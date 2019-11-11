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«Совпадение? Не думаю». Как связаны пожар и потоп, случившиеся в одном подъезде в один день? 11.11.2019 ZELENOGRAD.RU

В субботу, 9 ноября, в корпус 1626 дважды вызывали пожарных и затем аварийную службу. Сначала тушили пожар, потом был ложный вызов, а позже случился потоп, заливший семь этажей. И всё — в одном подъезде.

Пожар был в квартире на 4-м этаже. Из-за неисправной розетки произошло короткое замыкание. В результате загорелась стиральная машинка в ванной комнате и находившиеся рядом «тканевые вещи» (вероятно, одежда или бельё с полотенцами).

Вызвали пожарных соседи. Как рассказал «Зеленоград.ру» один из них, из квартиры погорельца практически каждую неделю доносится запах горелой пищи: мужчина забывает ее на плите. Каждый раз соседи будят хозяина квартиры стуками в дверь. В конце концов договорились с ним, чтобы он не закрывал свою входную дверь — на всякий случай.

Девятого ноября он рано ушел из дома. В десятом часу утра соседи заметили задымление в тамбуре этажа, открыли дверь — и из квартиры повалил чёрный густой едкий дым. В квартире никого не было. Дверь прикрыли и позвонили в пожарную службу.

Вызов пришел на пульт в 9:53, в 10:00 экипажи прибыли к месту происшествия, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Проезд к дому был затруднен: в этот момент разгружалась фура возле магазина «Магнит». Она не смогла развернуться и пропустить спецтехнику. Пожарные пошли пешком, около 200 метров они несли оборудование на себе. Когда открыли пожарный кран на 4-м этаже, воды в нем не оказалось. Пришлось сбрасывать пожарные рукава из окна на козырек подъезда, а оттуда тянуть и подсоединять к автоцистерне, которая к тому моменту наконец смогла проехать к подъезду. Несмотря на все препоны, пожар ликвидировали в 10:09 — меньше чем за десять минут. Никто не пострадал.

Следующая заявка на тот же адрес, но уже с 5-го этажа, поступила в 12:50 — теперь на место выехали не только пожарные, но и спасатели. Однако делать ничего не пришлось: оказалось, жильцы почувствовали запах, который остался после утреннего пожара этажом ниже.

А еще через несколько часов в подъезде случился потоп. «Я был в гостях у родственников. Примерно в 16:00 на 6-м этаже, где мы находились, в квартиру возле входной двери начала литься вода. Когда открыли двери, весь коридор, весь подъезд были затоплены. Вода лилась с 7-го этажа. Откуда именно — непонятно. Работники аварийки сидели и разбирали клапан пожарного крана и ничего не сказали», — поделился с «Зеленоград.ру» подробностями Алексей В.

Сосед погорельца с 4-го этажа, упомянутый выше, дополнил историю. По его предположению, потоп случился по вине управляющей компании. Поскольку в пожарном стояке не оказалось воды, по звонку пожарных на место прибыл представитель УК, но он не смог объяснить отсутствие воды в пожарном кране. Когда пожарные уехали после тушения пожара, работники УК, видимо, подали воду в систему. Но в этот момент вентиль пожарного крана на 7-м этаже был отвинчен, и из отверстия хлынула вода.

Жильцы звонили в диспетчерскую, но там никто не брал трубку — на протяжении 10 минут с ними говорил лишь автоответчик. К тому моменту как воду перекрыли, она успела затопить нижние этажи и лифтовую шахту. При этом подъезд недавно ремонтировали, и всего несколько недель назад заменили старые лифты на новые. Из-за потопа на этажах появились следы потёков, а в тамбурах вздулся пол.

«Нам непонятна ситуация с отсутствием воды в пожарной системе подъезда, — говорит наш собеседник. — До этого все жители дома надеялись на работоспособность системы пожаротушения, обеспечение её водой на случай ЧП, на добросовестное обслуживание этой самой системы управляющей службой. Теперь есть опасения, что затраты на последующий ремонт будут включены в счёт налогов жильцов затопленного подъезда, притом что потоп случился не по их вине».

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Обсуждение
Алла Смирнова
Вчера, 20:45
"Жильцы звонили в диспетчерскую, но там никто не брал трубку — на протяжении 10 минут с ними говорил лишь автоответчик." Теперь в диспетчерскую вообще нереально дозвониться, потому-что единый телефон на всю Москву, я однажды целый час слушала автоответчик, и так никто мне не ответил.
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