Миф №2. Зарегистрировать свою фирму сложно

Не всегда — всё зависит от того, какую организационно-правовую форму вы выберете. Проще всего зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) — поэтому эту форму компании выбирают чаще всего.

Главные этапы в создании ООО — собрать пакет документов, подобрать юридический адрес компании и открыть расчётный счёт в банке. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалистов — таких компаний, как «МСК Главбух», с которой мы готовили этот материал — причём совсем недорого.

В «МСК Главбух» подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи на регистрации ООО обойдётся в 2990 рублей и займет 15 минут, в эту услугу входит и открытие расчётного счёта в банке партнере, а также печать на ручной оснастке. А всего за 5990 рублей можно открыть ООО не выходя из офиса, при подаче документов на регистрацию по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) не требуется оплачивать госпошлину 4000 рублей, и заверять документы нотариально — это позволяет сэкономить время и деньги, а результат вы получите уже через три дня.

Также можно зарегистрировать индивидуального предпринимателя — ИП. Для этого достаточно заполнить комплект документов, оплатить госпошлину и самостоятельно отнести его в регистрирующий орган города Москвы или воспользоваться услугами специалиста. В «МСК Главбух» регистрация ИП «под ключ» с подачей комплекта документов по ТКС и изготовлением печати стоит 2990 рублей. Как и с ООО, не нужно оплачивать госпошлину и заверять документы у нотариуса.