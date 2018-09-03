«Всех первоклашек загнали в маленький и душный актовый зал. Большинству родителей не хватило место, чтобы посмотреть и порадоваться за своих детей. Помещение актового зала оказалось очень душным и маленьким для организации такого праздника. Я и ещё один папа вынесли на руках одиннадцатиклассника, потому что он упал в обморок. Потом начали выводить и первоклашек, которым так же становилось плохо» , — описывает зеленоградец торжественную линейку перед началом учебного года в школе 2045.

По его словам, сотрудников медицинской службы на территории школы не оказалось. Контактов директора школы, горячей линии Департамента образования или телефона доверия на информационных стендах внутри школы — тоже. Родители возмущались по поводу организации праздника, но педагогический коллектив упорно продолжал стоять на своём, ссылаясь на занятость территории вокруг школы снаряжением для организации выборов.

После линейки детей повели из актового зала детей по классам, а родителей стали выгонять на улицу. «В результате у нас нет ни одного фото с праздничного мероприятия с ребенком: ни на линейке, ни в классе за партой. Праздник был полностью испорчен, — жалуется отец первоклассника. — Почему такое отношение к детям и родителям? Почему в день памяти о Беслане детей загоняют в душный маленький зал и мучают их там? Почему во время праздничного мероприятия мы на руках выносим детей из зала?»

Как рассказала Zelenograd.ru директор школы 2045 Анна Халева, в начальной школе (корпус 2031) линейки всех классов, кроме первых, прошли на улице — привезенные для фестиваля палатки этому никак не мешали. Линейки для первоклассников обычно проводят в зале, и в этот раз шесть первых классов разделили на два потока: три в первый, три во второй. В зале, рассчитанном на 230 мест, должны были находиться 80 первоклассников и 40 выпускников, остальные места предназначались для родителей.

«Однако число родителей, бабушек и дедушек оказалось больше рассчитанного количества. К сожалению, не все гости смогли поприсутствовать на празднике. Приносим свои извинения тем, кто не смог попасть на праздник» , — говорит Анна Халева. В будущем эту проблему можно решить при помощи специальных пригласительных билетов, какие уже используются для организации выпускных мероприятий, добавила она.

В школе подтвердили, что одному из старшеклассников во время линейки в зале стало плохо. Родители и сотрудник школы, которые оказались поблизости, помогли ему выйти из зала. Он подышал воздухом, а потом зашёл снова — рассказал, что у него такое бывает. За медицинской помощью никто не обращался, медицинский персонал во всех корпусах был на месте. А все контактные телефоны, в том числе телефон директора школы, размещены на школьном сайте.