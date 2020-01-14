В управе района Крюково «Зеленоград.ру» пояснили, что пандус в этом подъезде установили по заявлению инвалида-колясочника, который там живет. В остальных подъездах входы вровень с тротуаром остались со времен постройки дома. На том, чтобы в его подъезде был именно пандус, настоял сам инвалид, сказали в управе, с ним обговаривали все нюансы, для него же установлена дверь, которая открывается при помощи пульта. В то же время в управе говорят, что можно было сделать вход ровным, без ступеньки — для этого нужно аналогичное заявление в управу, чтобы работы заложили в бюджет «Жилищника».

По нормативам, уклон для стационарного пандуса должен быть 1:20, а для короткого пандуса допускается 1:10 — то есть на 1 сантиметр высоты 10 сантиметров длины.

При этом в новых домах, которые строятся по программе реновации, вход делают вообще без ступенек. В соответствующем законе указано, что в новостройках для переселения предусмотрены единый уровень отметки пола этажа без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифты, а также минимизированный перепад между уровнем входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля. Поэтому в новых домах пандусы не понадобятся. А там, где к лифту ведет лестница, ставят электрический подъемник.