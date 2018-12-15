Недавно зеленоградка Ирина Алымова заняла первое место в номинации «Поэзия для детей. Зарубежные авторы» на VI международном литературном конкурсе произведений для детей и юношества «Корнейчуковская премия», проходившем в Одессе. Ирина, автор стихов и сказок, рассказала в беседе с Zelenograd.ru о том, как она начала писать сказки, про свой опыт создания книг, работу с детьми и на кого похожи брюхунды.
«Про конкурс я узнала случайно — увидела анонс в интернете, — говорит она о победе в конкурсе. — Оформила заявку, подобрала стихотворения. Прошло достаточно много времени, и мне пришло электронное письмо, где организаторы поздравляли меня с получением премии. Для меня это был совершенный сюрприз, я просто прыгала как кенгуру по дому от счастья. Это огромный подарок для меня, моей самооценки, моих стихотворений».
Я писала стихотворения с детства и очень долго боялась их кому-то показать. Мне казалось, что это недостойно внимания, будет много критики, кто-то узнает мою тайну. Детство было не самым простым, и мне хотелось внутри себя иметь что-то сказочное. Потом уже оказалось, что и мой папа, и мой дедушка тоже писали стихи, когда были детьми, но об этом никто не знал.
Раньше было принято отвозить детей на все лето к дедушкам и бабушкам в деревню, я не была исключением — на каникулы нас отправляли к бабушке в Нижегородскую область. А в деревнях — своя атмосфера: это и сенокосы, и походы в лес. Мы пасли коров, слушали местные истории и легенды. Я стала записывать сказки в стихах. Помню, я написала сказку про цветок папоротника, целую поэму о том, что он зацветает раз в несколько лет, и один смельчак его нашел, а после едва выбрался обратно из леса, пришел весь седой, потому что колдовство не победить.
Я показывала свои стихи только в деревне — всем очень нравились. Я тогда занималась в музыкальной школе на баяне, и я все лето играла. Приходили бабушки, заходили к нам домой, и я концерты давала — пела романсы под баян. Мне даже иногда говорили, что я более деревенская, чем местные дети. Я ходила босиком, в сарафане, растрепанная, смешная. Сейчас понимаю, что я тогда в деревне была интересным персонажем :)
Я очень много читала в детстве, особенно летом. Бабушка была учительницей начальных классов, дедушка — учителем географии. Наша семья была читающей — все стены в доме были равномерно разделены полками с книгами. Я вообще не понимала, почему сверстники говорят, что читать скучно — мне лишь бы были книги. Сидишь, читаешь, помидор дозревающий грызешь или ноги на батарее греешь, счастье.
Книги, которые я до сих пор ощущаю в своем сердце, это «Динка» и «Динка прощается с детством» Валентины Осеевой. Каждое лето у бабушки начиналось с того, что я их перечитывала. С одной стороны, это книга про свободолюбие и право на личные приключения, с другой — про ощущение семьи, ответственности за семью, и ощущение времени и ответственности за время. Еще я очень любила «Поселок» Кира Булычева. Уже в школе прочитала антиутопии Замятина и Оруэлла, мне было очень интересно, это очень сильно во мне отзывалось.
Я не могу жить без книг, с самого детства для меня чтение, перелистывание и даже вдыхание запаха новых книг — это один из ресурсов моего существования.
Стихи для детей я начала писать после рождения первой дочки. Ты что-то видишь и понимаешь — этот важный момент уйдет невозвратно, как про него не рассказать? Так рождается стихотворение или сказка, рассказ. Сначала очень долго только для них писала, никто не знал. Позже стала показывать друзьям — им нравилось. Я рискнула и отправила на «Детское радио» в программу «Детское время с Веснушкой и Кипятошей» свое стихотворение, им понравилось, попросили присылать еще. Лет пять уже периодически отправляю — мои стихи читают в эфире, говорят, что любят их и радуются.
Когда мои стихи стали читать на «Детском радио», я чуть осмелела. Я стала их показывать, завела себе ЖЖ, начала публиковать там. Потом, когда в Зеленограде на базе центра «Ковчег» (сейчас «Ремесла»), стали проводиться благотворительные ярмарки, мне начали предлагать там почитать для детей. Я давала свои книжки как призы в лотерею на таких мероприятиях, и как-то потихоньку колесики завертелись.
Когда все больше людей стали меня спрашивать, почему я не отправляю свои стихи в издательство, я решила — страшно, но попробую. Я отправляла, но ответом либо было молчание, либо мне отвечали, что сейчас выгоднее переиздавать классику — Барто, Маршака и неинтересно заниматься новыми авторами. Либо говорили: «Вы в нашей тусовке не варитесь». Я нигде не варилась. Я варилась в Зеленограде, в семье, в работе.
Недавно меня позвали участвовать на «Детском радио» в одной из передач как маму, которая пишет стихотворения, сказки, сама много читает и покупает много книг своим детям. Это, конечно, был драйв: я первый раз на радио, прямой эфир. Со мной была писательница Екатерина Каликинская — она давно пишет книги для детей, успешно публикуется.
После этого меня пригласили участвовать в семинаре детских писателей в Москве, в Центральном доме литераторов. Это очень здорово, потому что я долгое время не могла никуда пробиться. Я отправляла заявки, хотела участвовать, чтобы меня похвалили или покритиковали, подкорректировали что-то. Где-то говорили, что для начинающего автора я слишком старая уже, поэтому им не хочется со мной работать.
Мне как-то предложили: попробуй сделать книжки сама. Мой муж поддержал меня финансово, и я сделала проект первой своей книги. Она называлась «Колыбельная моей кошки». Собрала стихотворения, объединила их общей идеей, что это книга на весь день ребенка: как разбудить малыша, пощекотав его солнечным лучиком; как накормить ребенка, который не хочет есть; как его собрать на прогулку и что мы встретим на улице, что бывает зимой, а что летом; и, в конце, как мы ложимся спать — несколько колыбельных. Дети, мои и знакомых, сделали иллюстрации. Затем я отдала книгу в печать. Я была так счастлива, что она получилась, что просто раздавала направо и налево, всем, кто попросит или сама предлагала на мероприятиях. В итоге, я потом еще допечатывала тираж, и сейчас у меня практически ничего не осталось — только по паре штук для своих дочек.
Первый опыт был успешным, прошло несколько лет, у меня накопилось много новых стихотворений. Те, кто читал мою первую книжку, и новые читатели в интернете спрашивали, когда будет следующая. Так я придумала вторую книгу «Расческа для ёжика». Её подназвание: «Меняю стихи на детские улыбки!». Я нашла в Зеленограде художницу, которая была готова взяться за отрисовку иллюстраций в едином стиле. Книжка чудесная получилась, на обложке — ёжики, которые ищут расческу, ныряют в подставки для зонтиков вверх ногами, пробуют причесаться зубной щеткой, граблями или вилочками.
Третья книга — «Свое апельсиновое дерево». Я рискнула и сделала ее для ребят постарше, для начальной школы. Я добавила стихотворения не только про веселье, про фантазии, но и про сочувствие, сопереживание, про непохожесть. Эта книжка мне очень дорога и, мне кажется, ее атмосфера и энергетика удалась. Люди часто пишут, что ребенок выбирает именно эту книгу, а у них — богатая библиотека в доме, много книг современных авторов.
Мне очень приятно, я очень благодарна людям, что они читают и дают какой-то фидбэк. Получается, есть смысл и действительно это нужно. Сейчас мои книги есть в библиотеках нашего города, их можно взять домой почитать-посмотреть, как и любые другие. Еще книжки есть в Центральной библиотеке Таганрога (со мной связались представители библиотеки) и даже в библиотеке города Раквере в Эстонии. Выходит, что и часть меня там теперь есть.
Часто сказки сразу начинаются со сказочной атмосферы: в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Мы понимаем, что это происходит не в реальной жизни. А есть сказки, когда действие происходит сейчас, ты узнаешь город, герои пользуются мобильными телефонами, метро, шлют смски, ходят на дни рождения. Второе мне ближе — сказка внутри обычной жизни.
Я как чувствую, так и пишу. Не продумываю сюжет, характер героев, не стараюсь использовать успешные «фишки» писателей. Как идёт история, энергия, так и идет. Очень часто получается, что это находит отклик (говорят, в каждое твое стихотворение можно, как в отпуск, съездить), и я этому радуюсь.
Мне ближе краткие формы — маленькие рассказы, сказки, стихотворения, потому что я люблю закапсулировать какую-то атмосферу, энергию в обозримом отрезке времени. Я пробовала писать большие сказки, начало идет хорошо, а потом я почему-то теряю интерес. Я чувствую, что мне не хватает энергии, чтобы заполнить каждую строчку большого произведения.
В данный момент я пишу сказки, наверное, больше для своей младшей дочери. Старшая доченька, которой уже 13 лет, любит мои стихотворения про жизнь, из подросткового периода, они ей очень близки. И то, что тогда писалось и пряталось, сейчас обрело жизнь и помогает мне найти контакт с дочерью-подростком, чтобы она узнала во мне, в маме — друга и созвучные для себя переживания. Младшей сейчас 10 лет, она очень любит сказки и детские книги, и я пишу ей сказочные истории «Комната с игрушками». Это истории про разных персонажей, которые живут в одной комнате, оживая, когда детей нет дома. Они учатся узнавать друг друга, помогать друг другу. Иногда оказывается, что страшный игрушечный тигр — сердитый только потому что у него порвалась нитка в шве. А добрый клоун остается добрым, даже когда теряет свою волшебную пуговку-сердце. Дочка говорит: «Мама, после твоих сказок я стала так крепко и сладко спать!» И я пишу их дальше, конечно же.
Мне очень важно создание определенной атмосферы. Я, например, пишу про то, что наступает вечер, солнечные зайчики уходят с улиц, улицы заполняются медом, который течет с вечерних фонарей, фонари провожают до дома, и когда ты заходишь домой, они тебе говорят: «Ну все, пока! До завтра, малыш». Я люблю, чтобы в каждом слове был какой-то образ, в каждой фразе — энергетика.
Почти все мои стихи можно почитать на сайте Стихи.Ру. А в инстаграме, где я выкладываю новые стихотворения, я называюсь @bryuhunda. Брюхунды — это добрые, пузатые существа из моего стиха, немного похожие на бегемотиков, немного на крокодильчиков, очень милые и изобретательные. Как, надеюсь, и я сама :)
Я очень рада, что в нашем городе находятся люди, которым интересно мое творчество — меня приглашают проводить мероприятия для семей и для детей. Как волонтер я участвовала в зеленоградском Фестивале книг и творчества «Батискаф» в 2016 году — я иллюстрировала там с детьми свои стихотворения — и у нас получилась «НАША книга», которую я собирала в компьютере, а «Творческий лицей» её напечатал. В 2017 году я придумала сделать БОЛЬШУЮ книгу — одна страничка была на ватман формата А1. Мы придумывали с ребятами историю о том, что к только родившейся книге стали приходить самые разные персонажи (динозавры, принцессы, единороги, мышки, даже мандрагоры) — рассказывать о себе и рисовать себя. Так получилась книга, которую мы вместе с художницей Светланой Шамшуриной только в четыре руки смогли вынести и положить на большой стол для чтения — детьми и родителями. Потом БОЛЬШУЮ книгу забрали в Центральную детскую библиотеку Зеленограда.
Еще я проводила с детьми игры в стихотворчество и создание книг. Мы брали разные цвета, придумывали к ним ассоциации, потом сочиняли стишки и рисовали картинки. У нас получился целый «Коралловый риф» — эту выставку на прищепках мы тоже показали на «Батискафе».
Были в Зеленограде и несколько песочных сказок с моим участием. «Волшебство света, песка и камней» делали зеленоградские мастерицы, а сюжеты придумывала я. Первая сказка была про Лиса Сентября с разноцветными глазами. Вторая — история на мои зимние, новогодние стихи. Так здорово, что на показы приходили целыми семьями.
В нашем городе есть композитор — Светлана Ермолова, когда-то она предложила написать песню на мое стихотворение. Сейчас она выпустила уже три песенника с моими и своими стихотворениями. Эти песенки теперь и на радио звучат. У Светланы есть группа детей-учеников «Нотный зонтик», они поют, в том числе, и песни, которые написаны на мои стихи. Эти песни звучат на городских, семейных, клубных праздниках в Зеленограде.
Мне иногда говорят: «Ира, мы вчера на празднике добрососедства твою песню „Джемпер для лета“ слышали!» Это очень греет. Это новая жизнь стихотворений, потому что песни большинству людей проще воспринимать, как-то, наверное, веселее, легче запоминается.
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