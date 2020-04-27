В марте главврач московской «Скорой» выпустил приказ, обязывающий сотрудников, которые не больны, а просто контактировали с ковид-пациентами, принимать для профилактики лекарства от ВИЧ и малярии. Помимо спорной эффективности препаратов, речь может идти о нарушении прав работников. Рассказываем, какие есть вопросы к такой защите персонала.
Глава Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова департамента здравоохранения Москвы 19 марта 2020 года издал приказ №800 «О проведении экстренной личной профилактики коронавирусной инфекции». Этот приказ предполагает, что все сотрудники «Скорой», которые имели прямой контакт с ковид-пациентами, обязаны в течение 72 часов с момента контакта принять препарат «Лопинавир/ринонавир».
Персонал «Скорой» после вызова к больному обязан принять данный препарат, лекарства им выдают в диспетчерской. За получение каждой дозы сотрудники расписываются в ведомости, который остается у руководства.
Помимо «Лопинавира/ринонавира», персонал обязан принимать таблетки «Гидроксихлорохин» и капли для носа «Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный».
Лопинавир и ринонавир — это рецептурные лекарства, применяющиеся при лечении ВИЧ. Изначально их вместе с парацетомолом предписывалось принимать больным коронавирусной инфекцией. Сейчас документ, дающий такие рекомендации, утратил силу, в новой версии таких препаратов нет.
В марте некоторые специалисты осторожно говорили, что этот препарат показывает «определенную результативность в ходе экспериментальной терапии пациентов» с другими формами коронавирусов. Однако клинические испытания этого сочетания на новом коронавирусе эффекта не дали.
Сейчас нет ни одного специфического антивирусного препарата против ковид-19, эффективность которого была бы доказана в клинических исследованиях и который был бы рекомендован для применения Всемирной организацией здравоохранения.
Гидроксихлорохин — препарат против малярии. Вместе с интерфероном, лопинавиром и ринонавиром он входил в группу лекарств, рекомендованных Минздравом в начале апреля для лечения коронавируса. Также он отмечен как препарат для медикаментозной профилактики.
При этом в минздраве отметили, что достоверных данных об эффективности всех названных лекарств нет: «Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».
Клинические испытания этих препаратов начаты только в начале апреля и в них участвуют не здоровые люди для профилактики, а больные ковид-19, причем с письменного согласия.
У сотрудников «Скорой», которых ознакомили с приказом главврача, были вопросы, зачем эти спорные с точки зрения эффективности препараты принимать здоровым людям в качестве профилактики.
«Это оправданно, когда ты заболел, но никак не для профилактики: само по себе это ослабляет организм так или иначе», — считает один из сотрудников, попросивший сохранить его анонимность. Сам он заявил, что не будет принимать эти лекарства, чтобы «лишний раз не убивать свои эритроциты».
На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова не смогли оперативно ответить на вопрос, почему были выбраны именно эти препараты и могут ли сотрудники отказаться от их приема. «Зеленоград.ру» направил официальный запрос.
Обновление: после публикации редакция получила ответ главврача «Скорой» Николая Плавунова, в котором он поясняет, что его сотрудники принимают эти препараты добровольно и решение о приеме принимают сами. Однако в тексте приказа ничего не сказано о добровольности, а само название документа — «приказ» — не подразумевает, что его можно не выполнить. Кроме того, Плавунов называет эти лекарства «эффективными», несмотря на отсутствие доказательств их эффективности.
«Зеленоград.ру» попросил оценить приказ «Скорой» генерального директора «Факультета Медицинского Права», юрисконсульта по медицинскому праву Полину Габай. Она обратила внимание на следующие моменты.
Приказ главврача «Скорой» вышел 19 марта и основывается на приказе Минздрава РФ от 16 марта № 171. Однако в тот же день, 19 марта, этот акт был отменен новым приказом Минздрава № 199. Таким образом, в день вынесения приказа «Скорой» тот нормативный акт, на который ссылается учреждение, уже был недействительным.
Сейчас организация работы медучреждений основывается на приказе Минздрава от 19 марта 2020 № 198н. Из него следует, что меры профилактики сводятся к двум основным: индивидуальная защита медработников (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм или одноразовый халат, бахилы) и дезинфекция поверхностей, воздуха и иных предметов.
То есть текущие нормативные документы не предусматривает такой меры индивидуальной защиты, как принудительное назначение лекарств в целях профилактики ковид-19.
При выявлении подозрения на заболевания сотрудников медучреждений ковид-19 руководство должно провести противоэпидемические мероприятия. По мнению Полины Габай, принудительное назначение препаратов исключительно по факту прямого контакта с больным ковид-19 вряд ли можно расценивать как противоэпидемическое мероприятие. Для этого есть несколько причин:
- назначение лекарственных препаратов — это этап оказания медицинской помощи (это следует из федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»). Важная часть оказания медпомощи в силу того же закона — информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Впрочем, по словам источника «Зеленоград.ру» в московской «Скорой», такой бланк с согласием на прием препаратов им давали на подпись — «с бумагами там как раз все в порядке».
- назначение лекарств без медицинских показаний и не в соответствии с инструкцией применения лекарственного препарата с точки зрения закона недопустимо и прямо запрещено «Порядком назначения лекарственных препаратов». Ни у лопинавира, ни у гидроксихлорохина в показаниях нет коронавирусных инфекций.
- факт прямого контакта с больным ковид-19 не относится к вероятным случаям ковид-19. Во «Временных методических рекомендациях» минздрава от 8 апреля 2020 года вероятным случаем коронавируса признаются клинические проявления острой респираторной инфекции: температура тела выше 37,5 °C, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, и др.
Таким образом, для подозрения на ковид-19 нужны как минимум клинические проявления острой респираторной инфекции, — констатировала юрист, а приказ медикам принимать лекарства для профилактики коронавирусной инфекции не вписывается в рамки действующего законодательства.