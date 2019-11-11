Пожар был в квартире на 4-м этаже. Из-за неисправной розетки произошло короткое замыкание. В результате загорелась стиральная машинка в ванной комнате и находившиеся рядом «тканевые вещи» (вероятно, одежда или бельё с полотенцами).

Вызвали пожарных соседи. Как рассказал «Зеленоград.ру» один из них, из квартиры погорельца практически каждую неделю доносится запах горелой пищи: мужчина забывает ее на плите. Каждый раз соседи будят хозяина квартиры стуками в дверь. В конце концов договорились с ним, чтобы он не закрывал свою входную дверь — на всякий случай.

Девятого ноября он рано ушел из дома. В десятом часу утра соседи заметили задымление в тамбуре этажа, открыли дверь — и из квартиры повалил чёрный густой едкий дым. В квартире никого не было. Дверь прикрыли и позвонили в пожарную службу.

Вызов пришел на пульт в 9:53, в 10:00 экипажи прибыли к месту происшествия, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Проезд к дому был затруднен: в этот момент разгружалась фура возле магазина «Магнит». Она не смогла развернуться и пропустить спецтехнику. Пожарные пошли пешком, около 200 метров они несли оборудование на себе. Когда открыли пожарный кран на 4-м этаже, воды в нем не оказалось. Пришлось сбрасывать пожарные рукава из окна на козырек подъезда, а оттуда тянуть и подсоединять к автоцистерне, которая к тому моменту наконец смогла проехать к подъезду. Несмотря на все препоны, пожар ликвидировали в 10:09 — меньше чем за десять минут. Никто не пострадал.