Мужчина славянской внешности, за пятьдесят или около шестидесяти, невысокий или низкий, полный, умеет продуманно говорить — так пострадавшие описывают сексуально озабоченного таксиста, который «прописался» у ворот зеленоградской горбольницы. Недавно группа студенток медколледжа, ставших жертвами его некорректного общения, написала коллективный пост в одном из местных интернет-сообществ, где выложила фото с его «ауди». Оказалось, что есть и другие случаи — возле больницы и в других местах этот таксист «бомбит» уже несколько лет. «Зеленоград.ру» поговорил с пострадавшими женщинами (имена изменены) и выяснил, можно ли доказать домогательства и какое наказание за это может быть.
— Это было четыре года назад. Я работала в здании бизнес-центра, и тогда у меня не было автомобиля. Я, как обычно, пришла на остановку «Парк Победы». Мой автобус ушёл прямо перед носом, и я решила остановить машину «с руки». Но как только подняла руку, машина, которая стояла в самом начале остановки, сдала задом ко мне. Мужчина в возрасте, не очень приятный на внешность, но очень вежливо говорил. Мы договорились о цене, я села в машину. Буквально через три минуты он уже начал говорить пошлости. Мне стало некомфортно, я попросила остановить машину, он сказал: «Не бойся, довезу, куда сказала, но ты многое теряешь». Стал звать к себе в гости, сказал: «Тут недалеко, в 20-м районе». Я отказалась и снова попросила остановить машину — не остановил, но довез, куда просила. Хотя он и пальцем меня не тронул, осадок остался неприятный. Потом я несколько раз видела его на том же самом месте, махал рукой, звал в машину.
— В январе этого года я вышла из больницы после операции, только из-под наркоза — и это тоже имеет значение, причём не только в моём случае: водитель стоит прямо под воротами возле больницы, оттуда люди выходят в разном состоянии. Моё состояние в тот момент отчасти повлияло на решение сесть в его машину. Я могла бы вызвать такси, но тут подходит человек, славянской внешности, с нормальной речью, машина у него «ауди» — вроде неплохая. Не было повода отказаться. Бывает, приедет такси, а водитель плохо по-русски разговаривает, едет как попало, на своем языке с кем-то по телефону всю дорогу общается. Так что альтернатива показалась хорошей.
Я, как обычно, хотела сесть на заднее сиденье, а он мне говорит: «Там у меня занято, садитесь вперёд». Ладно, села вперёд. Он начал разговор: «А вы работаете в больнице? Я девочек оттуда подвожу». Ответила, что я пациент. «А не из гинекологии?» — спрашивает. Я его сразу обрубила: «Что за разговоры?» Но дальше водитель только начал набирать обороты в своей теме: есть ли у меня муж, что мне надо завести любовника, что я зажата. Я его попросила сменить тему — «посмотрите, какая погода». В ответ: «Да, погода хорошая, и секса так хочется». На какую бы тему я ни пыталась перевести, он говорил только о сексе, какой он в этом смысле активный. Дальше стал рассказывать, как у него была любовница, про ее мужа, как он ее поставил, в какую позу, какой характер движений, как он держал ее за попу — всё это в мельчайших подробностях. А в какой-то момент начал просто отпускать руль и так ехал. И взгляд — не то чтобы безумный, но нездоровый. Я тогда по-настоящему испугалась за свою безопасность и сменила тактику: если сначала я ещё пыталась переводить тему, то потом просто молчала. Он меня довёз, я вышла. Он меня не трогал, но всё время говорил, что мне нужен любовник и что он очень хорош, повторял это вдогонку.
— Летом 2020 года я училась на третьем курсе медколледжа и проходила практику в больнице. Когда мы с подругами вышли за ворота больницы, там находился этот водитель. Он предлагал: «Такси, такси», подошёл, начал странные вопросы задавать: «Вы откуда? Что делаете? Сколько вам лет?» Мы его проигнорировали. Но недавно, в середине марта, случилось то, что повергло нас в шок. Я ждала у ворот больницы сокурсниц с автобуса. Водитель подходит: «Такси надо?» — «Нет, я на работу приехала». Он говорит: «Я тогда тебя завтра встречу. Поедем ко мне, чаем напою».
Светлана поделилась этой историей с одногруппницей Ириной. Оказалось, таксист и ей предлагал поехать к нему домой, «причём не в самой корректной форме» и по той же схеме: «чаем напою», «тебе нужен любовник». Пообщались с другими одногруппницами и выяснили, что и они сталкивались с подобными «приглашениями». Ещё узнали о похожих домогательствах к сотрудницам больницы, по рассказу одной из них, этот таксист однажды увёз её коллегу не в том направлении. А недавно студентки видели, как он приставал с разговорами к совсем юным первокурсницам.
— То есть если раньше — а мы не первый год его видим — он просто очень настойчиво звал довезти: «Такси, такси, услуги такси», то в этом году ему башню, что ли, снесло, — говорит Ирина. — Когда выяснилось, что мы не одни такие, коллективным решением создали страницу одногруппниц и написали пост с обращением к таксисту.
Через пару дней после этого вновь столкнулись с водителем на выходе из больницы после практики. Провожали одногруппницу на автобус, стояли, общались. Подходит он: «Давайте такси». Студентки решили проигнорировать, но он был настойчив. Тогда Ирина сказала ему, мол, поаккуратнее, про вас уже есть предупреждающие посты. Не зная, что говорит с авторами, водитель в грубой форме стал рассказывать, что это его знакомая, с которой у него были плотские отношения, он их прекратил, и она, больная, стала писать о нём гадости.
Когда девушки развернулись уходить, он стал кричать им вслед: «Такси, секс, секс-такси. Приходите». Тогда они позвонили в полицию и оставили на него ориентировку с номером машины. На место должен был приехать наряд, но водитель уже уехал.
И это происходит на глазах охранника, сидящего на КПП у шлагбаума, отмечают студентки. «Он всё это видит, слышит. Когда мы с девчонками в ту ситуацию попали, он сидел рядом курил — и ему было абсолютно фиолетово», — рассказывает ещё одна четверокурсница медколледжа Валентина.
— Этот водитель, который к тому же явно нелегально таксует, — постоянно к сотрудницам больницы пристает, но никто почему-то не хочет этим заниматься. Он реально нарушил дистанцию общения, стоял очень близко, и нам было страшно. Когда мы звонили в полицию, то сказали об этом. Мы опасались, вдруг схватит кого-то из нас и попытается затащить в машину, — говорит Светлана. — Потом, когда таксист скрылся, мы вновь позвонили в полицию, чтобы там разобрались с этой ситуацией. Нам обещали перезвонить, но звонка до сих пор не было, что очень разочаровывает. Потому что за это время он может уже столько человек куда-то увезти. А я как родившийся и живущий в Зеленограде человек хочу, чтобы наши девушки чувствовали себя безопасно.
— Вот ещё почему испугались, — рассказывает Валентина. — Со мной в группе, например, учится девочка, у которой сахарный диабет и эпилепсия. У неё уже был приступ на наших глазах: мы писали какой-то экзамен, и она переволновалась. Представьте, что с ней может случиться, если человек начнёт приставать к ней в машине или повезёт куда-то не туда. Девушке станет плохо — чем он ей поможет? А ещё по мимике, по каким-то его жестам складывается впечатление, что этот мужчина психически нездоров.
После инцидента с уже откровенными предложениями таксиста заняться с ним сексом в машине студентки решили подать на него, каждая от своего имени, заявления в полицию.
На вопрос «Зеленоград.ру», приняты ли заявления в работу, в полиции ответили: «Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», ссылаясь на то, что не могут распространять персональные данные заявителей. Но мы этих данных и не просили. Также неизвестно, как полиция отработала телефонные обращения, которые были раньше.
Жертвы домогательств таксиста не знают, будет ли полиция заниматься им, искать его. У одной из них уже был разочаровывающий опыт. Однажды за ней увязался эксгибиционист, довольно долго преследовал её, пока она не пригрозила полицией. Она позвонила в участок, но к приезду полицейских тот уже скрылся. Полицейские помогли ей составить заявление, но предупредили, что это напрасная трата времени, что, скорее всего, его отклонят, а был бы это маньяк, давно отрезал бы ей голову. Через месяц она получила из полиции уведомление об отказе в возбуждении дела, хотя он не её одну преследовал. «Потом уже его местные мужики нашли, побили, после чего он в этих окрестностях больше не появлялся».
Одна из наших собеседниц, пострадавших от действий водителя «ауди», готова пойти в полицию с заявлением, даже написала его. Но хочет быть уверена, что её заявление будет не единственным, чтобы был именно ряд свидетельских показаний.
Формально таксист вроде ничего не сделал: руками не трогал, не предлагал раздеться или что-то показать. Да, говорил гадости, рассказывал мерзости, но про себя, не оскорблял. Однако после общения с ним остаётся ощущение морального изнасилования, отмечают все наши собеседницы.
Также нет каких-то вещественных доказательств — например, аудио- или видеозаписи с грязными предложениями и монологами таксиста. Их могла бы сделать, наверное, какая-нибудь сотрудница полиции «под прикрытием», если бы органы взялись за дело.
Как российский закон может (или не может) защитить жертв такого морального насилия? «Зеленоград.ру» обратился за комментарием к адвокату Мари Давтян, руководителю Центра защиты пострадавших от домашнего насилия.
— Российское законодательство никак не реагирует на такие вещи. Это не считается правонарушением сегодня, несмотря на то что человек очевидно вторгается в интимную сферу своих пассажирок и действует умышленно. Может, у него расстройство какое-нибудь, может, шутка такая грубая, но в любом случае права пассажирок на безопасность, в том числе не подвергаться харассменту — а это форма харассмента, — они нарушаются. Но так как сегодня у нас нет никакого законодательства, запрещающего такой вербальный харассмент, сделать с этим ничего нельзя.
При этом доказательств вполне достаточно. У нас есть несколько человек, которые рассказывают про одного и того же человека совершенно одинаковую историю. Если эти люди незнакомы между собой, то у нас есть как минимум показания свидетелей. Какова вероятность того, что совершенно незнакомые друг другу люди будут врать о каком-то таксисте? И обычно это, кстати, так и доказывается во многих других странах: одна, вторая, третья, четвертая, пятая — между собой незнакомы, все рассказывают одну историю. Этого вполне достаточно, это можно считать доказательством. Другой вопрос, что сделать с этим особо ничего нельзя. Если только не попытаться говорить, может быть, о мелком хулиганстве.
В 2019 году в закон о полиции внесли поправки, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел могут «объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».
Предостережение также может объявить прокурор.
Кажется, лучше сделать это, чем бездействовать...