Зеленоград — город интересных людей с необычными профессиями и хобби. Ксения Зименко делает чудесные украшения из стекла в своей маленькой мастерской в Старом городе. Она рассказала «Зеленоград.ру» о своем пути к профессии мечты, оборудовании в своей студии, разнице между муранским и немецким стеклом, и как связаны ее украшения и сладости.
— С детства много что попробовала — занималась вышивками, бисером, лепкой цветов и прочей мелочью, но довольно быстро все бросала. Мне очень нравилось, как выглядят украшения из стекла, я ездила по специализированным выставкам, смотрела, иногда себе покупала что-нибудь, к примеру, недорогую бусинку, и была очень ей рада.
Я пыталась узнать, сколько стоит научиться работать со стеклом, но решила, что это дорого, и пока такой возможности нет. Но однажды я выбирала подарок маме на день рождения из украшений мастера, чьи работы мне давно нравились, и увидела, что она проводит обучение. И тут я решила — хватит просто мечтать, и пошла. Первый урок у меня был второго декабря, и этот день теперь я считаю своим вторым днем рождения.
Мне очень понравилось, и сразу все стало получаться, а это очень вдохновляет. Так я начала работать со стеклом, и до сих пор не могу оторваться уже почти шесть лет.
Первое время было сложно совмещать свою основную работу с занятиями в мастерской, а мне хотелось тренироваться все больше и больше. Я загадала — если это мое, пусть мне будет какой-нибудь знак. Чуть позже я приехала в мастерскую, а моя наставница предложила мне работу — я была в эйфории.
В мое увлечение никто поначалу особо не верил. Мне пришлось преодолеть сопротивление семьи, но меня всегда очень поддерживал дедушка.
Я успела поработать в разных студиях в Москве, позже, когда обзавелась своим оборудованием, снимала мастерскую на пару с другой художницей. А почти три года назад я нашла помещение в Зеленограде, и теперь мне не нужно тратить четыре часа в сутки на дорогу. Моя студия — это комната семь квадратных метров. Были некоторые сложности с размещением вентиляции, поскольку было запрещено сверлить дырки в стене, но эту проблему мы решили.
У меня кислородно-пропановая горелка. Зеленый вентиль — кислород, красный — пропан.
Пропан у меня в специальном пластиковом баллоне, адаптированном для домашнего использования, выдерживает перепады температур, очень надежный. Для кислорода у меня — медицинский концентратор на восемь литров, это более безопасно.
В работе используются оба газа, но иногда для проявления цвета стекло требует окислительной или восстановительной реакции. Примером может быть серебросодержащее стекло, которое проявляет металлический блеск после обработки в пламени пропана.
В основном я использую муранское стекло — оно самое демократичное по цене, не капризное и подходит даже для новичков. Но производители довольно консервативны в отношении цветовой гаммы, и новых оттенков не выпускают. Самое крутое стекло — это немецкое, потому что у них очень изобретательные химики, которые придумывают удивительные цвета. К примеру, стеклянная палка (сырье) может быть гадкого коричневого цвета, но в зависимости от обработки стекло может стать голубым, синим, зеленым или фиолетовым. Все зависит от твоего мастерства. А муранское — если берешь палку определенного цвета, то такого же цвета оно будет и после обработки. Оно хорошее, но простое — от него вау-эффектов не получишь.
Еще один важный элемент мастерской — это специальная высокотемпературная печь. Она похожа на муфельную, но ее рабочие температуры немного ниже.
У меня есть как профессиональные инструменты для работы со стеклом, так и самые обычные — к примеру, шило или медицинский скальпель. Дрель, с помощью которой я прочищаю отверстия в бусинах — самая обычная, куплена по акции в «Леруа Мерлен» за 900 рублей. Очень многое я покупаю в строительных магазинах, потому что все, что заявлено, как созданное для профессиональной работы со стеклом, будет стоить намного дороже. К примеру, стальной припой (прут) стоит 30 рублей за метр на радиорынке, а то, что продается как спицы для стекла (то же самое, но порезанное на кусочки 20 см) будет стоить уже 300 рублей.
Я работаю с малыми формами. Для больших форм нужны другие мощности, это достаточно тяжело физически, и нужен партнер. А мне не очень хочется, чтобы результат зависел не только от меня, я не готова с кем-то делить эту ответственность.
Стекло — материал специфический, похож чем-то на жидкую карамель. Я сладкоежка, люблю всякие конфеты, и мне приятно делать бусины, похожие на сладости, хотя я и не стремлюсь достичь идеального подобия.
Источники вдохновения я обычно нахожу в Pinterest — торты, конфеты, пирожные, сохраняю себе фото, а потом думаю, как это можно сделать из стекла, как и чем создать определенную структуру, как соединить различные элементы.
Больше всего я люблю делать колье, для меня это самая интересная работа. Самое большое, к примеру, весило 970 граммов.
Я очень люблю делать что-то мелкое, и меня не напрягает то, что со стороны это кажется скучной кропотливой работой — когда нужно сделать, к примеру, двести одинаковых крошечных элементов. Я получаю удовольствие от самого процесса. Когда я сосредоточена и работаю, мне приходят в голову простые решения вопросов, казавшихся раньше очень сложными. Это — своеобразное просветление, это — мой способ медитации.
Сейчас я совмещаю работу с учебой. Я учусь на маркетолога в одном из московских вузов, потому что в какой-то момент поняла, что хочу, чтобы меня профессионально научили продвигать и продавать свое собственное дело. А сейчас мои работы можно купить на Ярмарке Мастеров.
Еще я провожу в своей мастерской мастер-класс «Первая бусина». Это строго индивидуальный урок. Я жду людей любого возраста, но дети до 12 лет могут работать только в присутствии родителей. Также это полезно и интересно для детей с трудностями развития. Во время урока человек делает пару бусин из стекла, и уносит с собой готовый кулон из лучшей бусины, запись по телефону 8-916-887-57-90.
Беседовала Марина Федякова
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