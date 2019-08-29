«У нас большой натюрмортный фонд — это очень важно, — пояснила руководитель студии Татьяна Назарова. — Во многих художественных студиях учат перерисовывать — ставят готовую картину и все её копируют. Человеку кажется, что он сам нарисовал картину, но на самом деле он ничего не умеет, поставь ему натюрморт — не нарисует. Мы же даём классическую базу основ рисунка и живописи, у нас именно учат рисовать»