«Родители взбунтовались»

Пятого сентября родителей пригласили на собрание к 18 часам, чтобы представить нового педагога. Представители школьной администрации к собранию опоздали, объяснив это тем, что у них работа в другом здании до шести вечера.

«Возникает вопрос: для чего нас собрали в 18:00, а не, к примеру, в 18:30? — рассказала наша собеседница. — Родителям предоставили чай, кофе и перекусить. Затем начала выступать заместитель по воспитательной работе (не представившись). Рассказывала, что принятое решение — из лучших побуждений и в интересах наших детей, и все в этом духе. (Набрали детей, зная заведомо о том, что нет педагога.) Родители начали бунтовать и просить директора, который тоже опаздывал из-за каких-то встреч, связанных с выборами.

Директор тоже начал ходить вокруг да около, пока родители его не перебили и не поставили вопрос ребром: как и когда откроется дополнительный 1-й класс? Стали требовать показать нового учителя.

Учителя показали — молоденькая, располагающая к себе. Работала учителем английского языка, няней. Начальную школу не вела, с началкой знакома, только пока помогала делать уроки, работая няней.

Но самое интересное это то, что администрация решила не брать на себя ответственность за перевод детей, которые появились после 29 августа, в новый класс, — чтобы родители сами перешли. Естественно, родители стали отказываться уходить от учителя, с которым ребенок уже знаком и который родителей полностью устраивает, устраивает и программа, по которой работает учитель, — «Перспектива».

Снова родители взбунтовались.

Школа пообещала, что в новый класс пойдут последние зачисленные. Затем снова бунт с вопросом: почему этих родителей не предупредили о таком решении вопроса заранее? Они отказались от других школ, чтобы прийти к определенному учителю.

Естественно, согласились перейти не все. В понедельник [9 сентября] пообещали, что дети уже будут распределены по классам и начнётся нормальный учебный процесс. Как это реализуется на практике, при условии, что родители переходить не хотят, не понятно. Думаю, тут будет играть роль, что новый учитель с первого класса будет деткам прививать английский язык. Но пока на это не повелись особо.

В четверг в новом классе было девять детей — тех родителей, кого уговорила перейти наша учительница".