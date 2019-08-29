Понравилось ли вам, что внутри школы рисования «Палитра увлечений» в 16 микрорайоне?
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Школе рисования «Палитра увлечений» уже десять лет, а недавно она переехала в новое помещение в корпусе 1650. Здесь профессиональные художники-педагоги учат взрослых и детей живописи — от нулевого уровня доводят их до участия в выставках и даже продаж собственных работ. Показываем, что там внутри.
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+7 (495) 76-76-746
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