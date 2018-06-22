В семье Глинниковых восемь человек: мама, папа и шесть детей, три девочки и три мальчика. «Родились мы в поселке Менделеево. Мама — баскетболистка, папа — журналист. Родители очень любят походы, поэтому пол-детства мы провели на лодках, в палатках и лагерях», — поделилась Катя.

Старшей дочери Татьяне 27 лет, у неё уже двое детей, по профессии она художник, преподает детям рисование. Екатерине 22 года, девушка работает в Москве моделью и занимается музыкой с малышами. Двойняшкам Боре и Глебу по 19 лет, ребята заканчивают профессиональный колледж по специальности «повар-кондитер» и работают в зеленоградском Макдоналдсе, осенью планируют пойти в армию. Шестнадцатилетний Петя закончил девятый класс и поступает, по примеру старших братьев, в колледж. А младшей Оле 13, она перешла в восьмой класс менделеевской школы.

«Кроме Тани мы все учились в музыкальной школе. Это было обязательно», — прокомментировала Катя. Она и Петя учились по классу фортепиано, Боря на барабанах, трубе и ксилофоне, Глеб на виолончели, а Оля на домре. Также все дети пели пели в хоре, но истинная любовь к музыке появилась у них гораздо позже.