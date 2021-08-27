В чем преимущество курсов перед частными репетиторами на дому? Пять плюсов

Во-первых, в затратах. Например, у одного из лучших репетиторов центра (16-летний стаж, эксперт ЕГЭ) один индивидуальный час стоит 3 тысячи рублей. А в группе это обойдется в 860 рублей, то есть в 3,5 раза дешевле. При этом никакой разницы в подаче материала, его содержании, в плане и качестве обучения нет — даётся всё то же самое, что и на частных уроках.



Во-вторых, в центре занятия проходят в аудиториях с мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить обучение в интерактивном формате. Наглядный материал лучше усваивается. У частных репетиторов, как правило, такой возможности нет.

В-третьих, на занятиях тет-а-тет с репетитором у ученика всегда есть риск что-то упустить, не задать конкретного вопроса, не переспросить о непонятном. И именно этот вопрос или тема, по иронии судьбы, может попасться на экзамене. А в группе, даже небольшой, велика вероятность, что вопросы сразу уточнят на месте — если он не придет в голову одному ученику, то придет второму или третьему. Нюансы и детали обговариваются несколько раз, белых пятен в голове не остается.

В-четвертых, грамотного, умеющего объяснять и подходящего конкретному ученику репетитора еще надо найти. Кто-то окажется просто студентом с низкой квалификацией, кто-то учит по малопонятной университетской методике и так далее. В поисках можно и упустить время. А в центре с выбором мучиться не надо: здесь уже работают репетиторские «сливки».

И в-пятых, в центре приятная дружеская обстановка, а в группе ровесников можно найти новых друзей.