Предисловие автора

Цикл рассказов «О Кешке и Зеленом городе» посвящается нынешнему поколению людей 40+, которые вспомнят свое счастливое детство, беззаботных и безбашенных друзей, чудных соседей по подъезду, заботливых (порой и чрезмерно) родителей.

Память воскресит тихие и спокойные улицы Зеленограда 80-х, на которых можно было бесстрашно играть в прятки, «войнушку», «Казаки-разбойники», «ножички» и «пуговички», и наконец, просто бегать до позднего вечера (ранний начинался в 20.00 — бессменной тетей Валей в передаче «Спокойной ночи, малыши!», а поздний, соответственно — в 21.00 новостной ТВ-программой «Время»).

Эта была своя чудесная маленькая жизнь «оффлайн», как сказали бы теперь наши дети-миллениалы.

P. S. Идея зафиксировать свои воспоминания о детстве родилась у меня два года назад, но не была тогда реализована из-за банальной нехватки времени. Зато появился лист бумаги А4, на который я выписал без всякой хронологии перечень событий, которые показались мне веселыми или знаковыми для меня. Во время собянинской самоизоляции события эти стали дополняться визуальными образами, порой немного гиперболизированными, и обрастать подробностями, подобно тому, как в процессе беспорядочной тряски рождается завораживающая

симметрично-совершенная картинка в калейдоскопе.

Огромное спасибо всей моей семье за моральную поддержку, дельные советы и рисованные иллюстрации и особенно дочке Алине, которая, прочитав вечером новую порцию текста, требовала продолжения…

С глубоким уважением к будущему читателю, заместитель главного конструктора АО «НИИ «Субмикрон» Смородин И.В.