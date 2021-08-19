17 августа вышли приказы о зачислении на бюджетные места. Но что делать, если баллов для получения бесплатного образования не хватило? А есть ли ещё шанс попасть на бюджет? Рассказываем, как поступить в НИУ МИЭТ даже после выхода приказов о зачислении в рамках основного этапа.
В этом году изменилась система поступления: абитуриенты должны были подавать документы в вузы с прицелом на то, что второй волны теперь нет. Зато появились понятия «дополнительный приём» и «дополнительное зачисление». Это значит, что, если в основную волну бюджетные места заполнены не до конца, вуз может добирать абитуриентов на конкурсной основе. Подробнее о том, на каких направлениях ещё остались вакантные места, можно узнать здесь: бакалавриат и магистратура.
Если набранных баллов ЕГЭ оказалось всё же недостаточно для поступления на бюджетную основу, вы можете стать студентом университета, поступив на платное. Для участия в конкурсе необходимо набрать минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ. Если порог пройден — добро пожаловать! Если нет — увы, стать студентом не получится.
Чтобы поступить на контракт, необходимо подать документы в приёмную комиссию до 13 сентября в электронном виде через портал abit.miet.ru, лично или любым другим доступным способом. Единственная разница с поступлением на бюджет — на платное нельзя подать документы через «Госуслуги». Александр Геннадьевич Балашов, ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТа, рассказывает, как происходит процесс поступления на контракт:
«Шанс попасть на бюджет сохраняется вплоть до 31 августа — в случае, если кто-то из зачисленных отзовёт своё согласие на зачисление, на освободившееся место будет проведён донабор — а значит, абитуриенты и их родители будут пытаться поступить на бюджет фактически до начала сентября. В связи с этим МИЭТ сдвинул сроки окончания приёма для платных студентов до 13 сентября. Приказы о зачислении платных студентов выходят независимо от приказов на бюджет. Если кто-то для себя уже решил, что баллов на бюджет не хватает никаким образом, можно сразу принять решение оплатить договор и стать студентом контрактником. В таком случае мы выпустим приказ о зачислении в августе. Последний приказ на контракт в МИЭТе выйдет 15 сентября».
Если вы приняли решение поступать на платное обучение, то вам необходимо будет заключить договор с университетом. Как это сделать и какими способами можно оплатить обучение, рассказывают сотрудники Центра экономики учебного процесса: «Первое, что должен сделать абитуриент, принявший такое решение — это написать нам на почту ceup@mail.ru. Чтобы получить договор, в письме будущий студент должен указать свои ФИО, если оплата будет производиться родителем или иным представителем — то ФИО заказчика, а также название направления подготовки и обязательно программы обучения (профиля), уровень образования (бакалавриат, специалитет или магистратура), а также форму обучения — очную или очно-заочную. После этого мы составляем договор и направляем его ответным письмом. Важно: пока студент не предоставит квитанцию за первый семестр, невозможно выпустить приказ о его зачислении, поэтому с оплатой лучше не затягивать. Стоимость обучения можно посмотреть в приказе на сайте университета.
Нас часто спрашивают, как воспользоваться материнским капиталом, если поступаешь в наш университет на платное. В этом нет ничего сложного, просто при отправке письма для получения договора в тексте нужно указать, что вы хотите оплатить учёбу маткапиталом. Все дальнейшие документы мы подготовим и также отправим вам письмом".
Самое главное — не забывать о датах. Напоминаем, что 10 сентября завершится приём документов от тех, кто поступает по результатам внутренних вступительных испытаний, а также сдающим дополнительные вступительные испытания на направление «Дизайн». Внутренние вступительные вместо ЕГЭ могут сдавать дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане, выпускники ссузов, граждане РФ, окончившие образовательное учреждение в иностранном государстве в 2021 году и не имеющие результатов ЕГЭ по необходимым предметам. Поэтому даже если вы набрали на ЕГЭ меньше баллов, чем минимальный порог, пересдать экзамены в МИЭТе просто так не получится.
13 сентября закончится приём документов, в том числе согласий на зачисление от поступающих только по ЕГЭ, а уже 15 сентября выйдет заключительный приказ о зачислении тех, кто поступает по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Кстати, в магистратуру тоже ещё можно успеть поступить на платное. До 13 сентября нужно подать заявление о согласии на зачисление, и так же, как и у бакалавров 15 сентября появится приказ о зачислении на контракт.
Успейте подать документы и оказаться в рядах студентов ведущего технического университета!