Что это за препараты? Они помогают?

Лопинавир и ринонавир — это рецептурные лекарства, применяющиеся при лечении ВИЧ. Изначально их вместе с парацетомолом предписывалось принимать больным коронавирусной инфекцией. Сейчас документ, дающий такие рекомендации, утратил силу, в новой версии таких препаратов нет.

В марте некоторые специалисты осторожно говорили, что этот препарат показывает «определенную результативность в ходе экспериментальной терапии пациентов» с другими формами коронавирусов. Однако клинические испытания этого сочетания на новом коронавирусе эффекта не дали.

Сейчас нет ни одного специфического антивирусного препарата против ковид-19, эффективность которого была бы доказана в клинических исследованиях и который был бы рекомендован для применения Всемирной организацией здравоохранения.

Гидроксихлорохин — препарат против малярии. Вместе с интерфероном, лопинавиром и ринонавиром он входил в группу лекарств, рекомендованных Минздравом в начале апреля для лечения коронавируса. Также он отмечен как препарат для медикаментозной профилактики.

При этом в минздраве отметили, что достоверных данных об эффективности всех названных лекарств нет: «Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Клинические испытания этих препаратов начаты только в начале апреля и в них участвуют не здоровые люди для профилактики, а больные ковид-19, причем с письменного согласия.