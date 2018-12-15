Я долго боялась кому-то показать свои стихи

Я писала стихотворения с детства и очень долго боялась их кому-то показать. Мне казалось, что это недостойно внимания, будет много критики, кто-то узнает мою тайну. Детство было не самым простым, и мне хотелось внутри себя иметь что-то сказочное. Потом уже оказалось, что и мой папа, и мой дедушка тоже писали стихи, когда были детьми, но об этом никто не знал.

Раньше было принято отвозить детей на все лето к дедушкам и бабушкам в деревню, я не была исключением — на каникулы нас отправляли к бабушке в Нижегородскую область. А в деревнях — своя атмосфера: это и сенокосы, и походы в лес. Мы пасли коров, слушали местные истории и легенды. Я стала записывать сказки в стихах. Помню, я написала сказку про цветок папоротника, целую поэму о том, что он зацветает раз в несколько лет, и один смельчак его нашел, а после едва выбрался обратно из леса, пришел весь седой, потому что колдовство не победить.

Я показывала свои стихи только в деревне — всем очень нравились. Я тогда занималась в музыкальной школе на баяне, и я все лето играла. Приходили бабушки, заходили к нам домой, и я концерты давала — пела романсы под баян. Мне даже иногда говорили, что я более деревенская, чем местные дети. Я ходила босиком, в сарафане, растрепанная, смешная. Сейчас понимаю, что я тогда в деревне была интересным персонажем :)