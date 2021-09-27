Что будет 2 и 3 октября.

* По случаю дня рождения — 25-процентная скидка на всё меню, любые блюда и напитки.

* Бутылка шампанского в подарок компаниям от шести человек (включительно).

* Десерт на выбор в подарок всем детям.

Кроме того, в любой день посетитель получает 5-процентную скидку, если, придя в ресторан, напишет пост о своем визите и впечатлениях в соцсетях. Это традиция еще с открытия ресторана, скидка не суммируется с другими скидками и действующими акциями.

А еще к своему дню рождения ресторан добавляет в меню более двадцати новых блюд китайской кухни. Очень вкусно!



Ресторан открывается в полдень и работает с воскресенья по четверг до полуночи, а в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи. По будням с 12:00 до 16:00 бизнес-ланчи за 350 рублей — это три блюда и напиток. Блюда меняются каждый день, и они весьма сытные

Посетителей приветливо встречают у входа. Интерьер уютный и красиво оформлен: аутентичные драконы, рыбы, иероглифы, ширмы. Мягкий свет, удобные диваны и стулья, негромкая этническая музыка сразу настраивают на приятное времяпрепровождение. Столики рассчитаны на четверых, есть отдельный кабинет с дверью — туда поместятся до восьми человек. Можно и просто посидеть в баре — он находится слева от входа. Есть Wi-Fi.