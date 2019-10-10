Я решила, что хватит просто мечтать

— С детства много что попробовала — занималась вышивками, бисером, лепкой цветов и прочей мелочью, но довольно быстро все бросала. Мне очень нравилось, как выглядят украшения из стекла, я ездила по специализированным выставкам, смотрела, иногда себе покупала что-нибудь, к примеру, недорогую бусинку, и была очень ей рада.

Я пыталась узнать, сколько стоит научиться работать со стеклом, но решила, что это дорого, и пока такой возможности нет. Но однажды я выбирала подарок маме на день рождения из украшений мастера, чьи работы мне давно нравились, и увидела, что она проводит обучение. И тут я решила — хватит просто мечтать, и пошла. Первый урок у меня был второго декабря, и этот день теперь я считаю своим вторым днем рождения.