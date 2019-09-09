Родителей первоклашек за день до нового учебного года поставили перед фактом, что в классе будет 38 детей. За три дня до этого на собрании ни о чем таком речи не шло. Инцидент случился в школе № 854, расположенной в шестом микрорайоне.
В первый день учёбы, 2 сентября, родителям объяснили, что ждали нового педагога, но в последний момент она вдруг перестала выходить на связь. Сказали, «делаем все возможное для нормализации ситуации».
Администрация школы не стала оперативно комментировать сложившуюся ситуацию, в конце недели ответила редакции, что у них сейчас всё в штатном режиме. Департамент образования пока молчит.
«Тем временем дети привыкают друг к другу, и учителю, и нам, родителям, не понятно и тревожно, как будут распределять деток по классам, после того как найдут педагога», — поделилась с Zelenograd.ru своими опасениями одна из мам и рассказала, как всё происходило.
Пятого сентября родителей пригласили на собрание к 18 часам, чтобы представить нового педагога. Представители школьной администрации к собранию опоздали, объяснив это тем, что у них работа в другом здании до шести вечера.
«Возникает вопрос: для чего нас собрали в 18:00, а не, к примеру, в 18:30? — рассказала наша собеседница. — Родителям предоставили чай, кофе и перекусить. Затем начала выступать заместитель по воспитательной работе (не представившись). Рассказывала, что принятое решение — из лучших побуждений и в интересах наших детей, и все в этом духе. (Набрали детей, зная заведомо о том, что нет педагога.) Родители начали бунтовать и просить директора, который тоже опаздывал из-за каких-то встреч, связанных с выборами.
Директор тоже начал ходить вокруг да около, пока родители его не перебили и не поставили вопрос ребром: как и когда откроется дополнительный 1-й класс? Стали требовать показать нового учителя.
Учителя показали — молоденькая, располагающая к себе. Работала учителем английского языка, няней. Начальную школу не вела, с началкой знакома, только пока помогала делать уроки, работая няней.
Но самое интересное это то, что администрация решила не брать на себя ответственность за перевод детей, которые появились после 29 августа, в новый класс, — чтобы родители сами перешли. Естественно, родители стали отказываться уходить от учителя, с которым ребенок уже знаком и который родителей полностью устраивает, устраивает и программа, по которой работает учитель, — «Перспектива».
Снова родители взбунтовались.
Школа пообещала, что в новый класс пойдут последние зачисленные. Затем снова бунт с вопросом: почему этих родителей не предупредили о таком решении вопроса заранее? Они отказались от других школ, чтобы прийти к определенному учителю.
Естественно, согласились перейти не все. В понедельник [9 сентября] пообещали, что дети уже будут распределены по классам и начнётся нормальный учебный процесс. Как это реализуется на практике, при условии, что родители переходить не хотят, не понятно. Думаю, тут будет играть роль, что новый учитель с первого класса будет деткам прививать английский язык. Но пока на это не повелись особо.
В четверг в новом классе было девять детей — тех родителей, кого уговорила перейти наша учительница".
Всего в школе планировали четыре первых класса. В сложившейся ситуации процесс формирования четвертого первого класса до конца не ясен: будут ли переводить в него детей из остальных трех или только из одного? Есть информация, что придут первоклашки из других школ. Ответа на вопрос, оставят ли переполненный класс с той же численностью или все же разгрузят, до сих пор нет.
Шестеро из 38 детей — с особенностями развития, и некоторым из них противопоказано находиться в таких больших по численности классах, уточнила собеседница.
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