Первый салон сети был открыт в городе в 2014 году. Сегодня это два бьюти-дискаунтера с полным спектром услуг, расположенные в 4 и 18 микрорайонах. Цены в салонах ниже среднего, но дешево не значит плохо. Покажем примеры работ мастеров и посмотрим, что внутри самих салонов.