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Поделитесь воспоминаниями о музыкальной школе 04.07.2019 ZELENOGRAD.RU

В этом году музыкальная школа имени Мусоргского — ранее №53 — отмечает полувековой юбилей. Мы просим всех, кто в разное время окончил эту школу или учился в ней, поделиться своими воспоминаниями. Нам интересно всё, что вам запомнилось. Это и педагоги, у которых вы учились, и инструменты, на которых вы играли, и что вы пели в хоре, и кто из учителей был строгим, а кто нет, и на каком автобусе вы ездили в школу — интересны любые детали.

Присылайте свои воспоминания и фото, если сохранились, через сайт, по электронной почте news@zelenograd.ru или просто оставляйте в комментариях.

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