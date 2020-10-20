Количество шелухи под лавкой постепенно росло, несмотря на страшилки родителей о грязных руках бабули и провоцируемом аппендиците, как откуда ни возьмись явилась новая напасть — злые голодные самки комаров, которым это чинно-благородное собрание виделось источником кровавых жизненных сил для продолжения своего комариного рода. Спасение утопающего — дело рук, конечно же, самого утопающего, и найдено оно было в стайке пятиклашек, которые играли в прятки у фонарного столба.

«Эй, ребзя, дело есть!» — позвал нас их заводила и по совместительству главный хулиган микрорайона, и мы тут же доверчиво подбежали, зная не понаслышке, что с ним шутки плохи. «Знаете, пацаны, что сушеных комаров в аптеке принимают по 25 рублей за майонезную баночку?» — продолжал он. Я, конечно же, слышал, что в аптеку тогда можно было сдавать сушеные травки — мать-и-мачеху, календулу, ромашку, липовый цвет, там даже висело объявление с ценами и датами сбора, но вот чтобы комаров? Но безапелляционный тон старших товарищей подавил здравый смысл, и в течение двух часов мы активно хлопали ладошами, убивая насекомых, и аккуратно складывали трупики в принесенную из дома баночку. Наконец стемнело, все разбежались по домам, а у нас с учетом усушки-утруски получилась примерно пятая часть банки, которая тянула на заветную синюю бумажку.

Позволю себе небольшое лирическое отступление про ценность дензнаков того времени. Отец мой получал как ведущий инженер зарплату (с учетом премии) около 220 рублей, мама — библиотекарь в вечерней школе — еще 120, при этом мы никогда особо не шиковали, но к концу месяца обычно занималась в долг у коллег, до будущего аванса, та самая синяя «пятерка».

На следующее утро добровольцем для сдачи столь ценного продукта в аптеку негласным большинством был назначен я. Скажем так, по жизни я никогда не заикался, но важность и ответственность момента сделали свое дело. «Д-дяденька, г-где нах-х-одит-ся школа для з-заик?» — «Зачем тебе школа, мальчик? Ты и так классно заикаешься! (это из анекдота). «Т-тетенька, а м-можно комариков сушеных с-сдать? Б-баночку мы не смогли с-собрать, ну в-вот сколько есть, т-там рублей на пять будет!», — молвил я в глаза строгой женщине-фармацевту сквозь стеклянную загородку. Долго сдерживать себя она не смогла, смех буквально разбирал ее, — «Мальчик мы комаров не принимаем, беги отсюда!», — с трудом выдавила она. Уж не знаю, были ли мы первые такие идиоты или нет, но сам не свой со стыда и испуга, я дал деру. Такой вот, блин, фейк…

Здесь хочется предположить, что этимология английского слова fake — «фейк» (обман, липа), возможно, восходит к устаревшему глаголу to feague, обозначавшему процесс запихивания кусочка имбиря в @опу коню, чтобы при продаже он выглядел живым и полным энергии. Конь с кусочком имбиря в заднем проходе бесконечно перебирал копытами, всячески ржал и изображал активную витальность. И только потом покупатель понимал, что его надули…

В третьем классе мои родители решили, что чередовать рабочие смены для того, чтобы накормить меня обедом после школы — это уже слишком, и велели сделать мне дубликат квартирного ключа. Ближайшее место, где это можно было осуществить, находилось в третьем торговом центре, в маленькой пристройке рядом с пунктом приема стеклотары. Там, в тусклом свете оголенной электрической лампочки, вечно пьяный инвалид с завидным упорством извлекал сноп искр из точильного круга, заостряя ножи и ножницы, или превращал зажатую в тисках болванку-заготовку при помощи напильника в копию ключа.