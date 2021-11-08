«Примерно в 12:45 я встал в пробку из-за эвакуатора, перегородившего выезд, вышел из машины, поругался с мадишниками, затем вернулся в машину ждать. Тут слышу крики. Подхожу и вижу, что инспекторы втроём пытаются поймать мужика, — поделился Егор подробностями. — Когда автовладельца крутили, он вырвался. Первым за ним вдогонку кинулся инспектор, в этот момент гражданин замахнулся на инспектора, но тут сбоку его схватил и повалил на асфальт мадишник».

На видео видно, как инспектор ДПС всем корпусом лежит на голове мужчины, локтем придавливая в районе шеи к асфальту. Одновременно эвакуаторщик застёгивает ему за спиной наручники. Ещё какой-то человек в гражданской одежде наклоняется над скрученным водителем и что-то говорит.

Затем автоинспектор меняет положение — становится коленом на шею задержанного и ладонью через капюшон, оказавшийся на лице лежащего, придавливает его голову к асфальту. Приём с коленом длится 20 секунд.

«Я уже в наручниках!» — кричит водитель, но сотрудник МАДИ всё ещё возится с наручниками, видимо, пытаясь их застегнуть. На 14-й секунде мужчина с хрипом сообщает, что задыхается, но инспектор продолжает держать.

— Вы ему голову-то не передавите, — возмущается очевидец. — Человека-то пожалейте, уже он в наручниках.

Увидев, что эту сцену снимают на телефон, водителя поднимают на ноги, а прохожему отвечают:

— Человек инспектора ударил — при исполнении.

— Что вы делаете? Нельзя мирно решить этот вопрос? — интересуется свидетель. Ответом его не удостаивают.