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Водителя жёстко задержали на площади Юности при попытке помешать эвакуации его машины. Это попало на видео 08.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Владельца «мерседеса» скрутили, когда он попытался остановить эвакуацию своего автомобиля. Задержание проходило жёстко — часть инцидента попала на видео нашего читателя.

Всё случилось в праздничный четверг, 4 ноября, в обеденное время. Водитель припарковался у дома номер 5 на площади Юности в трёх метрах от «зебры» и ушёл в магазин. Пока его не было, появился эвакуатор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и перекрыл минут на 20 проезд к жилым корпусам для эвакуации неправильно припаркованного «мерседеса». Выстроилась очередь из автомобилей, водители которых не могли ни подъехать к своим домам, ни выехать со двора.

Хозяин «мерседеса», увидев, как собираются увозить его авто, «подбежал с требованием прекратить прикручивать к колесам его машины стропы. Рядом был инспектор ГИБДД, ну и результат — три здоровых мужика мочат недовольного автолюбителя», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец Егор.

«Примерно в 12:45 я встал в пробку из-за эвакуатора, перегородившего выезд, вышел из машины, поругался с мадишниками, затем вернулся в машину ждать. Тут слышу крики. Подхожу и вижу, что инспекторы втроём пытаются поймать мужика, — поделился Егор подробностями. — Когда автовладельца крутили, он вырвался. Первым за ним вдогонку кинулся инспектор, в этот момент гражданин замахнулся на инспектора, но тут сбоку его схватил и повалил на асфальт мадишник».

На видео видно, как инспектор ДПС всем корпусом лежит на голове мужчины, локтем придавливая в районе шеи к асфальту. Одновременно эвакуаторщик застёгивает ему за спиной наручники. Ещё какой-то человек в гражданской одежде наклоняется над скрученным водителем и что-то говорит.

Затем автоинспектор меняет положение — становится коленом на шею задержанного и ладонью через капюшон, оказавшийся на лице лежащего, придавливает его голову к асфальту. Приём с коленом длится 20 секунд.

«Я уже в наручниках!» — кричит водитель, но сотрудник МАДИ всё ещё возится с наручниками, видимо, пытаясь их застегнуть. На 14-й секунде мужчина с хрипом сообщает, что задыхается, но инспектор продолжает держать.

— Вы ему голову-то не передавите, — возмущается очевидец. — Человека-то пожалейте, уже он в наручниках.

Увидев, что эту сцену снимают на телефон, водителя поднимают на ноги, а прохожему отвечают:

— Человек инспектора ударил — при исполнении.

— Что вы делаете? Нельзя мирно решить этот вопрос? — интересуется свидетель. Ответом его не удостаивают.

Вероятно, такие приёмы задержания разрешены в российской полиции. В американской полиции использование «удушающих» приёмов было ограничено после смерти Джорджа Флойда в мае прошлого года. Тогда полицейский коленом прижал его шею к асфальту и удерживал так почти восемь минут. Позже Флойд скончался в больнице, и это вызвало многомиллионные протесты по всем Соединённым Штатам. Теперь этот приём разрешен только в случае «обоснованной уверенности в том, что объект его применения представляет непосредственную угрозу смерти или серьезных физических травм для офицера или другого лица».

«Мирно решать вопрос штрафа за некорректную парковку сотрудники не умеют, мудрости и вежливости — просто нет, — резюмирует Егор. — Я не видел, чтобы водитель ударил инспектора. Но в результате человека посадят, а инспекторов наградят — вот как будет».

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

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Метки:
полиция, происшествия
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Обсуждение
Иван Комлев
5 часов назад
Статья демонстрирует на сколько личное мнение очевидца может перевернуть ситуацию и сделать из виновного потерпевшего. На видео другого очевидца явно видно,что водитель Мерседеса сам напал на инспектора, который изначально пытался его вразумить, а потом произвёл задержание.
https://www.instagram.com/p/CV5IShUPwsj/?utm_source=ig_embed&ig_rid=672c5a3a-1c79-4f3d-bf12-0459118c6059&ig_mid=1576CB13-941B-4ABC-886B-2A8EDDABC29C
Alex Z
3 часа назад
Думаю, редакции стоит внести в материал корректировки в свете вышеприведенной ссылки. Вообще, что-то частенько на zelenоgrad.ru стало проходить однобокое освещение разного рода происшествий...
Катя Н
2 часа назад
Чувак неправильно припарковался, замахнулся на инспектора, вы сами это написали, а потом вся статья о том какой он бедный и несчастный. Да, удушающие приемы это перебор, но во всем остальном, явно что полиция и эвакуатор сделали правильно.
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