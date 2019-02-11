Три корпуса нового общежития МИЭТа на 500 мест появятся на Солнечной аллее, прямо напротив института. О том, что общежитие будет построено, а также подробности, каким оно будет, сообщил портал мэрии Москвы со ссылкой на заявления главного архитектора города Сергея Кузнецова: «Необходимая проектная документация уже согласована». В МИЭТе поясняют нюансы — проект передан на госэкспертизу. Но и это уже шаг вперёд за пять лет его рассмотрения.

«Мы ждём заключения Главгосэкспертизы, — рассказали Zelenograd.ru в университете. — Ориентировочно оно ожидается весной, после этого можно будет однозначно утверждать, что проект прошёл согласование. На экспертизу он был передан с сопроводительными письмами Министра образования, а затем и Министра науки и высшего образования, эти письма были подписаны. И получены определённые заверения».

Ректор МИЭТа Владимир Беспалов уже высказывал надежду на поддержку профильного министерства, в том числе в вопросе выделения денег на строительство, в недавнем интервью газете «Инверсия» МИЭТа. «Это будет важной вехой в развитии университета», отметил он.