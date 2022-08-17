Почему «Сталинский букварь»?

Проблема современной школы — это зачастую бессистемное «запихивание» в ребенка разного рода информации, которая не укладывается в его голове в логичную и упорядоченную систему знаний. В учебниках много непонятного, нелогичного, абстрактного, есть противоречия, нестыковки и даже откровенные ошибки. Знания подаются без системы, к тому же в таком количестве, что ребенок просто не в состоянии осознать их и запомнить. При этом количество часов, выделенных на изучение краеугольных тем и отработку принципиально важных навыков, совершенно недостаточное. Получаются обрывочные знания с большими пробелами. Отсюда и проблемы с учебой, и постоянное сидение с родителями над уроками, и репетиторы в перспективе. К тому же, немало родителей переводят детей на семейное обучение — в том числе, и по причине недовольства современными программами.



Между тем, как считают приверженцы программы «Сталинский букварь» (в числе которых есть и педагоги), существует золотой стандарт — это как раз учебники сталинского времени.



— В этих учебниках знания подаются понятно, доступно, грамотно, логично, интересно и последовательно, — говорит организатор семейной школы Валерия Тимошина. — Обучение идет по нарастающей, по принципу «от простого к сложному». Пройденное закрепляется, каждый следующий блок знаний связан с предыдущим, объем знаний расширяется постепенно. Это давно опробованная, проверенная временем программа. У ребенка выстраивается целостная система знаний и картина мира, без всякого сумбура и эклектики.

Название программы условное — это не реконструкция советского времени, а использование лучшего, что дало это время. И это как раз учебники 40-60-х годов. После 60-х педагогическая парадигма начала меняться, пошла в другую сторону и в конечном счете привела к тому, где мы сейчас и находимся в смысле образования. То есть, ни к чему хорошему.