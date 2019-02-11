Три корпуса нового общежития МИЭТа на 500 мест появятся на Солнечной аллее, прямо напротив института. О том, что общежитие будет построено, а также подробности, каким оно будет, сообщил портал мэрии Москвы со ссылкой на заявления главного архитектора города Сергея Кузнецова: «Необходимая проектная документация уже согласована». В МИЭТе поясняют нюансы — проект передан на госэкспертизу. Но и это уже шаг вперёд за пять лет его рассмотрения.
«Мы ждём заключения Главгосэкспертизы, — рассказали Zelenograd.ru в университете. — Ориентировочно оно ожидается весной, после этого можно будет однозначно утверждать, что проект прошёл согласование. На экспертизу он был передан с сопроводительными письмами Министра образования, а затем и Министра науки и высшего образования, эти письма были подписаны. И получены определённые заверения».
Ректор МИЭТа Владимир Беспалов уже высказывал надежду на поддержку профильного министерства, в том числе в вопросе выделения денег на строительство, в недавнем интервью газете «Инверсия» МИЭТа. «Это будет важной вехой в развитии университета», отметил он.
В проекте — три четырёхэтажных корпуса в едином стиле общей площадью более 11 тысяч кв.метров, соединённых надземными переходами. «Благодаря фасадным решениям здание удачно впишется в существующую городскую среду: для облицовки проектировщики выбрали клинкерную плитку и панели теплых пастельных оттенков», — пояснил Сергей Кузнецов.
Участок земли, отведённый под новое общежитие — 1,4 га на пустыре напротив Клуба МИЭТ, возле дорожной развязки перед «Ангстремом». На территории, вплотную примыкающей к лесу, посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также сделают зоны для отдыха и спортивных занятий.
Общежитие будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания. В одном из корпусов запланированы комнаты для маломобильных граждан. Как сообщалось ранее, улучшенная планировка общежития предполагает комнаты блочного типа на 1-3 чел и общие удобства на блок, а не на этаж, как в старом Студгородке, построенном более 50 лет назад. В новых зданиях предполагается селить как студентов, так и аспирантов, в том числе иностранных, а при необходимости — преподавателей и командировочных.
«Хотелось бы сделать хотя бы часть общежития достаточно комфортным, чтобы размещать в нём иностранцев или людей с особым статусом, которые приезжают в магистратуру, — высказывался в 2015 году Юрий Чаплыгин. — Это был бы нормальный рост. Люди из регионов — это весь Зеленоград, очень многие приехали сюда учиться и остались работать. В большинстве своем приезжие более активны и более мотивированы. Было бы общежитие — можно было бы и приём увеличивать без потери его качества. Регионы — неисчерпаемый источник абитуриентов для МИЭТа».
Новое общежитие МИЭТа запланировали построить еще 25 лет назад. Тогда это был проект на 26 тысяч кв.метров, рассказывал журналистам в 2014 году бывший ректор вуза, ныне президент МИЭТа Юрий Чаплыгин: планировали построить 10-этажный корпус, 4-этажный корпус и общественное здание социально-культурного назначения. «Этот проект уже не актуален, — комментировал проректор МИЭТ по хозяйственной деятельности Владимир Смирнов. — В 1992 году, к сожалению, мы не смогли начать строить, нам не хватило года…».
Назревшая необходимость увеличения мест для иногородних студентов привела к тому, что в 2014 году возможность строительства одобрили, наконец, «наверху» — в конце августа на вручении первокурсникам студенческих билетов об этом объявила Зинаида Драгункина, сенатор и депутат Мосгордумы от Зеленограда. Идею поддержал тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Новое общежитие могло бы стать подарком МИЭТу к его 50-летнему юбилею в 2015 году.
Обещанное финансирование предполагало строительство лишь 10 тысяч кв.метров вместо 26. «Скорее всего, это будут невысокие здания, так как строить высокоэтажки дороже, однако, конечно, не хотелось бы таким образом полностью занять отведённую нам площадь. Последняя из версий проекта сохраняет возможность строительства высотного корпуса в будущем», рассказывал Юрий Чаплыгин.
В том же 2014 году МИЭТ приступил к проектированию и рассчитывал в 2015 году перейти на этап экспертизы проекта, получить первые деньги и начать строительство, а завершить его в 2016 году. Так как участок на Солнечной аллее изначально был предназначен под лабораторный комплекс в 12-15 этажей, при проектировании пришлось менять его назначение.
Однако к концу 2015 года стало понятно, что быстро построить общежитие не получится. «Проектирование мы практически закончили, земля есть, дальше нужны средства на его строительство. Их обещали на следующий год, но сейчас понятно, что если они и будут, то это будет только начало, — говорил в предъюбилейном интервью Zelenograd.ru Юрий Чаплыгин. — Сами знаете, какая сейчас ситуация с бюджетом на образование, который подвергли сокращению. А Счетная палата недавно журила Министерство образования и науки за то, что есть много незаконченных объектов. То есть, прежде чем начинать новое строительство, надо закончить старое. Ситуация не самая благоприятная, но будем стараться…»
Одно время существовал другой вариант расширения Стугородка на улице Юности— разобрать переходы между его корпусами и построить на их месте дополнительные десятиэтажки.
После 2015 года, когда дело со строительством новых зданий на Солнечной аллее опять затормозилось, в МИЭТе придумали два новых варианта. Во-первых, для расселения студентов вуз арендовал на пять лет бывшее рабочее общежитие в 8 микрорайоне Зеленограда (в корпусе 814), его отремонтировали и предложили всем желающим жить там: это хоть и дороже, чем в Студгородке, но дешевле, чем снимать квартиру.
Во-вторых, МИЭТ получил в своё распоряжение санаторий «Энергия», расположенный под Зеленоградом на Пятницком шоссе. «В ближайшие три года мы должны реконструировать основной корпус, который сможет вместить порядка 300-400 человек, — рассказал в недавнем интервью Владимир Беспалов. — Место там очень хорошее — лес, пруды великолепные. Вопросов тут достаточно много». Помимо серьёзной реконструкции, без которой эксплуатация здания невозможна, придётся решать вопрос охраны, а также удобного транспортного сообщения с Зеленоградом, отметил ректор.
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В городе есть еще несколько таких зданий-кандидатов. Например, корпуса 200а-б-в-г, корпуса 834а-б-в на Крюковской площади.
При таком решении у МИЭТа появится много мест в общежитии, жилье для студентов станет более комфортным и в черте города, а не как санаторий "Энергия".
Хотя, чиновников вряд ли волнуют проблемы образования и горожан.