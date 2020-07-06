Мясная продукция.

Мясное производство МакЛарин не очень большое, так как там не стремятся делать массовый продукт. Чтобы быть уверенными в качестве мяса, компания поставляет своим партнерам — семейным фермам вареное зерно, которое остается после варки кваса и пива. Взамен получает свежее сырье.

Все деликатесы торговой марки МакЛарин — это 100% мясо и отборные специи.