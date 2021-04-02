Светлана и Ирина: «Проблеме не первый год, но никто не хочет этим заниматься»

— Летом 2020 года я училась на третьем курсе медколледжа и проходила практику в больнице. Когда мы с подругами вышли за ворота больницы, там находился этот водитель. Он предлагал: «Такси, такси», подошёл, начал странные вопросы задавать: «Вы откуда? Что делаете? Сколько вам лет?» Мы его проигнорировали. Но недавно, в середине марта, случилось то, что повергло нас в шок. Я ждала у ворот больницы сокурсниц с автобуса. Водитель подходит: «Такси надо?» — «Нет, я на работу приехала». Он говорит: «Я тогда тебя завтра встречу. Поедем ко мне, чаем напою».

Светлана поделилась этой историей с одногруппницей Ириной. Оказалось, таксист и ей предлагал поехать к нему домой, «причём не в самой корректной форме» и по той же схеме: «чаем напою», «тебе нужен любовник». Пообщались с другими одногруппницами и выяснили, что и они сталкивались с подобными «приглашениями». Ещё узнали о похожих домогательствах к сотрудницам больницы, по рассказу одной из них, этот таксист однажды увёз её коллегу не в том направлении. А недавно студентки видели, как он приставал с разговорами к совсем юным первокурсницам.

— То есть если раньше — а мы не первый год его видим — он просто очень настойчиво звал довезти: «Такси, такси, услуги такси», то в этом году ему башню, что ли, снесло, — говорит Ирина. — Когда выяснилось, что мы не одни такие, коллективным решением создали страницу одногруппниц и написали пост с обращением к таксисту.

Через пару дней после этого вновь столкнулись с водителем на выходе из больницы после практики. Провожали одногруппницу на автобус, стояли, общались. Подходит он: «Давайте такси». Студентки решили проигнорировать, но он был настойчив. Тогда Ирина сказала ему, мол, поаккуратнее, про вас уже есть предупреждающие посты. Не зная, что говорит с авторами, водитель в грубой форме стал рассказывать, что это его знакомая, с которой у него были плотские отношения, он их прекратил, и она, больная, стала писать о нём гадости.

Когда девушки развернулись уходить, он стал кричать им вслед: «Такси, секс, секс-такси. Приходите». Тогда они позвонили в полицию и оставили на него ориентировку с номером машины. На место должен был приехать наряд, но водитель уже уехал.

И это происходит на глазах охранника, сидящего на КПП у шлагбаума, отмечают студентки. «Он всё это видит, слышит. Когда мы с девчонками в ту ситуацию попали, он сидел рядом курил — и ему было абсолютно фиолетово», — рассказывает ещё одна четверокурсница медколледжа Валентина.