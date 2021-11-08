Владельца «мерседеса» скрутили, когда он попытался остановить эвакуацию своего автомобиля. Задержание проходило жёстко — часть инцидента попала на видео нашего читателя.
Всё случилось в праздничный четверг, 4 ноября, в обеденное время. Водитель припарковался у дома номер 5 на площади Юности в трёх метрах от «зебры» и ушёл в магазин. Пока его не было, появился эвакуатор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и перекрыл минут на 20 проезд к жилым корпусам для эвакуации неправильно припаркованного «мерседеса». Выстроилась очередь из автомобилей, водители которых не могли ни подъехать к своим домам, ни выехать со двора.
Хозяин «мерседеса», увидев, как собираются увозить его авто, «подбежал с требованием прекратить прикручивать к колесам его машины стропы. Рядом был инспектор ГИБДД, ну и результат — три здоровых мужика мочат недовольного автолюбителя», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец Егор.
«Примерно в 12:45 я встал в пробку из-за эвакуатора, перегородившего выезд, вышел из машины, поругался с мадишниками, затем вернулся в машину ждать. Тут слышу крики. Подхожу и вижу, что инспекторы втроём пытаются поймать мужика, — поделился Егор подробностями. — Когда автовладельца крутили, он вырвался. Первым за ним вдогонку кинулся инспектор, в этот момент гражданин замахнулся на инспектора, но тут сбоку его схватил и повалил на асфальт мадишник».
На видео видно, как инспектор ДПС всем корпусом лежит на голове мужчины, локтем придавливая в районе шеи к асфальту. Одновременно эвакуаторщик застёгивает ему за спиной наручники. Ещё какой-то человек в гражданской одежде наклоняется над скрученным водителем и что-то говорит.
Затем автоинспектор меняет положение — становится коленом на шею задержанного и ладонью через капюшон, оказавшийся на лице лежащего, придавливает его голову к асфальту. Приём с коленом длится 20 секунд.
«Я уже в наручниках!» — кричит водитель, но сотрудник МАДИ всё ещё возится с наручниками, видимо, пытаясь их застегнуть. На 14-й секунде мужчина с хрипом сообщает, что задыхается, но инспектор продолжает держать.
— Вы ему голову-то не передавите, — возмущается очевидец. — Человека-то пожалейте, уже он в наручниках.
Увидев, что эту сцену снимают на телефон, водителя поднимают на ноги, а прохожему отвечают:
— Человек инспектора ударил — при исполнении.
— Что вы делаете? Нельзя мирно решить этот вопрос? — интересуется свидетель. Ответом его не удостаивают.
Вероятно, такие приёмы задержания разрешены в российской полиции. В американской полиции использование «удушающих» приёмов было ограничено после смерти Джорджа Флойда в мае прошлого года. Тогда полицейский коленом прижал его шею к асфальту и удерживал так почти восемь минут. Позже Флойд скончался в больнице, и это вызвало многомиллионные протесты по всем Соединённым Штатам. Теперь этот приём разрешен только в случае «обоснованной уверенности в том, что объект его применения представляет непосредственную угрозу смерти или серьезных физических травм для офицера или другого лица».
«Мирно решать вопрос штрафа за некорректную парковку сотрудники не умеют, мудрости и вежливости — просто нет, — резюмирует Егор. — Я не видел, чтобы водитель ударил инспектора. Но в результате человека посадят, а инспекторов наградят — вот как будет».
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