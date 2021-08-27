Репетиторские «сливки» и борьба за каждый балл: как работает зеленоградский «iQ-центр» подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 27.08.2021 Партнерский материал

Совсем скоро начнется учебный год, а вместе с ним — подготовка к экзаменам. Почему начинать готовиться к ОГЭ и ЕГЭ нужно уже сейчас, где найти репетиторов по всем предметам и по доступным ценам, как получить бесплатные занятия, с какой периодичностью надо заниматься, и почему лучше делать это в группе?

Об этом и многом другом рассказываем на примере «iQ-центра», где с 2008 года готовят к экзаменам. Центры этой сети работают уже 12 лет, большинство учащихся по итогам посещения курсов набирает 80+ баллов на экзаменах, а более 18 выпускников ежегодно — 100 баллов. Зеленоградский «iQ-центр» работает в корпусе 1823, в пяти минутах ходьбы от станции Крюково.

Почему надо начинать готовиться прямо сейчас?

Программа курсов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ рассчитана на учебный год. Это оптимальное время для продуктивных, последовательных и спокойных занятий, и, как следствие, хорошо и спокойно сданного экзамена.

Еще одна причина, чтобы записаться на курсы — возможность получить восемь бесплатных занятий по 80 минут каждое. Это отличное предложение, оно действует с 25 до 31 августа. Записаться на бесплатные пробные занятия можно онлайн, а заодно познакомиться с преподавателями, узнать секреты 100-балльников, методики обучения и многое другое о работе центра.

По каким предметам занимаются в «iQ-центре»? Кто там преподает?

В центре готовят к ЕГЭ и ОГЭ в мини-группах от двух до восьми человек по всем предметам — русский язык, математика, физика, химия, биология, информатика, литература, обществознание, история, информатика, английский язык. Ученикам выдают все нужные пособия и справочники.

Здесь работают педагоги высшей категории — кандидаты наук, эксперты ЕГЭ. При приеме на работу они проходят трёхэтапное собеседование с руководством сети центров и кураторами предметов. Работают только те, специалисты, у которых ученики ежегодно сдают ЕГЭ на 80+ баллов.

Для примера. Один из самых сложных предметов для сдачи — профильная математика. Средний балл по России по математике в прошедшем учебном году составлял 42, средний балл учеников центра по тому же предмету — 86. Что называется, почувствуйте разницу.

А что говорят ученики и родители?

Приведем несколько отзывов за прошлый год.

«Я занимался в этом центре по математике и русскому языку, остался очень доволен, учителя не как в школе, а объясняют все очень интересно и понятно».

«Дочка ходила на занятия с удовольствием и без напоминания. Все, что объясняли ей преподаватели, усваивала с легкостью и удивлялась, прочему в школе ей это казалось таким сложным».

«На ЕГЭ я набрал 98 баллов, и этого результата может добиться любой ученик, если придет в центр и доверится своему наставнику». «Сын занимался год физикой, в результате удалось подтянуть школьные знания и поступить в две школы на физмат в 10-й класс. В итоге выбрали московскую школу и поступили в инженерный класс, набрав по итоговому тестированию 96 из 100 баллов».

Это лишь характерные примеры, а остальные отзывы можно почитать здесь.

Это дорого?

По сравнению с другими курсами или индивидуальными занятиями у репетиторов — совсем недорого. Один урок длительностью 80 минут (два академических часа) стоит 860 рублей, это самая низкая цена репетиторских услуг в Зеленограде. Оптимальный формат групповых занятий — 8 занятий по 80 минут (цикл), занятия два раза в неделю. Стоимость цикла: один предмет — 6900 рублей за цикл, два предмета — 6600, три — 6500. Можно выбрать формат раз в неделю по 120 минут — если учащийся сильно занят. Это стоит 5200 рублей за цикл, при добавлении второго и третьего предмета — 5000.

Посмотреть все цены можно здесь.

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В чем преимущество курсов перед частными репетиторами на дому? Пять плюсов

Во-первых, в затратах. Например, у одного из лучших репетиторов центра (16-летний стаж, эксперт ЕГЭ) один индивидуальный час стоит 3 тысячи рублей. А в группе это обойдется в 860 рублей, то есть в 3,5 раза дешевле. При этом никакой разницы в подаче материала, его содержании, в плане и качестве обучения нет — даётся всё то же самое, что и на частных уроках.

Во-вторых, в центре занятия проходят в аудиториях с мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить обучение в интерактивном формате. Наглядный материал лучше усваивается. У частных репетиторов, как правило, такой возможности нет.

В-третьих, на занятиях тет-а-тет с репетитором у ученика всегда есть риск что-то упустить, не задать конкретного вопроса, не переспросить о непонятном. И именно этот вопрос или тема, по иронии судьбы, может попасться на экзамене. А в группе, даже небольшой, велика вероятность, что вопросы сразу уточнят на месте — если он не придет в голову одному ученику, то придет второму или третьему. Нюансы и детали обговариваются несколько раз, белых пятен в голове не остается.

В-четвертых, грамотного, умеющего объяснять и подходящего конкретному ученику репетитора еще надо найти. Кто-то окажется просто студентом с низкой квалификацией, кто-то учит по малопонятной университетской методике и так далее. В поисках можно и упустить время. А в центре с выбором мучиться не надо: здесь уже работают репетиторские «сливки».

И в-пятых, в центре приятная дружеская обстановка, а в группе ровесников можно найти новых друзей.

Есть ли репетиция экзаменов?

Да, и она бесплатная для учащихся центра. Репетиционные или пробные экзамены проводятся несколько раз в год, они полностью имитируют ОГЭ/ЕГЭ. Репетиции проходят в большой оборудованной аудитории, с учениками сидит незнакомый преподаватель, результаты проверяют эксперты ЕГЭ — то есть, это максимально близкое реальному экзамену мероприятие. А прорепетировать (лучше не раз) очень важно — от стресса на экзамене, как показывает многолетняя статистика, нетренированные дети теряют от 10 до 15 процентов от ожидаемых баллов. Тренированные же знают, что будет, поэтому и стресса меньше, и результат лучше.

Как проконтролировать учебу своего ребенка в центре?

Ведется строгая отчетность для родителей: в конце каждого цикла репетиторы присылают отчет о проделанной работе — как ребенок посещал занятия, как он делал домашние задания, как справлялся с проверочными работами по пройденным темам

Занятия только очные?

Да, занятия проходят «живьем». Но если ученик заболел или по какой-то другой причине пропустил занятие, можно провести урок по Zoom.
Если вдруг повторится ситуация с карантином и удаленным обучением — такой опыт у центра, как и у всех, уже был в прошлом году. Всё прошло гладко, ребята сдали экзамены с высокими результатами.

Каковы результаты, куда поступают после курсов?

Средний балл учеников на экзаменах по всем предметам — 85 баллов. 80% выпускников поступают в вузы на бюджет. И это ведущие институты и университеты страны: МГУ, МГИМО, МИФИ, МПГУ, ВШЭ и другие.

Это не значит, что в центр приходят заниматься только сильные ученики — можно прийти с любой степенью подготовки, но с намерением учиться. А лучшие педагоги сделают всё возможное, потому что для них концептуально важно бороться за знания и каждый балл. Главное, не затягивать: чем раньше начнется подготовка, тем гарантированно лучше будет результат.

Записаться на курсы онлайн

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ «iQ-центр»

Адрес: Зеленоград, Новокрюковская улица, корпус 1823, первый этаж
Телефон: 8-985-700-55-87
Сайт: iq-centr.ru/zelenograd
Вконтакте: vk.com/ege_oge_zelenograd
Инстаграм: @iqcentr_zel

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Метки:
школьники, подготовка к егэ и огэ, iQ-центр
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