Что внутри?

В клинике просторно, чисто и тихо. Для пациентов — удобные диваны в зоне ожидания. Впрочем, долго никто не сидит, поскольку прием ведется по предварительной записи — кроме неотложной помощи (с сильной болью, например). Между приемами — обязательный перерыв 20-30 минут, поэтому пациенты между собой не контактируют. Это и удобно для людей, и обеспечивает профилактику распространения вирусных заболеваний.

Клиника оснащена современным оборудованием, используются только качественные материалы для лечения и протезирования зубов. Обстановка спокойная и доброжелательная, врачи очень внимательны к пациентам.