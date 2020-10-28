В детский сад я пошел довольно поздно, в четыре с половиной года, когда мои родители всерьез задумались о социализации к школе после уличного конфликта с мальчиком из соседнего подъезда (— «Ты дуяк!», — «Нет, ты дуяк!», — «Сам дуяк!»). Поэтому сад я считал неким гетто для детей, которые так надоели своим родителям, что те не хотят сидеть с ними дома. Воспитательниц у нас было две: Галина Петровна и Тамара Васильевна, причем однозначно охарактеризовать, кто из них был хорошим следователем, а кто плохим было нельзя.

Процедур общественного порицания, как говорилось ранее, я на дух не переносил, поэтому когда в тарелке садовских щей был найден вареный таракан, и на мой возглас недовольства Галина Петровна сказала, что это просто отвалившийся кусочек мяса, таракан был молча проглочен, но осадочек, как говорится, остался. А вот тушеную садовскую капусту есть я так и не научился…

Другой веской причиной посещения сада была упрощенная процедура возрастной вакцинации и возможность переболеть всевозможными детскими болезнями. Когда в возрасте Христа я заболел ветрянкой и мучительно страдал с температурой под 40, весь покрытый волдырями, читая уже выздоровевшему сыну книгу Толстого «Дети», то очень сильно жалел, что в садике она (ветрянка) прошла мимо меня.

В саду мы близко сдружились с Галей и Витей (потом он переехал жить в Москву, и следы его затерялись). Наша троица существовала вполне обособленно, считала в уме огромные числа «у меня один биллион, а у меня мульти миллиард, а у меня тысяча миллионов» и была готова к любой движухе.

В саду у нас тогда был карантин по скарлатине, а у Гали — день рождения. Воскресенье, выходной, ранний вечер — мы сидели на кухне коммуналки и ели вкуснейшие, брызгающие соком самодельные чебуреки с говядиной и запивали венгерским вишневым компотом «Глобус». После просмотра «Спокойной ночи, малыши» разошлись по домам, а утром пошли в садик.

На обед нам изволили подать жиденький картофельный суп с вареной колбаской, покрошенной мелкими кубиками. В общем, обычно меня никогда не тошнило, но поднявшаяся от начинавшейся скарлатины температура, сделала свое черное дело, и содержимое тарелки фонтаном самопроизвольно вырвалось наружу. А сидели мы не как сейчас в садиках за отдельными столиками по 4 человека, а все за одним большим. И началась цепная реакция (нет, не расщепления урана, а избавления детских желудков от поглощенной еды). Без подробных описаний скажу, что подобную картину можно наблюдать в фильме «Денис-мучитель» на карусели, когда она существенно ускорилась благодаря деструктивным действиям главного героя.

Возвращаясь же к Пану Спортсмену и здоровому образу жизни: в мозги населения тогда активно вбивались мысли о нетрадиционных методах повышения устойчивости организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды, то есть всякие Порфирии Ивановы с их хождением по снегу и обливаниями холодной водой. Несмотря на все усилия по укреплению здоровья Пан Спортсмен, к моему сожалению, прожил лет на 20 меньше подъездных алкашей, которые словно замумифицировались и дотянули почти до 70-ти. Теперь я осмелюсь предположить, что у людей, чрезмерно подверженных веяниям новомодного ЗОЖ, здоровье изначально было уже не ахти, поэтому все закаливающие процедуры, уринотерапия и сыроедение только продлевали их агонию.

Но Тамара Васильевна не знала об этом, Тамара Васильевна просто хотела иногда отдыхать от надоедливых 25 спиногрызов, поэтому раз в месяц у нас в группе проводилось закаливание. Дети раздевались догола, становились в ряд на холодном кафельном полу умывальной комнаты, заранее покрываясь «гусиной кожей». Тетя Тамара доставала брандспойт и открывала кран. Она стреляла в наши беззащитные тела струей воды, температура которой понижалась от весьма комфортной до очень холодной. Визг, крики, попытки повернуться спиной — ничто не могло спасти от навязчивого внедрения ЗОЖ в массы. Возбужденное вечернее описание данного процесса родителям приводило их к однозначному сопоставлению с глубоко трагической картиной казни советского генерала Карбышева фашистами…