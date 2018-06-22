Атмосферный летний клип сняла поющая многодетная семья Глинниковых из Менделеево. «Ветер в паруса — открывай глаза, пусть твоя душа светится всегда…» — поют шестеро юношей и девушек: вокал, ударные, клавиши, виолончель, домра, мольберт и краски. Автор композиции — средняя сестра Катя, она же рассказала о необычной семье корреспонденту Zelenograd.ru.
В семье Глинниковых восемь человек: мама, папа и шесть детей, три девочки и три мальчика. «Родились мы в поселке Менделеево. Мама — баскетболистка, папа — журналист. Родители очень любят походы, поэтому пол-детства мы провели на лодках, в палатках и лагерях», — поделилась Катя.
Старшей дочери Татьяне 27 лет, у неё уже двое детей, по профессии она художник, преподает детям рисование. Екатерине 22 года, девушка работает в Москве моделью и занимается музыкой с малышами. Двойняшкам Боре и Глебу по 19 лет, ребята заканчивают профессиональный колледж по специальности «повар-кондитер» и работают в зеленоградском Макдоналдсе, осенью планируют пойти в армию. Шестнадцатилетний Петя закончил девятый класс и поступает, по примеру старших братьев, в колледж. А младшей Оле 13, она перешла в восьмой класс менделеевской школы.
«Кроме Тани мы все учились в музыкальной школе. Это было обязательно», — прокомментировала Катя. Она и Петя учились по классу фортепиано, Боря на барабанах, трубе и ксилофоне, Глеб на виолончели, а Оля на домре. Также все дети пели пели в хоре, но истинная любовь к музыке появилась у них гораздо позже.
«Я очень давно хотела сделать какой-то проект с семьей, но написать что-то самой не получалось, — рассказывает Катя о создании песни „Ветер в паруса“. — После определенных жизненных уроков и пережитых чувств родилась мелодия, дальше слова. Все шло от сердца и получалось очень легко. Когда я увидела готовый результат, то подумала, что вышла слишком простая песня, которая вряд дли будет популярна в наше время. Но близкие люди переубедили меня, и я начала работу. Сначала нужно было сделать аранжировку и голоса. Дальше мы рисовали раскадровку. В моей голове было поле, которое я всюду искала и в итоге нашла рядом с домом. Музыкальная менделеевская школа очень помогла с инструментами, барабаны и виолончель нам предоставили в день съёмок».
Сами съёмки прошли достаточно легко, без волнения и напряжения, все чувствовали семейную поддержку друг друга. Единственный минус, по словам Екатерины — светило очень яркое солнце, из-за которого в кадре мелькали блики и тени. Работа над клипом и подготовка к нему длились полгода. И, наконец, музыкальная семья представила композицию на суд зрителей.
«Спасибо всем-всем, кто верил и поддерживал все это время, а также моей семье, без которой бы просто ничего не получилось. Я живу и я счастлива!» — написала Екатерина Глинникова на своей странице Вконтакте.
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