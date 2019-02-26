Существует мнение, что в России вести полностью «белый» бизнес дорого и сложно — приходится заполнять большое количество отчётов и платить множество разных налогов. Эти предрассудки не всегда оказываются правдой. Вместе с компанией бухгалтерского аутсорсинга «МСК Главбух» разобрали шесть мифов о предпринимательских сложностях. А в конце — бонус для наших читателей.
Федеральная налоговая служба (ФНС) активно борется с «серым» сектором экономики, и это относится не только к среднему или крупному бизнесу, но даже к индивидуальным предпринимателям. Например, в апреле 2018 года Тверская ФНС обнаружила около 30 человек, которые продавали через интернет торты собственного производства без регистрации ИП, выявить незаконные схемы помогает обновлённая система АСК НДС-3, которая отслеживает движение денег между физическими и юридическими лицами.
Не всегда — всё зависит от того, какую организационно-правовую форму вы выберете. Проще всего зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) — поэтому эту форму компании выбирают чаще всего.
Главные этапы в создании ООО — собрать пакет документов, подобрать юридический адрес компании и открыть расчётный счёт в банке. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалистов — таких компаний, как «МСК Главбух», с которой мы готовили этот материал — причём совсем недорого.
В «МСК Главбух» подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи на регистрации ООО обойдётся в 2990 рублей и займет 15 минут, в эту услугу входит и открытие расчётного счёта в банке партнере, а также печать на ручной оснастке. А всего за 5990 рублей можно открыть ООО не выходя из офиса, при подаче документов на регистрацию по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) не требуется оплачивать госпошлину 4000 рублей, и заверять документы нотариально — это позволяет сэкономить время и деньги, а результат вы получите уже через три дня.
Также можно зарегистрировать индивидуального предпринимателя — ИП. Для этого достаточно заполнить комплект документов, оплатить госпошлину и самостоятельно отнести его в регистрирующий орган города Москвы или воспользоваться услугами специалиста. В «МСК Главбух» регистрация ИП «под ключ» с подачей комплекта документов по ТКС и изготовлением печати стоит 2990 рублей. Как и с ООО, не нужно оплачивать госпошлину и заверять документы у нотариуса.
Платить налоги по общей системе (ОСН) может быть действительно сложно. ОСН включает в себя налог на прибыль и имущество организаций, НДС, а также все платежи за работников фирмы. А ИП по общей системе должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на имущество физических лиц, НДС, платежи за сотрудников и фиксированный взнос за ИП. Для каждого из этих налогов организации или предприниматели должны подготовить отчетность, и в ней и правда можно запутаться.
Один из вариантов решения этой проблемы — перейти на одну из специальных систем налогообложения. В них весь список налогов заменяется единым платежом. Существует четыре таких схемы: упрощённая система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), единый налог на вменённый доход (ЕНВД) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Для каждого из этих режимов существуют свои условия перехода, например, на ПСН могут перейти только индивидуальные предприниматели с менее чем 15 сотрудниками в штате.
Есть и более простой способ разобраться с налогами — передать ведение бухгалтерского учёта сторонней организации. В «МСК Главбух» в эту услугу входит формирование ежемесячной или ежеквартальной отчётности в ФНС. Стоимость бухгалтерского сопровождения — от 5990 рублей в месяц. Подробнее о доступных пакетах услуг читайте по ссылке.
Во-первых, есть несколько категорий предпринимателей, которым не нужно применять онлайн-кассы. Среди них владельцы палаток с овощами и фруктами, газетных киосков, мастерских по ремонту обуви и ключей и другие. Подробнее почитать о категориях, освобождённых от покупки кассы нового формата, можно по этой ссылке.
Во-вторых, не всегда покупка онлайн-кассы — это очень дорого. В 2019 году предприниматели могут вернуть часть стоимости аппарата в виде налогового вычета в размере 18 тысяч рублей. Таким образом, если касса стоит 18 900 рублей, почти всю её стоимость можно компенсировать. Важное условие — зарегистрировать кассовый аппарат нужно до 1 июля 2019 года.
Кстати, в «МСК Главбух» онлайн-кассу можно купить сразу при регистрации ИП или ООО. При покупке кассу сразу зарегистрируют на сайте ФНС — причём бесплатно.
Действительно, кадровый учёт требует создавать множество документов о сотрудниках организации: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и стимулировании работников, трудовые договоры, должностные инструкции, трудовые книжки, график отпусков и другие.
Иногда малые предприятия не могут позволить себе взять в штат отдельного специалиста по кадрам и поручают эту работу секретарю или бухгалтеру организации. Однако это не рекомендуется делать. Когда сотрудник совмещает сразу несколько сфер ответственности, он может допустить ошибки, которые приведут к трате времени или денег. Например, за отсутствие графика отпусков или недочеты в трудовом договоре организация может получить штраф в размере 30-50 тысяч рублей.
Проще и надежнее будет передать кадровое делопроизводство сторонней компании. Стоимость услуг такой компании при этом не фиксирована, а зависит от количества документов, которое нужно оформить клиенту для кадрового учёта. В «МСК Главбух» полное оформление сотрудника на работу будет стоить 549 рублей, а все последующие документы для работников — в 149-299 рублей.
Поиск бухгалтера и специалиста по кадрам — действительно важная задача. Важно оценить опыт работы сотрудника, его умение отстаивать свою точку зрения, прогнозировать последствия действий организации, а также проверить, как он действует в реальной рабочей ситуации.
Часто, особенно в небольшой организации, искать бухгалтера и кадровика вынужден руководитель фирмы. На это приходится тратить много времени, которое можно было бы провести с пользой для бизнеса. Причём такие труды не всегда целесообразны, например, когда в организации нет потребности в большом объёме работы.
Более простым и менее затратным для организации может стать вариант бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, когда всем документооборотом занимается сторонняя компания. У такого подхода есть ещё один плюс: такая компания несёт полную ответственность за ошибки, в отличие от штатного бухгалтера, которого можно наказать только в рамках Трудового кодекса.
При этом стоимость полного обслуживания в специализированной компании может оказаться меньше, чем зарплата одного сотрудника. В «МСК Главбух» полное бухгалтерское сопровождение стоит от 9990 рублей в месяц. Точную стоимость услуг можно уточнить на сайте компании: для этого нужно всего лишь заполнить анкету об организации и дождаться ответа сотрудников.
Компания «МСК Главбух» предлагает бухгалтерские услуги организациям из Зеленограда, Солнечногорска и Химок. В «МСК Главбух» — прозрачная система тарифов, в которой вы платите только за необходимые услуги. А специалисты компании регулярно проходят профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации.
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