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«После замечания он поставил горячий мангал в багажник». Как пожарные спорят с шашлычниками 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Вместе с теплой погодой в зеленоградских лесопарках появились любители шашлыков. Официальные пикниковые точки переполнены, поэтому им приходится нарушать закон, ставя мангал в неположенных местах. С пятницы по воскресенье зоны отдыха обходят группы из сотрудников полиции, МЧС. Начальник отдела надзорной деятельности зеленоградского управления МЧС Дмитрий Зорин рассказал, как его сотрудники спорят с шашлычниками.

— Люди часто нетрезвые, реагируют неадекватно и не понимают, что от них хотят. Споры продолжаются по 15-20 минут. После замечания они говорят: «Мы же со своим углями, мангалом, мы не сорим, пожара не допустим». Но мы объясняем, что при ветре угли разлетаются моментом, много очень было таких пожаров. Буквально две недели назад был случай: после замечания мужчина поставил горячий мангал в багажник своей машины. Я говорю: «Молодой человек, он же горячий. Если сейчас вы заведете машину, она может вспыхнуть». «Но вы же меня отсюда выгоняете!» … В прошлом году был такой же случай: поставил мангал в багажник, закрыл, завёл. Прошло секунд двадцать — машины нет.

Полиция и МЧС могут составить на шашлычников протоколы по административной статье 20.4 «Нарушение правил пожарной безопасности». Штраф от одной до полутора тысяч рублей. Есть еще более конкретная статья 3.20 Кодекса Москвы об административных правонарушениях — «Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях». Штраф — от трех до четырех тысяч.

Но чаще всего до протоколов не доходит. В МЧС это объясняют, во-первых, отсутствием «палочной» системы — нет задачи «сделать план» на нарушителях. А во-вторых, жалеют людей — считают, что денег у них мало и живут они тяжело. Профилактические беседы действенны, считают в МЧС, потому что при виде людей в форме большинство отдыхающих все-таки прекращает жарить шашлыки в неположенных местах.

В лесу у Черного озера оборудовано две пикниковые точки. По данным Мосприроды, всего в Зеленограде 33 таких точки со столом, скамьями и мангалом. Они находятся в лесопарках за Дворцом творчества в 9 микрорайоне, между 4 и 12 микрорайонами, у Школьного озера, на поляне «летнего кинотеатра» за 1 микрорайоном, у корпусов 451, 914, 1113 (дорога к пасеке), у Чудинова пруда за 11 микрорайоном, за 8 микрорайоном. Впрочем, этого мало — по выходным свободных мест на официальных пикниковых точках обычно нет.

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Обсуждение
Галина Иодловская
Вчера, 13:16
Можно подумать, что с официальной пикниковой зоны от ветра в лес не прилетит искра из мангала. По-моему, самое бредовое объяснение запрета. Зоны-то все равно расположены в лесопарковой зоне.
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