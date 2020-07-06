В конце июня сразу два магазина ремесленных продуктов «Афанасий» открылись в Зеленограде (корпус 812) и в Андреевке (дом 29Д, напротив 15 микрорайона). Время работы магазинов с 10:00 до 22:00. Сеть эко-бутиков ремесленных продуктов «Афанасий» — это магазины нового формата для всей семьи с ремесленными продуктами от семейной фермы, которая расположена в Тверской области, так и тщательно отобранных отечественных производителей. Показываем, что там внутри.
- Фермерская молочная и мясная продукция;
- Козьи продукты (молоко, творожки с наполнителем, сыр, йогурты);
- Натуральные сыры с собственной сыроварни;
- Рыба и дикий лосось с Камчатки;
- Натуральные снеки для полезного перекуса;
- Овощи / фрукты;
- Бакалея, сладости, орехи и сухофрукты;
- Мороженное;
- Хлеб и кулинария;
- Квас и пенные напитки;
- Яйца
Молочная продукция.
Короткий срок хранения — лучшее доказательство натуральности молочных продуктов. На семейных фермах стада здоровых коров ежедневно дают вкусное молоко, что позволяет выпускать свежие продукты уже через несколько часов после дойки. Вся молочная продукция проходит проверку на лейкоциты, антибиотики и прочую химию. Молоко имеет тот самый вкус, что «родом из детства», именно это так ценят покупатели эко-бутиков «Афанасий».
Сыры.
На ферме МакЛарин есть собственная маленькая сыроварня. Она была создана, чтобы варить известные сыры по традиционным национальным рецептам из свежайшего козьего и коровьего молока. Вы можете быть уверены, что сыр под торговой маркой МакЛарин — это не банальная нарезка для булки, а изысканный деликатес к вину или кофе.
Мясная продукция.
Мясное производство МакЛарин не очень большое, так как там не стремятся делать массовый продукт. Чтобы быть уверенными в качестве мяса, компания поставляет своим партнерам — семейным фермам вареное зерно, которое остается после варки кваса и пива. Взамен получает свежее сырье.
Все деликатесы торговой марки МакЛарин — это 100% мясо и отборные специи.
Рыбная продукция.
В 2016 году был заключен долгосрочный контракт с камчатскими партнёрами на поставки дикого лосося — кеты, горбуши и нерки. Представили компании лично летали на Камчатку, чтобы лично убедиться в том, что дикая красная рыба, которая развивается в естественной среде и питается натуральным кормом, полезнее и вкуснее той, что выращена искусственно на аквафермах.
В производстве рыбных деликатесов используется только свежую рыбу и природные компоненты: соль, сахар, пряности и травы.
Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.