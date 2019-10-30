«Попробовала погуглить российские цирки без животных. И не нашла ни одного»

— Я учусь в МГУ, на третьем курсе факультета почвоведения, поэтому темы животного мира и экологии мне близки. У меня в принципе в голове не укладывается, как можно проявлять жестокость в отношении зверей, и мне некомфортно от того, что я знаю, что где-то рядом такое происходит.

Животных я люблю с детства. Меня так воспитывали родители. Они учили меня любви к животным, объясняли, что их нужно оберегать. Меня не водили в традиционные цирки и зоопарки. Зато я была в заповедниках, в том числе и Азии, где о животных заботятся, где их сохраняют. В Московский зоопарк я пошла уже в сознательном возрасте.

В цирках я тоже была, но в тех, где артисты — только люди. Мне посчастливилось сходить в знаменитый канадский «Дю солей» и побывать на представлении швейцарского цирка. И это потрясающее шоу и наслаждение — смотреть на мастерство акробатов и гимнастов. То, что они делают на арене — настоящее искусство.

Я ради интереса попробовала погуглить российские цирки без животных. И не нашла ни одного. Думаю, они не выдерживают конкуренции.