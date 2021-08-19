В этом году изменилась система поступления: абитуриенты должны были подавать документы в вузы с прицелом на то, что второй волны теперь нет. Зато появились понятия «дополнительный приём» и «дополнительное зачисление». Это значит, что, если в основную волну бюджетные места заполнены не до конца, вуз может добирать абитуриентов на конкурсной основе. Подробнее о том, на каких направлениях ещё остались вакантные места, можно узнать здесь: бакалавриат и магистратура.

Если набранных баллов ЕГЭ оказалось всё же недостаточно для поступления на бюджетную основу, вы можете стать студентом университета, поступив на платное. Для участия в конкурсе необходимо набрать минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ. Если порог пройден — добро пожаловать! Если нет — увы, стать студентом не получится.

Чтобы поступить на контракт, необходимо подать документы в приёмную комиссию до 13 сентября в электронном виде через портал abit.miet.ru, лично или любым другим доступным способом. Единственная разница с поступлением на бюджет — на платное нельзя подать документы через «Госуслуги». Александр Геннадьевич Балашов, ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТа, рассказывает, как происходит процесс поступления на контракт:

«Шанс попасть на бюджет сохраняется вплоть до 31 августа — в случае, если кто-то из зачисленных отзовёт своё согласие на зачисление, на освободившееся место будет проведён донабор — а значит, абитуриенты и их родители будут пытаться поступить на бюджет фактически до начала сентября. В связи с этим МИЭТ сдвинул сроки окончания приёма для платных студентов до 13 сентября. Приказы о зачислении платных студентов выходят независимо от приказов на бюджет. Если кто-то для себя уже решил, что баллов на бюджет не хватает никаким образом, можно сразу принять решение оплатить договор и стать студентом контрактником. В таком случае мы выпустим приказ о зачислении в августе. Последний приказ на контракт в МИЭТе выйдет 15 сентября».