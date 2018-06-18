Полиция и МЧС могут составить на шашлычников протоколы по административной статье 20.4 «Нарушение правил пожарной безопасности». Штраф от одной до полутора тысяч рублей. Есть еще более конкретная статья 3.20 Кодекса Москвы об административных правонарушениях — «Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях». Штраф — от трех до четырех тысяч.

Но чаще всего до протоколов не доходит. В МЧС это объясняют, во-первых, отсутствием «палочной» системы — нет задачи «сделать план» на нарушителях. А во-вторых, жалеют людей — считают, что денег у них мало и живут они тяжело. Профилактические беседы действенны, считают в МЧС, потому что при виде людей в форме большинство отдыхающих все-таки прекращает жарить шашлыки в неположенных местах.

В лесу у Черного озера оборудовано две пикниковые точки. По данным Мосприроды, всего в Зеленограде 33 таких точки со столом, скамьями и мангалом. Они находятся в лесопарках за Дворцом творчества в 9 микрорайоне, между 4 и 12 микрорайонами, у Школьного озера, на поляне «летнего кинотеатра» за 1 микрорайоном, у корпусов 451, 914, 1113 (дорога к пасеке), у Чудинова пруда за 11 микрорайоном, за 8 микрорайоном. Впрочем, этого мало — по выходным свободных мест на официальных пикниковых точках обычно нет.