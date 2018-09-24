«Зачем нам какой-то „спальный“ спутник?»

60-70-е годы — НИИМП, электроника для космоса и связи

— Как зародилась микроэлектроника в Зеленограде? Конечно, с самого начала в этом городе-спутнике вообще никакой микроэлектроникой не пахло — две школы типа ПТУ, ну, может быть, еще какое-то производство… Когда о городе-спутнике узнали Старос и Шокин, они написали письмо Хрущеву, начали ходить вокруг него, доказывать: зачем нам какой-то «спальный» спутник, когда электроника становится главным направлением технического прогресса? Давайте попытаемся основать здесь ее центр. И тогда вышло измененное постановление правительства, вместо города-спутника начал создаваться НЦ с определенной структурой.

Почему появился здесь Лукин? Да потому, что это был идеолог-системщик, разработчик ракетных систем, приборист. И когда Шокин предложил ему этот пост (мне Федор Викторович об этом рассказывал), идеология Научного центра была уже сформулирована. Когда я перешел в НИИМП, там уже работала группа специалистов из нашего СКБ-563. Еще до моего прихода Шокин принял очень разумное решение о создании в своей отрасли ряда профилирующих институтов по основным направлениям оборонной техники. Это были рижский НИИМП (связь), Киевский НИИМП (авиация), Ф. Старосу и его ленинградскому КБ была поручена морская тематика, а зеленоградскому НИИМП — ракетно-космическая, чем я как раз все время и занимался.

Идеология была очень простая. Есть НИИТТ — институт микроэлектронной технологии по ИС (он, к сожалению, не стал таким, как было задумано). Есть НИИ молекулярной электроники, предприятие по оборудованию (НИИТМ-«Элион»), по материалам (НИИМВ-Элма"), И, наконец, НИИМП, которой должен был синтезировать разработки всей этой цепочки, стоять во главе ее. Так оно поначалу и было. Когда Лукин проводил совещания, то каждое предприятие, начиная с моего, делало еженедельные отчеты по своему направлению.