Какие только оправдание не придумывают власти в ответ на просьбы жителей отдаленных районов Зеленограда избавить их от тесноты или долгого ожидания автобусов. Такое ощущение, что «Мосгортранс» принадлежит не мэрии, а жадному частнику.

Например, автобус №7, на котором можно было ездить из Зеленограда в Фирсановку, четыре года назад отдали областному перевозчику. А для зеленоградцев, которым нужно в Назарьево, сделали «компенсационный» 27-й, на котором работают только микроавтобусы. Да и те ходят редко.

Зеленоградцы жалуются, что в 27-ю маршрутку в часы пик не влезть и просят пустить на маршрут нормальные большие автобусы. Этого сделать нельзя, потому что в Назарьево автобусу надо развернуться, чтобы поехать обратно. Так ответил на обращение жителя автокомбинат. То есть, востребованность маршрута и проблемы на нем на отрицаются.

Хорошо, если нельзя пустить большой автобус, почему бы в час пик не пускать несколько маленьких. Вопрос об этом в автокомбинат отправила уже редакция Zelenograd.ru. И ответ был совсем «из другой оперы». Дескать маршрут автобуса №27 «Западная — Деревня Назарьево» полностью дублируют автобусы маршрута №7 «Западная — Микрорайон «Велтон парк», который обслуживает областной перевозчик. Таким образом, автобусы №27 выполняют «вспомогательную функцию на самом востребованном участке».

То есть, зеленоградцев посылают на областной автобус, где другие тарифы и не работают московские проездные. Вопрос о добавлении маленьких автобусов или уменьшении интервалов их движения на московском 27-м маршруте опять-таки не рассматривается.

Областная «семёрка» обслуживается коммерческим перевозчиком, автобус ездит в лучшем случае раз в полчаса, в худшем — можно прождать часа полтора. Зеленоградский 27-й ходит примерно раз в 25 минут в часы пик по будням и работает всего до восьми вечера — последний автобус приезжает в Назарьево в 20:16. В выходные дни интервал движения — 35-70 минут.