У жизни в частном доме множество преимуществ — всегда есть место для парковки, наличие собственного участка и возможность жить рядом с лесом.
Существует мнение, что дом построить дороже, чем купить квартиру, но на самом деле расходы на оба вида жилья почти равны. В этом материале мы вместе с коттеджным посёлком «Лесное подворье» расскажем, как приобрести дом в пригороде, построенный по запросам покупателя, и сколько это будет стоить.
При приобретении загородного дома покупатель платит за стоимость участка и строительство самого жилья.
Участки в «Лесном подворье» стоят от 450 тысяч рублей за сотку — у покупателей будет возможность взять рассрочку до года. При этом собственник получит землю со всеми необходимыми коммуникациями. К посёлку уже подведено централизованное газоснабжение по прямому договору с Мособлгазом.
Не дефицит и электричество — оно поставляется по сделке с Мосэнергосбытом. На каждый участок предоставляется по 15 кВт электроэнергии. Также в «Лесном подворье» проведена вода и канализация. Поэтому будущим собственникам домов не придётся беспокоиться об инфраструктуре самим.
После покупки земли владелец участка заключает договор с одним из проверенных подрядчиков на строительство дома. Застройкой будут заниматься компании с опытом реализации проектов в сфере малоэтажного строительства. Покупатели смогут выбрать из более чем ста проектов различной площади с готовыми дизайнерскими решениями.
Цена жилья из деревянного клееного бруса начинается от 35 тысяч рублей за квадратный метр, из кирпича — от 45 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от дополнительных работ — отделки, электрики и отопления.
Строительство дома после заключения контракта займёт 4-5 месяцев, по истечении которых владельцы сразу смогут заехать в готовый дом. Первые коттеджи начнут строить уже после майских праздников по предварительным договорам с владельцами. По стоимости готовое жильё будет таким же, как и квартиры в Зеленограде.
«Лесное подворье» расположен в четырёх километрах от Зеленограда по Георгиевскому шоссе в экологически чистом районе Подмосковья. У посёлка будет собственный съезд на Пятницкое шоссе длиной в 1,6 км, по которому доехать до МКАД можно будет за 20 минут.
До центра Москвы добраться можно будет также по Ленинградскому шоссе или платной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург». В последнем случае путь на работу и домой займет у владельцев коттеджей займет почти столько же времени, что и у жителей квартир в северных районах Москвы.
Для жителей «Лесного подворья» будет также ходить маршрутное такси до станции Крюково. Транспорт будет находиться в собственности посёлка, и поэтому стоимость проезда на маршрутке будет в три раза дешевле цены поездки на такси.
Коттеджи будут расположены в стороне от крупных дорог в окружении природного смешанного леса. Также рядом с посёлком расположена река Горетовка, на которой сооружены пруды. Одна из зон «Лесного подворья» примыкает прямо к водоёму — поэтому жители посёлка смогут рыбачить и купаться, не выходя за пределы территории.
Всего на территории «Лесного подворья» построят сто домовладений с участками от 8 до 12 соток. Общая площадь посёлка составит 13 гектаров. Территории каждого участка будет достаточно для дополнительных сооружений: беседки, бани, гостевого домика или полноценного дома для пожилых родителей или подрастающих детей.
У жителей посёлка будет и собственная инфраструктура для отдыха и досуга. На въезде в «Лесное подворье» планируется построить кафе на 80 посадочных мест, кулинарию, пекарню и магазин элитных вин. В посёлке также предусмотрен главный бульвар для прогулок, детская площадка и зона барбекю на берегу пруда.
За обслуживание посёлка «Лесное подворье» будет отвечать управляющая компания «Экопарк». Она будет следить за состоянием водоснабжающих систем, канализации, дорог и свободных зон. Жители смогут в любой момент воспользоваться услугами дежурного электрика и сантехника, а также заказать уборку по цене около 50 рублей за квадратный метр. Территория посёлка будет находиться под охраной.
Телефон: 8(985)1-400-400
E-mail: kp@lesnoe-podvore.ru
lesnoe-podvore.ru
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