Школа рисования «Палитра увлечений» в 16 микрорайоне — что внутри? 29.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Школе рисования «Палитра увлечений» уже десять лет, а недавно она переехала в новое помещение в корпусе 1650. Здесь профессиональные художники-педагоги учат взрослых и детей живописи — от нулевого уровня доводят их до участия в выставках и даже продаж собственных работ. Показываем, что там внутри.

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Понравилось ли вам, что внутри школы рисования «Палитра увлечений» в 16 микрорайоне?
Да
Нет
Зайду сам и определюсь
Проголосовали 12 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама