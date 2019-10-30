Студентка София Ермакова вместе с друзьями устроила пикет цирка-шапито, который был с гастролями в Зеленограде с 14 сентября по 20 октября. В интервью «Зеленоград.ру» она рассказала, почему стала зоозащитницей, как решилась на акцию протеста и чем плохи зрелища с животными.
— Я учусь в МГУ, на третьем курсе факультета почвоведения, поэтому темы животного мира и экологии мне близки. У меня в принципе в голове не укладывается, как можно проявлять жестокость в отношении зверей, и мне некомфортно от того, что я знаю, что где-то рядом такое происходит.
Животных я люблю с детства. Меня так воспитывали родители. Они учили меня любви к животным, объясняли, что их нужно оберегать. Меня не водили в традиционные цирки и зоопарки. Зато я была в заповедниках, в том числе и Азии, где о животных заботятся, где их сохраняют. В Московский зоопарк я пошла уже в сознательном возрасте.
В цирках я тоже была, но в тех, где артисты — только люди. Мне посчастливилось сходить в знаменитый канадский «Дю солей» и побывать на представлении швейцарского цирка. И это потрясающее шоу и наслаждение — смотреть на мастерство акробатов и гимнастов. То, что они делают на арене — настоящее искусство.
Я ради интереса попробовала погуглить российские цирки без животных. И не нашла ни одного. Думаю, они не выдерживают конкуренции.
Для меня история с активизмом длится всего чуть больше месяца. Года два назад в Зеленоград приезжал цирк «Максимус». Я тогда переживала из-за этого, но не знала, что я могу сделать, и не знала, что я не одна.
Сейчас же меня вдохновил пример из Новосибирска. В начале сентября там устроили серию одиночных пикетов приехавшего шапито.
Я это увидела в соцсетях, у экоактивиста Арсения Филиппова. У него свой проект Native Russian — это движение, созданное для защиты морских млекопитающих и диких животных. Он выложил у себя на странице пост про пикеты в Новосибирске, там в комментариях я познакомились с единомышленниками. В Зеленограде нас оказалось семь человек.
Потом мы начали общаться оффлайн и создали волонтёрское движение Aneco. Название состоит из двух слов животные и экология: animals and ecology.
Арендодателем для цирка в Новосибирске была IKEA. Это шведская компания, и у неё должна быть корпоративная политика. Швеция — одна из тех стран, где цирки с животными полностью запретили. Новосибирские зоозащитники были возмущены, что российское представительство компании не следует этим правилам. Они сообщили об этом в главный офис IKEA, и там были очень недовольны. Мы думаем, что IKEA в России больше не будет предоставлять свою территорию для подобных зрелищных мероприятий с животными.
«Ашан», на территории которого встал шапито «Корона» в Зеленограде, — тоже международная компания, французская. Во многих городах Франции запрещены цирки с животными. Мы долго вели переговоры с российским представительством «Ашан», они поняли нашу позицию и пообещали впредь не предоставлять свою территорию подобным циркам. Более того, они расторгли договор с этой организацией. Однако цирк не покинул их территорию. «Ашан» в итоге решил не выгонять их насильно, чтобы не создавать лишний стресс для животных. А частый переезд — это, безусловно, стресс.
Мы эту позицию сети приняли, но со своей стороны продолжали вести переговоры с администрацией цирка. Мы настаивали, чтобы шапито пропустило хотя бы одно представление. Они на это не пошли.
Я до последнего не хотела пикета. Это такой активный метод воздействия на ситуацию, а кто-то вообще считает, что это своеобразная агрессия. Я сама по себе человек не агрессивный и не публичный и вообще интроверт. Но нас в конечном счёте крайне возмутило, что цирк отказался считаться с требованиями арендодателя и остался. Лично мне решиться участвовать в акции помог тот факт, что там буду не я одна.
Это был мой первый пикет. Страшно не было. Я была морально готова и к оскорблениям, и к тому, что могут задержать, но всё обошлось.
Когда мы пришли к цирку — нас уже ждала полиция, их кто-то (полагаю, сотрудники цирка) заранее вызвал. Они нас встретили поинтересовались, что мы делали и что собираемся делать. Участковый беседовал с нами минут 20. Потом полицейские поняли, что никакой опасности от нас не исходит и мы встали в пикет.
Нас было трое. Я и две мои знакомые. Мы стояли в разных точках, на том расстоянии, которое допускает закон. Я была возле кассы цирка.
Работники цирка по очереди выходили посмотреть, фотографировали, перешёптывались. Потом пытались заговорить со мной. Подходили, предлагали бесплатно провести, чтобы я посмотрела представление. Но это было … я бы назвала это пассивно-агрессивным общением.
До этого у нас была недоброжелательная переписка в соцсетях. Они оставляли неприятные комменты, в том числе писали в личку. Это были не только работники, но и жена администратора цирка. Было весьма неприятно, причём некоторые сообщения походили на угрозы. В конце концов я пожаловалась в администрацию «ВКонтакте».
Взрослых посетителей цирка акция особо не тронула. Чаще всего они закатывали глаза или просто отводили взгляд. И это ожидаемо, потому что из поколения в поколение людей приучают, что цирк с дрессированными животными это здорово.
А дети были более открыты. Они медленно читали вслух плакаты, интересовались. И всё же пара-тройка взрослых зрителей мне одобрительно улыбалась. Это очень подбадривало.
Целью пикета было привлечь внимание, и с этим мы справились. Многие увидели наши плакаты вживую. Кроме того, фото разошлись по соцсетям.
Я не была внутри этого цирка, не видела представления. Знаю, что фишка их программы — хищные кошки. Это значится на афише. У них есть львы, тигры, гибриды львов и тигров. Ещё в качестве артистов фигурируют верблюд, лошадь, собаки, обезьяны.
Несколько недель назад у них родились тигрята. Они этим очень гордились и радовались. Но я, например, не видела, чтобы были какие-то изменения в программе. Получается тигрица вплоть до схваток выступала на арене?
Они позиционируют себя как цирк с 20 годами непрерывных гастролей. Но именно в передвижных цирках звери страдают больше всего. Там невозможно обустроить вольер. Клетка для содержания, например, тигра обычно 1,5 на 2 метра. И это просто коробка без подстилки и соломы. Животным даже когти поточить негде.
Причём животные едят и испражняются тут же, а это ведь экзотические животные со своей микрофлорой, которая попадает в несвойственные ей природные условия.
И если вопрос с клеткой в стационарном цирке решаем, там можно оборудовать вольер, то с дрессурой такое невозможно. Дикое животное само по себе ничего того, что нужно человеку, делать не будет. В качестве стимула к выполнению упражнений и послушания используется боль. Или голод. Животных, например, кормят один раз в сутки после выступления.
Да, собаки генетически легче поддаются дрессировке. Но им неестественно быть в окружении большого числа людей. Это больше семейные животные. И для лошадей арена, софиты, зрители — тоже стресс. Да даже люди часто теряются на сцене и чувствуют себя некомфортно. Я по себе знаю, каково это. Я занималась музыкой, и хотя концерты и выступления были постоянно, каждый раз перед выходом на сцену волнуешься.
Про то, что этот цирк приезжает в Зеленоград, мы узнали слишком поздно, когда уже у них были договорённости с администрацией и «Ашаном». Иначе, конечно, мы стали бы действовать раньше.
Сейчас этот цирк поехал в Самару, и мы ищем там сторонников, кто бы был бы готов подхватить акцию. Но мы не боремся против конкретных цирков, мы хотим изменить систему в целом и отношение к этому людей. Для этого лучше начать с площадок крупных торговых сетей — обычно именно они предоставляют свою территорию под размещение.
Мы также планируем общаться с администрациями городов. Обычно в умах чиновников эта тема не находит отклика. Но с большим числом обращений местных жителей им считаться приходится. Например, в Долгопрудном в местную администрацию поступила петиция с 50 тысячами подписей. Оказалось, это весьма действенно. Теперь там рассматривают возможность полностью запретить въезд на территорию города цирков с животными.
Чем ещё занимаемся? Сейчас, например, мы пытаемся найти дом для того медведя из карельского цирка, который напал на дрессировщика. Это совсем недавно случилось. Ужасная ситуация, арена не была ничем отгорожена от зрительного зала.
Практика такова, что после таких случаев, животное обычно убивают. Но этот медведь пока жив, и мы надеемся куда-то его пристроить. Правда, брать его в это время зоопарки не хотят — ведь он должен уже быть в спячке. Мы сейчас ведём переговоры с рижским зоопарком, там есть надежда.
Да, закон о защите животных в России есть. Принимали его очень долго и трудно. Зоозащитники два года назад вели голодовку у Госдумы, требуя от депутатов рассмотрения. В нём шапито не запрещены, наоборот, они легализованы. Закон устанавливает запрет лишь на контактные зоопарки.
Пока в России цирки с животными не испытывают никакого общественного давления и трудностей. К ним всё еще идут люди, собираются полные залы. Большинство не задумывается, что это не гуманные, если так можно выразиться, виды развлечения и, что немаловажно — банально небезопасные.
В Европе в начале нулевых годов была именно общественная инициатива. Сначала отдельные города запрещали въезд, потом принимались законы на уровне государства. Первой страной стала Австрия. На данный момент запреты на цирки с животными действуют в Швеции, Финляндии и другие страны, причём, не только в Европе. К этому уже пришли в Южной Америке, Мексике, Коста Рике — всего в 45 государствах.
У нас весной в столице Ингушетии, Магасе, запретили цирки с животными. Это очень позитивный шаг.