголизма.
Эта книга написана академическим языком, но в ней много конкретных примеров. Я иногда даю её почитать пациентам. Они узнают в описаниях себя, понимают, что с ними происходит то же самое. И, знаете, у них появляется критическое отношение к своему состоянию.
— «Кодирование» — это один из методов, который имеет свои показания и противопоказания. И как любой метод работает только при правильном подборе пациента и соблюдении определенных правил.
Я знаю, что «наверху» высказывались против «кодирования». Высокое руководство с реальными пациентами не сталкивается, увы. В каждом конкретном случае этот метод применяется строго индивидуально, после подробного общения с пациентом и его родственниками, подробного выяснения анамнеза и тщательной оценки состояния пациента. Если вижу, что с конкретным психическим статусом кодироваться нельзя, говорю об этом пациенту и предлагаю другие методы лечения. Также необходимо понимать, что метод «кодирования» дает хорошие результаты только в рамках комплексного лечения, которое включает регулярное наблюдение врача и психотерапию.
— Да. Любители пива порой употребляют его в каких-то невообразимых количествах — литров по 5-7 каждый день. Причем, как правило, это самое дешевое пиво, суррогат. Такие люди почему-то убеждены, что пиво — не алкоголь вовсе. «Мы же не водку пьем». А какая разница? И в водке, и в пиве — этиловый спирт.
Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, испытали сильный стресс, длительное время злоупотребляли алкоголем и самостоятельно справиться с этой проблемой не в силах — в этом случае остается обращение в наркологическую клинику.
Круглосуточная наркологическая клиника «Аксон 24» — одна из лучших в Москве по отзывам большого числа пациентов и их родственников. Мы предлагает комфортные условия размещения: палаты с удобными функциональными кроватями, эргономичными матрасами и подушками для полноценного здорового сна.
Только здесь смогут оказать эффективную помощь, подобрать индивидуальную программу лечения и психотерапии, оказать всестороннюю поддержку Вам и Вашим близким.
Круглосуточная наркологическая клиника «Аксон 24»
Адрес: Зеленоград, корпус 1006Б
Тел: 8-499-450-63-03, 8-495-649-41-03, 8-495-565-35-03
Сайт: axon24.ru
ВКонтакт: vk.com/axon24
Фейсбук: facebook.com/medcentraxon24
Инстаграм: instagram.com/doctor_kozin