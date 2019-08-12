Валерия Даниелян, 18 лет

Несправедливость и жестокость в отношении Егора вызывают чувство острой сопричастности, которая рождает солидарность. Особенно это касается молодых ребят и студентов. Человек может не разделять политических убеждений Жукова или в принципе не интересоваться этой стороной жизни, но то, что происходит сейчас с Егором, не может не вызывать вопросов.

Я сама не принимала участия в митингах за свободные выборы, так как была не в городе, но, по-моему, повестка акции 10 августа была гораздо шире. Туда шли разбираться не только с выборами, но и просто высказать все наболевшее. Там были все, и это круто! На фото с митинга видны радужные флаги, плакаты в поддержку политзаключенных и против домашнего насилия. Конечно, были и призывы к свободе слова и выбора. Безумно круто, что люди говорят.

Я вообще не понимаю практики пресечения несанкционированных митингов. «Санкционированный митинг», «разрешённая протестная акция» — звучит как абсурд. Это убивает саму идею протеста. Аргументы, апеллирующие к безопасности, звучат для меня крайне неубедительно. Все всегда в курсе, что где и когда будет происходить. Эту информацию легко найти, она не держится в секрете, она доступна, даже когда это не одобренная государством акция. Примечательно, как оперативно прибывает ОМОН, как быстро начинаются беспорядки, часто инициируемые некорректным поведением со стороны правоохранительных органов, как скоро начинают разгонять толпу. Для меня непонятно, почему бы не пустить эти же силы на обеспечение безопасности для протестующих, если они не используют насилие как средство достижения своих целей и не представляют угрозу для остального населения (а так почти всегда и есть).

Пока я смогла поддержать задержанных ребят только виртуально: подписала открытое письмо в поддержку Жукова от [cтуденческого журнала] DOXA и другие петиции, следила за развитием событий в соцсетях. Сейчас я ненадолго вернулась в Москву, и вопрос участия непосредственно в акциях остаётся для меня открытым.

Хотелось бы ещё отметить поддержку, которую оказывает своему студенту университет. Не только другие ребята, но и преподаватели, и руководство не боится демонстрировать свою солидарность. Ощущаешь себя причастным к чему-то гораздо большему, чувствуются настоящее единство и поддержка. Это реально безумно круто!