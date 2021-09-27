Ресторану «Тай Шань» исполняется год. Он отпразднует день рождения скидками и подарками 27.09.2021 Партнерский материал

Год назад в корпусе 1624Б открылся ресторан, где повара-китайцы готовят настоящие китайские блюда. А теперь и японские. «Тай Шань» отмечает свой день рождения два дня — в субботу и воскресенье 2 и 3 октября — грандиозными скидками и подарками посетителям. Забронировать столик можно уже сейчас по телефону 8-499-717-61-31.

«Тай Шань» находится на улице Андреевка в 16-м микрорайоне, в отдельно стоящем двухэтажном здании с приметным фасадом и вывеской. Рядом конечная остановка нескольких автобусов, а через дорогу — 17-й микрорайон. В ресторане работает доставка блюд и напитков, заказы можно забрать самовывозом.

Что будет 2 и 3 октября.
* По случаю дня рождения — 25-процентная скидка на всё меню, любые блюда и напитки.
* Бутылка шампанского в подарок компаниям от шести человек (включительно).
* Десерт на выбор в подарок всем детям.

Кроме того, в любой день посетитель получает 5-процентную скидку, если, придя в ресторан, напишет пост о своем визите и впечатлениях в соцсетях. Это традиция еще с открытия ресторана, скидка не суммируется с другими скидками и действующими акциями.

А еще к своему дню рождения ресторан добавляет в меню более двадцати новых блюд китайской кухни. Очень вкусно!

Ресторан открывается в полдень и работает с воскресенья по четверг до полуночи, а в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи. По будням с 12:00 до 16:00 бизнес-ланчи за 350 рублей — это три блюда и напиток. Блюда меняются каждый день, и они весьма сытные

Посетителей приветливо встречают у входа. Интерьер уютный и красиво оформлен: аутентичные драконы, рыбы, иероглифы, ширмы. Мягкий свет, удобные диваны и стулья, негромкая этническая музыка сразу настраивают на приятное времяпрепровождение. Столики рассчитаны на четверых, есть отдельный кабинет с дверью — туда поместятся до восьми человек. Можно и просто посидеть в баре — он находится слева от входа. Есть Wi-Fi.

В ресторане два зала. В одном из них можно видеть процесс приготовления еды — между залом и кухней прозрачное стекло. Так что гости могут и оценить, и проконтролировать, и просто посмотреть, как это происходит.

Дальше начинается главное — выбор еды. Свою принадлежность к азиатской кухне заведения общепита могут обозначить и двумя-тремя блюдами, но полноценного ресторана китайской кухни в Зеленограде, пожалуй, до сих пор не было — «Тай Шань» первый. Знатоки и гурманы оценят меню, а неискушенные познакомятся с национальной кухней. Есть, конечно, и суши, и сашими, и роллы, но основа — китайская кухня.

Средний чек на человека в «Тай Шане» — 1000-1200 рублей. Это может быть несколько сытных и вкусных блюд с напитком.

Можно заказать доставку блюд и напитков через сервис Delivery Club, «Яндекс.Еда» или прямо на сайте ресторана. При заказе от 1000 рублей доставка по Зеленограду, в Андреевку и Голубое — бесплатная. Можно забрать заказ самовывозом, по предварительному заказу по телефону ресторана. А можно зайти в ресторан и купить еду с собой.

Отметим, что китайская кухня — весьма широкое понятие. Она, в отличие от тайской или, например, японской, очень отличается в разных частях Китая, имеет свои особенности на севере, юге, западе и востоке страны. На юге (как и у нас) она более острая. В «Тай Шань» исповедуют северную кухню, и работающие здесь повара — мастера из северных провинций Китая. Это более деликатный и изысканный вкус блюд, близкий отечественным вкусовым привычкам.

В меню — разнообразно приготовленные мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Да, знаменитые утка по-пекински и утка по-гуандунски тоже есть и готовятся по всем правилам. Для пекинской закупили специальную печь. Многие блюда готовятся от и до непосредственно в ресторане, свежие продукты привозят каждый день. На месте в числе прочего делают тесто для пельменей и яичную лапшу.

В ресторане есть столики с встроенным теппаном — это нагреваемый лист из нержавейки, плита. Повар готовит еду прямо возле вас и с пылу с жару раскладывает в тарелки. Такой стиль приготовления блюд популярен в азиатских странах.

Каждую среду устраивается день Японии — можно заказать только суши, роллы или блюда, приготовленные на теппанъяки. На японское меню по средам — скидка 10%.

Каждый день можно заказать сеты — набор блюд за фиксированную стоимость. Это выгоднее, чем заказывать эти блюда по отдельности. Например, в сет «Киото» входят 18 кушаний: 3 ролла с лососем, 3 ролла с тунцом, 4 ролла «Филадельфия», 4 ролла «Канада», 4 ролла «Питер». Всё вместе стоит 925 рублей.

Описывать вкус блюд — занятие неблагодарное, лучше попробовать. Много нежного и хрустящего мяса и вкуснейших блюд с рыбой и морепродуктами — например, рекомендуем маринованную в чесноке и сельдерее скумбрию, обжаренную в соусе ворчестер. Или — маринованные свиные ушки под соевым соусом или пряную курицу гунбао — филе, замаринованное в соусе и обжаренное с арахисом и перцем чили. А из первых блюд — суп с говядиной и традиционный Том ям.

К слову, ресторан оценили гости из Китая — они были под Зеленоградом по бизнес-делам, узнали о «Тай Шань» и приехали. Остались очень довольны и кухней, и самим заведением, пообщались с поварами. Сказали, что скоро снова приедут на бизнес-ланч.

«Я много ездила по Азии, отдыхала в Таиланде, Вьетнаме, была в Китае по работе, — говорит хозяйка ресторана Елена. — Очень люблю азиатскую кухню и мечтала открыть небольшой заведение. И в прошлом году знакомый из ресторанной сферы посоветовал открыть настоящий ресторан китайской кухни, причем именно в Зеленограде — потому что здесь такого не было».

Напитки здесь тоже аутентичные. Хороший выбор зеленых и фруктовых чаёв, есть светлый улун и пуэр. В числе алкогольных — знаменитое пиво циндао, китайская водка, коктейли.

Есть и детское меню: хрустящие палочки из куриной грудки, шашлычок из креветок, картошка-фри, рис и лапша с овощами, сладкое, лимонады, молочные коктейли.

Кстати, туалет в ресторане тоже примечательный — яркие стены и аутентичные чаши для мытья рук. Ну и, конечно, есть санитайзеры для дезинфекции рук — санитарные требования тут соблюдены.

Ресторан китайской кухни «Тай Шань»:

Адрес: Зеленоград, корпус 1624Б (здание рядом с длинным корпусом 1624).
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи.
Телефон: 8-499-717-61-31
Сайт: tai-shan.ru
Инстаграм: taishan_rest
ВКонтакте: vk.com/taishanzel

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 16, китайская кухня, Тай Шань
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