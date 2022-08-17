Четвертый год в Зеленограде работают семейные классы, где детей 1, 2, 3 и 4 классов учат по программе «Сталинский букварь». Это инициатива родителей, желающих дать детям хорошие, крепкие, последовательные знания. И число приверженцев этой программы растёт. Тем более, инициатива носит некоммерческий характер, и родители объединяются с единственной целью — совместно учить детей в малочисленных классах с заинтересованными профессиональными педагогами.
Основа программы — учебная литература СССР образца 1940 — 1960-х годов, переизданных в наше время с небольшими корректировками. Рассказываем о школе и сути обучения.
Школа находится в Алабушево на закрытой территории. Это двухэтажное здание, в котором размещены учебные кабинеты, есть необходимое для учёбы оборудование. Занятия проходят пять дней в неделю с 9:00 до 13:00. В 1-м и 2-м классах — по четыре урока, в 3-м и 4-м прибавляется пятый урок в отдельные дни. На переменах и после занятий дети могут погулять на пришкольном участке.
Предметы в школе: родная речь, русский язык, чистописание, арифметика, естествознание, ручной труд, рисование, пение, физическая культура. Детям даётся полный комплекс знаний для начальных классов. Но есть существенные отличия от современных программ обучения. Во-первых, уже упомянутые учебники, а также дидактические материалы и учебные пособия. Во-вторых, само содержание предметов и подача знаний. Рассказываем об этом подробнее.
Проблема современной школы — это зачастую бессистемное «запихивание» в ребенка разного рода информации, которая не укладывается в его голове в логичную и упорядоченную систему знаний. В учебниках много непонятного, нелогичного, абстрактного, есть противоречия, нестыковки и даже откровенные ошибки. Знания подаются без системы, к тому же в таком количестве, что ребенок просто не в состоянии осознать их и запомнить. При этом количество часов, выделенных на изучение краеугольных тем и отработку принципиально важных навыков, совершенно недостаточное. Получаются обрывочные знания с большими пробелами. Отсюда и проблемы с учебой, и постоянное сидение с родителями над уроками, и репетиторы в перспективе. К тому же, немало родителей переводят детей на семейное обучение — в том числе, и по причине недовольства современными программами.
Между тем, как считают приверженцы программы «Сталинский букварь» (в числе которых есть и педагоги), существует золотой стандарт — это как раз учебники сталинского времени.
— В этих учебниках знания подаются понятно, доступно, грамотно, логично, интересно и последовательно, — говорит организатор семейной школы Валерия Тимошина. — Обучение идет по нарастающей, по принципу «от простого к сложному». Пройденное закрепляется, каждый следующий блок знаний связан с предыдущим, объем знаний расширяется постепенно. Это давно опробованная, проверенная временем программа. У ребенка выстраивается целостная система знаний и картина мира, без всякого сумбура и эклектики.
Название программы условное — это не реконструкция советского времени, а использование лучшего, что дало это время. И это как раз учебники 40-60-х годов. После 60-х педагогическая парадигма начала меняться, пошла в другую сторону и в конечном счете привела к тому, где мы сейчас и находимся в смысле образования. То есть, ни к чему хорошему.
— Возьмем, например, предмет «Окружающий мир» в современной начальной школе. По сути — это сборная и неудобоваримая солянка знаний. Ребенку в рамках предмета одновременно сообщают кусочки знаний о живой природе, экономике, достопримечательностях, устройстве города и так далее. Как их связать между собой, ребенок не понимает. У нас есть предмет «Естествознание», где мы рассказываем об окружающей природе, изучаем закономерности её устройства, учимся устанавливать причинно-следственные связи — доступно и последовательно. А о том же городе и селе — в рамках курса «Родной речи», то есть чтения.
На арифметике темы излагаются немного в другой последовательности, чем в современных программах. Разумеется, детей обучают в полной мере математическим вычислениям и решению разного типа задач, но сам процесс, темы уроков выстраиваются иначе. Некоторые темы не совпадаю по классам- например, дециметры, дети изучают во 2 м, а не в 1 м классе. Практически эта единица измерения используется в очень узких областях, другие единицы измерения ребёнок ещё не успел освоить и закрепить, поэтому проще и логичнее изучать дециметры так, как это было раньше. Вообще, основной принцип советской программы — дети должны дорасти до определенных понятий, знаний. Чем они абстрактнее и сложнее, тем позже должны появляться в программе. А сначала нужна база.
На уроках рисования детям часто дают набор инструкций по изображению какого-то конкретного объекта. А надо учить классическим приёмам, позволяющим изобразить любой реальный объект. Как это и было раньше в советской школе, и как это происходит у нас. Учить, как передать пропорции, перспективу, расположить объект на листе и в пространстве относительно других объектов, правильно передать форму и пропорции.
При изучении русского языка сегодня в первом классе введён сложный и подробный фонетический разбор слов, в то время как в советской программе понятие о звуках формируется постепенно. Основная задача первого года — обучить детей читать и писать. В советской программе фонетический анализ строго подчинен этой цели. Сегодня младшим школьникам мешает освоить чтение и письмо перегруженность фонетическим разбором с его высоким уровнем абстракции и терминологией. Процесс обучения грамоте в советской программе очень простой, эффективный и состоит из нескольких этапов. Наша программа предлагает делать фонетический разбор только в средней школе, когда ребёнок уже обладает достаточно высоким уровнем абстрактного мышления. Поэтому у детей не возникает сложностей ни с самим фонетическим разбором, ни с правописанием.
Конечно, в учебниках тех лет есть слова и выражения, непонятные современным детям. Пионеры, октябрята, колхозы, да и самого СССР уже тридцать лет как нет. Но на суть предмета это не влияет. Допустим, по условиям математической задачи пионеры сажают деревья. Учитель кратко объяснит, кто такие пионеры. А вычисления от времен не зависят. Почти исчезли из нынешней жизни копейки (во всяком случае, в Москве), но пословица «копейка рубль бережет» осталась.
Есть и орфографические нюансы — например, до реформы русского языка 1956 года «жёлудь» писали через «о». В переизданных учебниках этот момент скорректирован, издатели учли такие изменения.
Объяснить какие-то понятия, исчезнувшие из обихода, несложно. И даже полезно — это помогает детям при изучении истории XX века, столь насыщенной событиями. В конце концов, в русской литературе школьной программы масса устаревших слов. С учебной точки зрения, особенно в начальной школе, за эти десятилетия ничего не изменилось — фундаментальные, базовые законы и способы обучения те же.
В этой семейной школе дети пишут пером. Это принципиальный момент. Во-первых, перо, в отличие от шариковой ручки, двигается медленно, цепляется за бумагу. Медленно — в данном случае хорошо, потому что позволяет не переутомлять руку, сосредоточиться на процессе. Во-вторых, скорость письма замедляется и потому, что надо макать перо в чернильницу. У ребенка есть время подумать, как написать следующую букву или ее соединение с предыдущей, какую вообще букву написать. И почему именно её, а не другую. И при этом надо следить за осанкой, положением тетради, головы, рук и ног. С обычной ручкой первоклашки не успевают контролировать всё это одновременно.
Ну а в-третьих, письмо пером развивает усидчивость, прилежание и аккуратность — не то будут кляксы и помарки. Корректорами-замазками дети не пользуются. Если задание выполнено неаккуратно, его надо переписать начисто. Вообще, в школе приучают исправлять ошибки, а не замазывать их.
Пишут дети в специально разлинованных тетрадях. Это тоже важно, потому что семилетний ребенок не может писать в узенькой линейке крошечные буквы. У него пока не развилась достаточно мелкая моторика. Кроме того, для разборчивого почерка при скорописи нужно очень четко понимать, как правильно писать все элементы букв и соединять буквы между собой. Это позволяет сделать только такая особая крупная разлиновка.
Чистописанием дети занимаются все 4 года, постепенно переходя в каждом классе на новую разлиновку тетрадей и увеличивая скорость письма. Это нужно для конечного перехода к безотрывной скорописи, где должен сохраниться разборчивый красивый почерк, напрямую влияющий на уровень грамотности.
Минимальный ежедневный набор первоклассника: три тонких учебника — «Родная речь», «Русский язык», «Арифметика», — три тонкие тетради, перо, карандаш, линейка и ластик. Плюс, какие-то легкие предметы для труда и рисования. Остальное есть в классе. Счетный материал тоже хранится в классе — кстати, дети сами успешно делают его на уроках труда. Никаких непомерно тяжелых рюкзаков — это тоже важный момент.
Родители ни минуты не тратят на какие-то дополнительные занятия по школьной программе, не сидят вечерами с ребенком над уроками. И не заставляют ребенка их делать. Обучение строится таким образом, что это не нужно. Количество заданий соразмерно детским возможностям в каждом классе, домашние задания учитель предварительно разбирает, поэтому ребенок понимает, как их выполнить.
— Никаких чудес — только наработанные оптимальные и эффективные методики. То, что делали педагоги много лет назад, — отмечает Валерия. — Нет неоправданно завышенных требований, а образование при этом более разностороннее и насыщенное.
Можно и подготовиться к школе. Это не просто школа дошколят в обычном смысле. Там, безусловно, научат и считать, и читать, и красиво писать. Но также обучают простым жизненным представлениям об окружающем мире, элементарному труду и навыкам самообслуживания. Например, собрать портфель, одеться, достать нужное из рюкзака, зашнуровать ботиночки, поставить их на место и так далее. Это тоже важно, поскольку организует ребенка и готовит его к школе в практическом и психологическом смысле. И облегчает задачу учителя, который не тратит много времени на подготовку к учебному процессу, а сразу может приступить к занятиям по предмету.
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