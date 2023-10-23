Призывы и объяснения необходимости вакцинироваться от гриппа публикуют в школьных новостных каналах иногда по два раза в неделю. Например, в зеленоградской школе 2045 об этом рассказывают учителя, директор, родители и даже ученики, надевая белые халаты, ходят по классам, убеждая привиться (на фото). Похожая ситуация и в других зеленоградских школах.
Организованная вакцинация в школах уже заканчивается, но, похоже, добиться нужных показателей не получилось. В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас в Москве от гриппа привито 783 тысячи детей — это примерно 28% от общего числа несовершеннолетних, тогда как коллективный иммунитет, по мнению ведомства, формируется при охвате прививками не менее 75% обучающихся.
Дать согласие на прививку теперь стало проще, его можно оформить в МЭШ — электронном дневнике. Однако к форме «электронного» согласия у родителей есть вопросы — она больше похожа на рекламную листовку с описанием осложнений от гриппа, чем на юридический документ.
«Мы хотим, чтобы дети не болели гриппом, не пропускали школу, ходили на занятия и общались со своими друзьями», — говорит директор одной из зеленоградских школ, описывая необходимость вакцинации. Действительно, если более 20% учеников заболеют, класс могут перевести на дистанционное обучение.
Но есть и другая мотивация — в некоторых школах от классных руководителей требуют собирать согласия на прививку — не менее 75% учеников должны согласиться. В некоторых школах за определенное число привитых детей обещают выплатить премию. Насколько такая практика распространена, неизвестно — в департаменте образования сказали, что каждая школа самостоятельно решает вопросы о премиях.
Согласно прошлогоднему опросу, который «Зеленоград.ру» проводил среди своих читателей с детьми, к декабрю от гриппа вакцинировались лишь 27% детей.
А вообще нет доверие к прививке на ГРИПП, т.к. этим гриппом мы часто болеем только если попадём в больницу и там проведут тест на этот самый ГРИПП, а во всех других случаях ставят диагноз ОРВИ (даже, если на словах заявлют, что это ГРИПП) или по текущим реалиям КОВИД. А прививаться от того чего мы на личном опыте не видим, ну только-что не понятно от куда взявшейся статистике по ГРИПП (при том что в поликлиниках им не болееют), кам минимум странно.