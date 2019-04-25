Из чего складывается цена дома и как проходит строительство

При приобретении загородного дома покупатель платит за стоимость участка и строительство самого жилья.

Участки в «Лесном подворье» стоят от 450 тысяч рублей за сотку — у покупателей будет возможность взять рассрочку до года. При этом собственник получит землю со всеми необходимыми коммуникациями. К посёлку уже подведено централизованное газоснабжение по прямому договору с Мособлгазом.

Не дефицит и электричество — оно поставляется по сделке с Мосэнергосбытом. На каждый участок предоставляется по 15 кВт электроэнергии. Также в «Лесном подворье» проведена вода и канализация. Поэтому будущим собственникам домов не придётся беспокоиться об инфраструктуре самим.

После покупки земли владелец участка заключает договор с одним из проверенных подрядчиков на строительство дома. Застройкой будут заниматься компании с опытом реализации проектов в сфере малоэтажного строительства. Покупатели смогут выбрать из более чем ста проектов различной площади с готовыми дизайнерскими решениями.

Цена жилья из деревянного клееного бруса начинается от 35 тысяч рублей за квадратный метр, из кирпича — от 45 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от дополнительных работ — отделки, электрики и отопления.

Строительство дома после заключения контракта займёт 4-5 месяцев, по истечении которых владельцы сразу смогут заехать в готовый дом. Первые коттеджи начнут строить уже после майских праздников по предварительным договорам с владельцами. По стоимости готовое жильё будет таким же, как и квартиры в Зеленограде.