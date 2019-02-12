Вторичный эффект

Большинство людей думает, что я очень морозоустойчивый и закаленный. На самом деле я закаливанием не занимаюсь, и, можно сказать, никогда не занимался. Просто лет 12 назад я практически перестал носить теплую одежду. Произошло это абсолютно прозаическим образом — я достаточно активно перемещался по городу, и обнаружил, что мне комфортно. Я сначала в свитере ходил, а потом в легкой ветровке. Меня иногда на улице останавливали милиционеры, потому что, как выяснилось, так наркоманы обычно одеваются.

Сам я бы это назвал вторичным эффектом от того, что я достаточно давно занимаюсь определенными психофизиологическими практиками, в том числе, йогой.

Меня часто спрашивают: «А вы не мерзнете?» Я — нормальный человек и хорошо чувствую температуру. То есть у меня встроенный градусник, я практически всегда знаю, сколько на улице. Холод ощущаю, я не чурбан бесчувственный, но просто адаптационные способности организма у меня такие, что я себя комфортно чувствую. Могу ли я замерзнуть? Да, я могу замерзнуть от открытой форточки, сидя на кухне, поежиться, ничего особенного в этом нет.

У меня обычная семья, жена, трое детей. Мы можем к друзьям прийти зимой: я в шортах, а она в шубе. Сначала удивлялись, сейчас нормально все относятся. Жене говорят: «Тебе с ним повезло — на зимней одежде сколько можно сэкономить».