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Школы резко усилили агитацию за прививки от гриппа. Но нужного результата не получилось 23.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Призывы и объяснения необходимости вакцинироваться от гриппа публикуют в школьных новостных каналах иногда по два раза в неделю. Например, в зеленоградской школе 2045 об этом рассказывают учителя, директор, родители и даже ученики, надевая белые халаты, ходят по классам, убеждая привиться (на фото). Похожая ситуация и в других зеленоградских школах.

Организованная вакцинация в школах уже заканчивается, но, похоже, добиться нужных показателей не получилось. В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас в Москве от гриппа привито 783 тысячи детей — это примерно 28% от общего числа несовершеннолетних, тогда как коллективный иммунитет, по мнению ведомства, формируется при охвате прививками не менее 75% обучающихся.

Дать согласие на прививку теперь стало проще, его можно оформить в МЭШ — электронном дневнике. Однако к форме «электронного» согласия у родителей есть вопросы — она больше похожа на рекламную листовку с описанием осложнений от гриппа, чем на юридический документ.

«Мы хотим, чтобы дети не болели гриппом, не пропускали школу, ходили на занятия и общались со своими друзьями», — говорит директор одной из зеленоградских школ, описывая необходимость вакцинации. Действительно, если более 20% учеников заболеют, класс могут перевести на дистанционное обучение.

Но есть и другая мотивация — в некоторых школах от классных руководителей требуют собирать согласия на прививку — не менее 75% учеников должны согласиться. В некоторых школах за определенное число привитых детей обещают выплатить премию. Насколько такая практика распространена, неизвестно — в департаменте образования сказали, что каждая школа самостоятельно решает вопросы о премиях.

Согласно прошлогоднему опросу, который «Зеленоград.ру» проводил среди своих читателей с детьми, к декабрю от гриппа вакцинировались лишь 27% детей.

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Метки:
грипп, орви
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Обсуждение
Kill Digit
23 октября
Есть ещё интересный момент. Если прививку сделали вне школы, то формально не нужно писать ни согласие, ни отказ, но в некоторых школах просят что-нибудь подписать не смотря на то что сама школа может ознакомится с наличием прививки в электронной мед.карте ученика. Если сообщить о наличии провивки вне школы, то школа может приписать внешнюю прививку себе (что вероятно выгодно для отчётов и премий), а в электронной карте появится ещё одна прививка, которой не было.

А вообще нет доверие к прививке на ГРИПП, т.к. этим гриппом мы часто болеем только если попадём в больницу и там проведут тест на этот самый ГРИПП, а во всех других случаях ставят диагноз ОРВИ (даже, если на словах заявлют, что это ГРИПП) или по текущим реалиям КОВИД. А прививаться от того чего мы на личном опыте не видим, ну только-что не понятно от куда взявшейся статистике по ГРИПП (при том что в поликлиниках им не болееют), кам минимум странно.
Ольга Вовина
23 октября
а что значит ДОЛЖНЫ дать согласие?Прививки вообще дело добровольное и никто ни чего никому не ДОЛЖЕН! И многие дети после прививок болеют с t под 40!Хороши прививочки,нечего сказать. Да еще под это дело от ковида всадить могут. Так что следует подумать 100 раз!
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