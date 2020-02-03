Первый салон сети был открыт в городе в 2014 году. Сегодня это два бьюти-дискаунтера с полным спектром услуг, расположенные в 4 и 18 микрорайонах. Цены в салонах ниже среднего, но дешево не значит плохо. Покажем примеры работ мастеров и посмотрим, что внутри самих салонов.
Салоны расположены на крупных улицах города, в шаговой доступности от автобусных остановок. Салон в корпусе 455 находится на Центральном проспекте, недалеко от остановки «Магазин Океан».
Здесь одновременно работают пять мастеров, которые обслуживают мужчин, женщин и детей.
Здесь можно сделать для мужчин и женщин стрижку (от 250 рублей), окрашивание (от 400 рублей), укладку (от 300 рублей), уход за волосами (от 700 рублей), химическую завивку (от 400 рублей).
Кроме того, отдельные цены действуют для детей (до семи лет включительно): стрижки от 100 рублей, узоры машинкой от 50 рублей.
В косметическом кабинете работают мастера-эстетисты, которые приведут в порядок брови и ресницы (от 150 рублей), сделают макияж (от 1000 рублей), а также предложат уход за лицом и телом.
В кабинете ногтевого сервиса делают маникюр (от 250 рублей), педикюр (от 550 рублей), покрывают ногти лаком (от 100 рублей) или гель-лаком (от 600 рублей), делают дизайн (от 50 рублей за 1 ноготь) и наращивание (от 900 рублей).
Также в салоне есть магазин, в котором продаются средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, маски) от фирм-производителей Constant Delight и Estel.
Аналогичные услуги предоставляет салон красоты «Две столицы» на Панфиловском проспекте, в корпусе 1801А, который расположен недалеко от супермаркета «Атак». Вход со стороны двора.
Здесь, как и в 4-м микрорайоне, по тем же ценам, можно привести в порядок волосы, ногти, лицо и тело: есть два зала для стрижек, укладок, окрашивания, отдельный кабинет для оказания косметических услуг и ногтевого сервиса.
А еще можно сходить в солярий (за 10 рублей/минута). Ламы новые, очки для глаз предоставляют, кремы (от 70 рублей) и стикини можно приобрести у администратора.
В сети салонов «Две столицы» постоянно проходят различные акции. Например, сейчас можно сделать окрашивание краской Estel со скидкой 50%, после маникюра получить парафинотерапию в подарок, а у мастеров-эстетистов сделать 3 косметические процедуры по цене 1-й (за 1000 и 1500 рублей). Об актуальных акциях можно узнать на сайте, у мастеров или у администраторов салонов.
Салон красоты «Две столицы»:
Адрес: Зеленоград, корпус 455, корпус 1801А
Салоны работают ежедневно с 9:00 до 21:00. В воскресенье до 20:00.
Сайт: 2stolicy-zel.tilda.ws
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Корпус 455: 7-499-736-85-76, 7-967-251-39-24
Корпус 1801А: 7-499-729-94-20, 7-985-710-80-84