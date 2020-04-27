1
Сотрудникам «Скорой помощи» приказывали принимать препараты от ВИЧ и малярии для профилактики коронавируса. Это вообще законно? 27.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В марте главврач московской «Скорой» выпустил приказ, обязывающий сотрудников, которые не больны, а просто контактировали с ковид-пациентами, принимать для профилактики лекарства от ВИЧ и малярии. Помимо спорной эффективности препаратов, речь может идти о нарушении прав работников. Рассказываем, какие есть вопросы к такой защите персонала.

О чем говорится в приказе?

Глава Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова департамента здравоохранения Москвы 19 марта 2020 года издал приказ №800 «О проведении экстренной личной профилактики коронавирусной инфекции». Этот приказ предполагает, что все сотрудники «Скорой», которые имели прямой контакт с ковид-пациентами, обязаны в течение 72 часов с момента контакта принять препарат «Лопинавир/ринонавир».

Персонал «Скорой» после вызова к больному обязан принять данный препарат, лекарства им выдают в диспетчерской. За получение каждой дозы сотрудники расписываются в ведомости, который остается у руководства.

Помимо «Лопинавира/ринонавира», персонал обязан принимать таблетки «Гидроксихлорохин» и капли для носа «Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный».

Что это за препараты? Они помогают?

Лопинавир и ринонавир — это рецептурные лекарства, применяющиеся при лечении ВИЧ. Изначально их вместе с парацетомолом предписывалось принимать больным коронавирусной инфекцией. Сейчас документ, дающий такие рекомендации, утратил силу, в новой версии таких препаратов нет.

В марте некоторые специалисты осторожно говорили, что этот препарат показывает «определенную результативность в ходе экспериментальной терапии пациентов» с другими формами коронавирусов. Однако клинические испытания этого сочетания на новом коронавирусе эффекта не дали.

Сейчас нет ни одного специфического антивирусного препарата против ковид-19, эффективность которого была бы доказана в клинических исследованиях и который был бы рекомендован для применения Всемирной организацией здравоохранения.

Гидроксихлорохин — препарат против малярии. Вместе с интерфероном, лопинавиром и ринонавиром он входил в группу лекарств, рекомендованных Минздравом в начале апреля для лечения коронавируса. Также он отмечен как препарат для медикаментозной профилактики.

При этом в минздраве отметили, что достоверных данных об эффективности всех названных лекарств нет: «Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Клинические испытания этих препаратов начаты только в начале апреля и в них участвуют не здоровые люди для профилактики, а больные ковид-19, причем с письменного согласия.

А что говорят сотрудники «Скорой»?

У сотрудников «Скорой», которых ознакомили с приказом главврача, были вопросы, зачем эти спорные с точки зрения эффективности препараты принимать здоровым людям в качестве профилактики.

«Это оправданно, когда ты заболел, но никак не для профилактики: само по себе это ослабляет организм так или иначе», — считает один из сотрудников, попросивший сохранить его анонимность. Сам он заявил, что не будет принимать эти лекарства, чтобы «лишний раз не убивать свои эритроциты».

На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова не смогли оперативно ответить на вопрос, почему были выбраны именно эти препараты и могут ли сотрудники отказаться от их приема. «Зеленоград.ру» направил официальный запрос.

Обновление: после публикации редакция получила ответ главврача «Скорой» Николая Плавунова, в котором он поясняет, что его сотрудники принимают эти препараты добровольно и решение о приеме принимают сами. Однако в тексте приказа ничего не сказано о добровольности, а само название документа — «приказ» — не подразумевает, что его можно не выполнить. Кроме того, Плавунов называет эти лекарства «эффективными», несмотря на отсутствие доказательств их эффективности.

Какие есть вопросы к самому приказу?

«Зеленоград.ру» попросил оценить приказ «Скорой» генерального директора «Факультета Медицинского Права», юрисконсульта по медицинскому праву Полину Габай. Она обратила внимание на следующие моменты.

Приказ главврача «Скорой» вышел 19 марта и основывается на приказе Минздрава РФ от 16 марта № 171. Однако в тот же день, 19 марта, этот акт был отменен новым приказом Минздрава № 199. Таким образом, в день вынесения приказа «Скорой» тот нормативный акт, на который ссылается учреждение, уже был недействительным.

Сейчас организация работы медучреждений основывается на приказе Минздрава от 19 марта 2020 № 198н. Из него следует, что меры профилактики сводятся к двум основным: индивидуальная защита медработников (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм или одноразовый халат, бахилы) и дезинфекция поверхностей, воздуха и иных предметов.

То есть текущие нормативные документы не предусматривает такой меры индивидуальной защиты, как принудительное назначение лекарств в целях профилактики ковид-19.

Должен ли медик что-то делать после контакта с больным ковид-19?

При выявлении подозрения на заболевания сотрудников медучреждений ковид-19 руководство должно провести противоэпидемические мероприятия. По мнению Полины Габай, принудительное назначение препаратов исключительно по факту прямого контакта с больным ковид-19 вряд ли можно расценивать как противоэпидемическое мероприятие. Для этого есть несколько причин:

  • назначение лекарственных препаратов — это этап оказания медицинской помощи (это следует из федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»). Важная часть оказания медпомощи в силу того же закона — информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Впрочем, по словам источника «Зеленоград.ру» в московской «Скорой», такой бланк с согласием на прием препаратов им давали на подпись — «с бумагами там как раз все в порядке».
  • назначение лекарств без медицинских показаний и не в соответствии с инструкцией применения лекарственного препарата с точки зрения закона недопустимо и прямо запрещено «Порядком назначения лекарственных препаратов». Ни у лопинавира, ни у гидроксихлорохина в показаниях нет коронавирусных инфекций.
  • факт прямого контакта с больным ковид-19 не относится к вероятным случаям ковид-19. Во «Временных методических рекомендациях» минздрава от 8 апреля 2020 года вероятным случаем коронавируса признаются клинические проявления острой респираторной инфекции: температура тела выше 37,5 °C, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, и др.

Таким образом, для подозрения на ковид-19 нужны как минимум клинические проявления острой респираторной инфекции, — констатировала юрист, а приказ медикам принимать лекарства для профилактики коронавирусной инфекции не вписывается в рамки действующего законодательства.

Читайте также
Хроника коронавируса
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Стали бы вы принимать лекарства для профилактики по приказу начальства?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 89 человек
Метки:
медицина, коронавирус
Реклама
Реклама
Обсуждение
Александр Полянский
Вчера, 23:04
гидроксихлорохин в принципе эффективный препарат для подавления репликации вирусов но 1) у него очень сильная кардиологическая побочка - он вызывает нарушение ритма 2) у него очень маленькое терапевтическое окно - то есть зазор между эффективными и вредными дозировками. только-только заболевшему человеку на добольничном этапе можно его очень аккуратно давать. но не профилактировать. этот приказ - очередное свидетельство того, какие коновалы руководят московским здравоохранением
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
На площади Юности только к концу апреля убрали каток. Он работал меньше дней, чем занял его монтаж Новости
В «Иридиуме» открыли несколько магазинов и салонов связи Новости
Сотрудникам «Скорой помощи» приказывали принимать препараты от ВИЧ и малярии для профилактики коронавируса. Это вообще законно? Истории
Самосвал в Ржавках сбросил мусор прямо на пешеходную тропу в присутствии местных жителей Новости
Мэрия запретила «Жилищнику» любые работы в домах и дворах, кроме аварийных Новости
Свалка под Зеленоградом за год выросла в восемь раз. Теперь она считается «особо крупных размеров» Новости
Главного зеленоградского борца с коррупцией объявили в розыск. Его обвиняют в коррупции Новости
Болдов ручей обследовали и почистили. В полицию готовят заявление для поиска виновного в сбросах Новости
Почему директор «Жилищника» обманывает мэра, префекта, депутата и приводит зеленоградцев в ярость Истории
Коронавирусные госпитали откроют к концу апреля в Солнечногорске и Жилино. Примут ли в них зеленоградцев, неизвестно Истории
Массовая драка произошла на проезжей части Георгиевского проспекта. Полиция приехала, когда все уже разбежались Новости
В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу Новости
Началась подготовка к рекультивации свалки на месте будущего комплекса по переработке отходов рядом с Зеленоградом. Протекающую там реку поместят в трубу Новости
Собака на карантине. Как животные, хозяева и волонтеры помогают друг другу во время эпидемии Истории
«Сегодня прекратило работать моё отделение — треть сотрудников заболели». Врач из Зеленограда об одном из самых опасных воздействий коронавируса Блоги
Зеленоград присоединился к виртуальным митингам против самоизоляции. Люди «вышли» к префектуре Новости
Сотрудница «Пятерочки» испекла куличи и раздавала их пожилым посетителям прямо в магазине Жизнь
Великий регент, дирижёр-вождь и ученик Чайковского из Ржавок — история Василия Орлова Истории
День открытых дверей в МИЭТ — 25 апреля (онлайн) Афиша
На восьми аварийных переходах до конца года установят светофоры Новости
Депутат Мосгордумы попросил сотрудников «Жилищника» сократить работу и не собираться вместе Новости
«Долечивайтесь на работе — результатов вашего теста на коронавирус я не знаю, компьютер не работает». Типичная история про поликлинику Истории
Здесь был Ленин. Зачем вождь мировой революции приезжал в окрестности будущего Зеленограда и с кем здесь встречался Истории
Навальный запустил петицию о поддержке людей и бизнеса во время эпидемии. Он требует прямых выплат Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру