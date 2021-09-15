Стоматологическая клиника «Щекастик» в Голубом — доступное и качественное лечение зубов для взрослых 15.09.2021 Партнерский материал

Стоматологическая клиника с запоминающимся и добрым названием «Щекастик» находится в Голубом рядом с Зеленоградом. Здесь работают профессионалы, а для посетителей созданы лучшие условия. У врачей много постоянных пациентов, но прием ведется по специальному графику — сидеть в очереди не придётся.

Как найти?

Клиника работает в доме 3 жилого комплекса «Мелодия леса». Добраться просто, неподалеку останавливаются несколько областных автобусов, — 495, 357, 1016 — проходящих в Зеленограде через «новый» город. Надо выйти на остановке «Голубое» и пройти в микрорайон. Дом 3 — новостройка, стоит торцом к дороге, стоматологию легко найти по яркой большой вывеске. Можно дойти пешком — по Жилинской улице — или доехать на машине. Днем здесь всегда можно найти место для парковки.

График работы клиники: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Что внутри?

В клинике просторно, чисто и тихо. Для пациентов — удобные диваны в зоне ожидания. Впрочем, долго никто не сидит, поскольку прием ведется по предварительной записи — кроме неотложной помощи (с сильной болью, например). Между приемами — обязательный перерыв 20-30 минут, поэтому пациенты между собой не контактируют. Это и удобно для людей, и обеспечивает профилактику распространения вирусных заболеваний.

Клиника оснащена современным оборудованием, используются только качественные материалы для лечения и протезирования зубов. Обстановка спокойная и доброжелательная, врачи очень внимательны к пациентам.

Услуги клиники

Принимают взрослых пациентов. Предоставляется весь спектр стоматологических услуг, в том числе лечение, протезирование, установка имплантов, хирургия, эстетика и профессиональная гигиена зубов. Здесь работают с клиническими случаями любой сложности, в том числе нестандартными.

Коллектив состоит исключительно из высококлассных врачей с многолетним опытом — большая часть докторов работает в профессии более двадцати лет с постоянным повышением квалификации.

Прозрачные и умеренные цены

Не секрет, что некоторые стоматологические клиники говорят или пишут о стоимости конкретной процедуры, но на выходе пациентам выставляют счет с другими ценами — естественно, выше, чем оговаривалось. Неожиданно для пациента в счет включаются разные подпункты — дополнительные манипуляции. Понятно, что такой развод на деньги раздражает, тем более, стоматологические услуги и так недёшевы.

В «Щекастике» не используют такие «скрытые доплаты», это принципиальный момент. Стоимость рассчитывается до начала лечения. Цены можно посмотреть на сайте, узнать по телефону или непосредственно в клинике. Стоимость услуг по сравнению с другими клиниками вполне доступная.

Главная цель — помочь людям

Еще один важный момент — пациентам не навязывают дорогие услуги. Например, непременные импланты. Врачи работают только по медицинским показаниям и на результат — разумеется, учитывая при этом пожелания пациентов. И при лечении стараются максимально сохранять зубы пациентов. «Если есть возможность спасти зуб — это надо делать. Свои в любом случае лучше, чем инородные», — говорит врач-ортопед Дмитрий Скурихин.

Стоматологическая клиника «Щекастик»

Адрес: Солнечногорский район, деревня Голубое, жилой комплекс «Мелодия Леса», дом 3.
Сайт: shekastik.ru
Инстаграм:@Shekastik_stom
Запись по телефону: 8-925-307-01-33

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Метки:
солнечногорский округ, стоматология, поселок голубое, Щекастик
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