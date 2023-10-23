Организованная вакцинация в школах уже заканчивается, но, похоже, добиться нужных показателей не получилось. В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас в Москве от гриппа привито 783 тысячи детей — это примерно 28% от общего числа несовершеннолетних, тогда как коллективный иммунитет, по мнению ведомства, формируется при охвате прививками не менее 75% обучающихся.

Дать согласие на прививку теперь стало проще, его можно оформить в МЭШ — электронном дневнике. Однако к форме «электронного» согласия у родителей есть вопросы — она больше похожа на рекламную листовку с описанием осложнений от гриппа, чем на юридический документ.

«Мы хотим, чтобы дети не болели гриппом, не пропускали школу, ходили на занятия и общались со своими друзьями», — говорит директор одной из зеленоградских школ, описывая необходимость вакцинации. Действительно, если более 20% учеников заболеют, класс могут перевести на дистанционное обучение.

Но есть и другая мотивация — в некоторых школах от классных руководителей требуют собирать согласия на прививку — не менее 75% учеников должны согласиться. В некоторых школах за определенное число привитых детей обещают выплатить премию. Насколько такая практика распространена, неизвестно — в департаменте образования сказали, что каждая школа самостоятельно решает вопросы о премиях.

Согласно прошлогоднему опросу, который «Зеленоград.ру» проводил среди своих читателей с детьми, к декабрю от гриппа вакцинировались лишь 27% детей.