В субботу, 10 августа, в Москве прошел крупнейший за последние годы протестный митинг «Вернем себе право на выборы» — в нем приняло участие около 50 тысяч человек. Оказалось, что более 80% наших читателей слышали об этих протестах, из них две трети их поддерживают. Одно из требований субботнего митинга было уже не про выборы, а про освобождение задержанных по статье о массовых беспорядках на предыдущей протестной акции. Один из задержанных по этому делу студент Высшей школы экономики Егор Жуков. Мы попросили зеленоградских студентов «вышки» рассказать, что они думают о протестах и о деле Жукова.
Нынешние протесты я поддерживаю, хоть сам на них не хожу. Всё потому, что теперь это стало чем-то более конкретным и весомым, а не простым недовольством по поводу какого-нибудь законопроекта. Очень важно понимать, что если уж они пришли за одним, то могут прийти и за следующими, поэтому сопротивляться нужно в самом начале. Сильнее это ощущается еще и потому, что я студент ВШЭ — это очень тревожная ситуация для большинства студентов, и напряжение можно почувствовать довольно легко. Я не знаком с Егором лично, но, даже зная его «через рукопожатие», ощущаешь ситуацию на себе куда сильнее.
При этом не могу сказать, что я поддерживаю какую-либо оппозицию — мои политические взгляды отличаются от, допустим, тех же Навального или Светова. Да и либеральные ценности мне не очень близки. Дело в том, что речь уже не о политических предпочтениях, а о людях в первую очередь. Если не обращать внимания на подобные дела, то их будет становиться все больше. А это уже страшно.
Я слышала об этом, но подробностей не знаю. Как и не знаю лично этого человека. Я предпочитаю не участвовать ни в каких политических «разборках», так как считаю, что это больше похоже на какое-то шоу, чем на выражение своего мнения.
Ни один неравнодушный человек не может остаться в стороне от происходящего беззакония. Ко всем задержаниям, недопускам кандидатов, жестокому избиению граждан я отношусь с крайним возмущением и считаю это позором не только локального уровня, но и международного. Сидеть сложа руки в такой ситуации непозволительно, и потому в субботу я вышел на согласованную акцию протеста на Академика Сахарова, чтобы выразить вместе с десятками тысяч москвичей и других россиян своё несогласие с происходящим. Вышел, чтобы поддержать всех тех, кого незаконно преследуют и подвергают арестам; чтобы сказать нет полицейскому произволу. Я считаю, что обо всем этом нельзя молчать. И я со злобой смотрю, как федеральные СМИ игнорируют события или лгут о них, выставляя это как провокации.
Я не участвую в протестах, акциях и митингах. Считаю, что несанкционированные мероприятия приводят лишь к беспорядкам, жертвам и приносят неудобства городским жителям. В истории было много моментов, когда происходило то же самое. События 2014 года в Одессе — один из самых ярких и показательных примеров. Я считаю, что если человека привлекли к ответственности и он не может добиться результата, действуя в рамках закона, то ему нечего делать в политике. Политик должен действовать мирно для мира.
Как студент «вышки», я поддержу Егора, он же часть нашей семьи, и каждый имеет право на ошибку. Если в моих руках спасти человека от тюрьмы, то почему нет. Однако кровь и травмы пострадавших людей — на руках зачинщиков митинга, а не на тех, кто пытается разогнать толпу для их же защиты, для защиты детей, стариков и остальных, кто должен передвигаться по улицам. Толпа — это самое сладкое место для террористов, мелких и больших преступников, и если поразмыслить, то и других неприятностей. Если политики, которых не допустили, подвергают опасности толпы людей, то может это правильно, что их не допустили?
Несправедливость и жестокость в отношении Егора вызывают чувство острой сопричастности, которая рождает солидарность. Особенно это касается молодых ребят и студентов. Человек может не разделять политических убеждений Жукова или в принципе не интересоваться этой стороной жизни, но то, что происходит сейчас с Егором, не может не вызывать вопросов.
Я сама не принимала участия в митингах за свободные выборы, так как была не в городе, но, по-моему, повестка акции 10 августа была гораздо шире. Туда шли разбираться не только с выборами, но и просто высказать все наболевшее. Там были все, и это круто! На фото с митинга видны радужные флаги, плакаты в поддержку политзаключенных и против домашнего насилия. Конечно, были и призывы к свободе слова и выбора. Безумно круто, что люди говорят.
Я вообще не понимаю практики пресечения несанкционированных митингов. «Санкционированный митинг», «разрешённая протестная акция» — звучит как абсурд. Это убивает саму идею протеста. Аргументы, апеллирующие к безопасности, звучат для меня крайне неубедительно. Все всегда в курсе, что где и когда будет происходить. Эту информацию легко найти, она не держится в секрете, она доступна, даже когда это не одобренная государством акция. Примечательно, как оперативно прибывает ОМОН, как быстро начинаются беспорядки, часто инициируемые некорректным поведением со стороны правоохранительных органов, как скоро начинают разгонять толпу. Для меня непонятно, почему бы не пустить эти же силы на обеспечение безопасности для протестующих, если они не используют насилие как средство достижения своих целей и не представляют угрозу для остального населения (а так почти всегда и есть).
Пока я смогла поддержать задержанных ребят только виртуально: подписала открытое письмо в поддержку Жукова от [cтуденческого журнала] DOXA и другие петиции, следила за развитием событий в соцсетях. Сейчас я ненадолго вернулась в Москву, и вопрос участия непосредственно в акциях остаётся для меня открытым.
Хотелось бы ещё отметить поддержку, которую оказывает своему студенту университет. Не только другие ребята, но и преподаватели, и руководство не боится демонстрировать свою солидарность. Ощущаешь себя причастным к чему-то гораздо большему, чувствуются настоящее единство и поддержка. Это реально безумно круто!
Дело Егора, как и дела других людей, обвинённых [за участие в массовых беспорядках] по части 2 статьи 212 УК РФ и отправленных под стражу, а также задержания и жестокость в действиях полиции являются показательными и нужны для запугивания людей, которые участвуют в подобных акциях или сомневались, выходить ли им на такие мероприятия. К нынешним протестам я отношусь нейтрально, считаю, что у людей есть право отстаивать своё мнение подобными способами. Сам я не участвовал в протестах 27 июля и 3 августа, так как считаю ситуацию с нынешними выборами в Мосгордуму максимально скользкой, а себя недостаточно компетентным, чтобы полностью разобраться в вопросе. В протесте 10 августа я принимал участие, чтобы поддержать Егора и других задержанных. Если будут организованы подобные мероприятия (в поддержку отправленных под стражу по сфабрикованным делам), то я обязательно буду участвовать в них, чтобы придать делу огласку и каким-то образом помочь.
Я учусь на том же факультете политологии, что и Егор, только на курс младше, поэтому, конечно, слышал об этом. Как политолог я вижу, что ещё лет десять назад власть пыталась играть в демократические институты. Хоть и давила, но инструменты для этого были более хитрые и не такие прямолинейные. Но затем, раз за разом, власть выбирала ужесточение режима, и теперь все эти задержания и абсурдные обвинения выглядят закономерно.
Я не понимаю людей, которые говорят, что политика и протесты их не касаются. Сейчас власть отказывает политически активной части населения в ее минимальных требованиях — хотя бы допустить этих пятерых кандидатов. Ну что они сделают в Мосгордуме, где 45 человек? Этот отказ выглядит и должен расцениваться как плевок в лицо всему населению. Сейчас на дороге у этой власти, у силовиков встали Егор Жуков и другие — их пытаются раздавить. Так же, не колеблясь, раздавят и шахтеров, которые выйдут протестовать, хотя это прямо «народ-народ», а не либералы какие-то проклятые. Так же эта власть раздавит любого. В том числе и тех, кто говорил, что они закон не нарушают, живут нормально, никуда выходить не будут — и до них эта волна дойдет.
Поэтому я считаю, что на эти протесты надо выходить, пытаться до власти донести, что у протестующих нет никакого желания устраивать революцию, просто они хотят, чтобы Россия была хотя бы правовым государством.
Я участвую в акциях протеста, планирую и дальше участвовать. Я стоял в пикете в поддержку Егора Жукова, у меня там одногруппницу задержали. Надо давать власти и остальным понять, что сейчас на кону стоит много. Когда я стоял в пикете, многие прохожие благодарили. Поэтому то, что я делаю, — это не зря.
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