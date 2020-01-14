Входы в два соседних подъезда одного дома в Зеленограде радикально отличаются — у одного металлический пандус с перилами, у другого — просто асфальт уложен в один уровень со входом. Выяснили, почему нельзя сделать везде одинаково.
В управе района Крюково «Зеленоград.ру» пояснили, что пандус в этом подъезде установили по заявлению инвалида-колясочника, который там живет. В остальных подъездах входы вровень с тротуаром остались со времен постройки дома. На том, чтобы в его подъезде был именно пандус, настоял сам инвалид, сказали в управе, с ним обговаривали все нюансы, для него же установлена дверь, которая открывается при помощи пульта. В то же время в управе говорят, что можно было сделать вход ровным, без ступеньки — для этого нужно аналогичное заявление в управу, чтобы работы заложили в бюджет «Жилищника».
По нормативам, уклон для стационарного пандуса должен быть 1:20, а для короткого пандуса допускается 1:10 — то есть на 1 сантиметр высоты 10 сантиметров длины.
При этом в новых домах, которые строятся по программе реновации, вход делают вообще без ступенек. В соответствующем законе указано, что в новостройках для переселения предусмотрены единый уровень отметки пола этажа без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифты, а также минимизированный перепад между уровнем входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля. Поэтому в новых домах пандусы не понадобятся. А там, где к лифту ведет лестница, ставят электрический подъемник.
Чтобы установить пандус в подъезде, в доме необязательно должен жить инвалид. Для этого нужно лишь согласие трети жильцов на установку пандуса. Коллективное заявление подается в управляющую организацию, которая рассмотрит его в течение 30 дней. Если конструктивные особенности подъезда позволяют установить пандус, управляющая организация может затратить на его установку средства, собранные по статье «Содержание и ремонт общего имущества».
У жителей Москвы и Московской области есть право на бесплатную установку пандусов для детских и инвалидных колясок. Это прописано в Законе Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» и одноименном законе Московской области (требования к площадкам при входе прописаны здесь). Поэтому жильцы могут обратиться в управу района — у них тоже есть полномочия заказать установку пандуса управляющей организации. Тогда работы оплатят из бюджета — и, соответственно, вопрос установки и сроков работы будет зависеть от наличия денег.